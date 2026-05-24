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Salud, deporte y finanzas: así es la vida joven en la era del bienestar

La transformación de los hábitos juveniles impulsa una nueva economía global basada en el autocuidado y la disciplina financiera

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Generación Z - IA - jóvenes - tecnología - 19 de abril
Las nuevas generaciones están revolucionando la escena del bienestar: cada vez se ven más deportes, rutinas saludables y menos excesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la Generación Z y los Millennials transformaron sus prioridades en materia de ocio, bienestar y finanzas personales. El relato predominante de largas noches de fiesta y excesos comienza a ser reemplazado por rutinas deportivas y una búsqueda activa del equilibrio físico y mental, según análisis globales publicados por el diario británico The Guardian y el periódico español El País.

Paralelamente, de acuerdo con la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias de España (ESTUDES, 1994-2025), el consumo de tabaco y alcohol entre adolescentes y jóvenes cayó a mínimos históricos. El fenómeno también se observa en otros países europeos y americanos, donde la edad de inicio en las sustancias se retrasa y los patrones intensivos pierden fuerza.

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Los datos muestran que la juventud busca nuevas formas de placer y bienestar. El deporte, el autocuidado físico y mental, y la alimentación saludable se convierten en prácticas habituales. El auge del running, el gimnasio y el fitness, descrito en la Encuesta de Hábitos Deportivos en España, es replicado en ciudades como Nueva York, Buenos Aires y Tokio, donde la práctica regular de actividad física entre jóvenes alcanza cifras récord.

Cambios en los hábitos y salud entre la juventud

Joven con camiseta gris y pantalones negros sentado en un banco de gimnasio, realizando ejercicios con una mancuerna negra para fortalecer los antebrazos.
El foco ahora está en el ejercicio, el bienestar emocional y hábitos de ahorro que sustituyen las clásicas noches de fiesta, marcando una transformación global en el consumo y el autocuidado juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar, el autocuidado y la disciplina financiera destacan en esta tendencia global. Según el medio internacional BBC Mundo, la reducción del gasto en alcohol, tabaco y salidas nocturnas libera recursos que se destinan a gimnasios, ropa deportiva, cursos de bienestar, alimentación saludable o actividades de relajación. Estos cambios de hábito se traducen en mayor capacidad de ahorro y en una mentalidad más ordenada respecto al dinero.

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Expertos en comportamiento juvenil y economía, citados por el diario estadounidense The New York Times, señalan que la disciplina física y la constancia en el autocuidado suelen estar asociadas con una gestión financiera más organizada.

Asimismo, surgen bancos y aplicaciones que premian los buenos hábitos, como la banca digital B100, -plataforma de banca digital española-, que recompensa a los usuarios por cumplir objetivos de pasos diarios o reducir el tiempo en redes sociales. El modelo, que conecta salud física y orden financiero, se extiende en Europa y América Latina, donde los jóvenes buscan servicios alineados con sus valores.

El impacto económico de los nuevos hábitos

El cambio en los hábitos de consumo y cuidado personal tiene consecuencias en la economía global. De acuerdo con la agencia internacional Reuters, el mercado del alcohol para jóvenes muestra una caída significativa en Europa, Estados Unidos y parte de Asia.

Simultáneamente, crecen los sectores vinculados al bienestar, la alimentación saludable, la tecnología fitness y los servicios digitales adaptados a la vida activa.

Joven con sudadera amarilla come ensalada de un cuenco de madera mientras graba un video con un teléfono en un anillo de luz, en su sala de estar.
Con la baja histórica en el consumo de alcohol entre jóvenes, crecen las apps de mindfulness, fitness y ahorro, impulsando una cultura que privilegia la salud física, mental y ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la salud mental también ocupa ahora un lugar central. Cada vez más jóvenes incorporan prácticas de desconexión digital, meditación y autocuidado emocional. El gasto en apps de mindfulness, terapias online y retiros de bienestar aumenta año a año.

Transformación del mercado y salud mental

Este fenómeno global impulsó el desarrollo de propuestas bancarias, seguros y servicios que integran la salud y las finanzas personales. B100, por ejemplo, destina parte de sus ingresos a la limpieza de plásticos en los océanos, sumando una dimensión ambiental a su oferta. Otros bancos digitales en Estados Unidos y Asia implementaron sistemas que premian la constancia en la actividad física o la reducción del estrés.

El surgimiento de modelos bancarios que premian la vida saludable y el autocuidado marca una renovación en la relación entre los jóvenes y el dinero. Las empresas y los gobiernos observan con atención el impacto de estas tendencias.

De acuerdo con el periódico español El País, la Generación Z y los millennials redefinen el bienestar como una combinación de salud física, mental, estabilidad financiera y responsabilidad ambiental. Sus hábitos influyen en el consumo, las inversiones y la manera en que las empresas diseñan productos y servicios.

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