Salud, deporte y finanzas: así es la vida joven en la era del bienestar

Las nuevas generaciones están revolucionando la escena del bienestar: cada vez se ven más deportes, rutinas saludables y menos excesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la Generación Z y los Millennials transformaron sus prioridades en materia de ocio, bienestar y finanzas personales. El relato predominante de largas noches de fiesta y excesos comienza a ser reemplazado por rutinas deportivas y una búsqueda activa del equilibrio físico y mental, según análisis globales publicados por el diario británico The Guardian y el periódico español El País.

Paralelamente, de acuerdo con la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias de España (ESTUDES, 1994-2025), el consumo de tabaco y alcohol entre adolescentes y jóvenes cayó a mínimos históricos. El fenómeno también se observa en otros países europeos y americanos, donde la edad de inicio en las sustancias se retrasa y los patrones intensivos pierden fuerza.

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Los datos muestran que la juventud busca nuevas formas de placer y bienestar. El deporte, el autocuidado físico y mental, y la alimentación saludable se convierten en prácticas habituales. El auge del running, el gimnasio y el fitness, descrito en la Encuesta de Hábitos Deportivos en España, es replicado en ciudades como Nueva York, Buenos Aires y Tokio, donde la práctica regular de actividad física entre jóvenes alcanza cifras récord.

Cambios en los hábitos y salud entre la juventud

El foco ahora está en el ejercicio, el bienestar emocional y hábitos de ahorro que sustituyen las clásicas noches de fiesta, marcando una transformación global en el consumo y el autocuidado juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar, el autocuidado y la disciplina financiera destacan en esta tendencia global. Según el medio internacional BBC Mundo, la reducción del gasto en alcohol, tabaco y salidas nocturnas libera recursos que se destinan a gimnasios, ropa deportiva, cursos de bienestar, alimentación saludable o actividades de relajación. Estos cambios de hábito se traducen en mayor capacidad de ahorro y en una mentalidad más ordenada respecto al dinero.

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Expertos en comportamiento juvenil y economía, citados por el diario estadounidense The New York Times, señalan que la disciplina física y la constancia en el autocuidado suelen estar asociadas con una gestión financiera más organizada.

Asimismo, surgen bancos y aplicaciones que premian los buenos hábitos, como la banca digital B100, -plataforma de banca digital española-, que recompensa a los usuarios por cumplir objetivos de pasos diarios o reducir el tiempo en redes sociales. El modelo, que conecta salud física y orden financiero, se extiende en Europa y América Latina, donde los jóvenes buscan servicios alineados con sus valores.

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El impacto económico de los nuevos hábitos

El cambio en los hábitos de consumo y cuidado personal tiene consecuencias en la economía global. De acuerdo con la agencia internacional Reuters, el mercado del alcohol para jóvenes muestra una caída significativa en Europa, Estados Unidos y parte de Asia.

Simultáneamente, crecen los sectores vinculados al bienestar, la alimentación saludable, la tecnología fitness y los servicios digitales adaptados a la vida activa.

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Con la baja histórica en el consumo de alcohol entre jóvenes, crecen las apps de mindfulness, fitness y ahorro, impulsando una cultura que privilegia la salud física, mental y ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la salud mental también ocupa ahora un lugar central. Cada vez más jóvenes incorporan prácticas de desconexión digital, meditación y autocuidado emocional. El gasto en apps de mindfulness, terapias online y retiros de bienestar aumenta año a año.

Transformación del mercado y salud mental

Este fenómeno global impulsó el desarrollo de propuestas bancarias, seguros y servicios que integran la salud y las finanzas personales. B100, por ejemplo, destina parte de sus ingresos a la limpieza de plásticos en los océanos, sumando una dimensión ambiental a su oferta. Otros bancos digitales en Estados Unidos y Asia implementaron sistemas que premian la constancia en la actividad física o la reducción del estrés.

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El surgimiento de modelos bancarios que premian la vida saludable y el autocuidado marca una renovación en la relación entre los jóvenes y el dinero. Las empresas y los gobiernos observan con atención el impacto de estas tendencias.

De acuerdo con el periódico español El País, la Generación Z y los millennials redefinen el bienestar como una combinación de salud física, mental, estabilidad financiera y responsabilidad ambiental. Sus hábitos influyen en el consumo, las inversiones y la manera en que las empresas diseñan productos y servicios.

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