‘The Testaments’: se confirma una segunda temporada del spin-off de ’El cuento de la criada’

The Testaments fue renovada para una segunda temporada tras su éxito. (Instagram)

The Testaments continúa ampliando el universo narrativo presentado en El cuento de la criada con una historia centrada en una nueva generación de jóvenes dentro de la sociedad de Gilead.

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, la producción desarrolla una trama enfocada en dos adolescentes que enfrentan las normas y estructuras del régimen teocrático retratado en la franquicia.

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Tras el éxito de la producción, Hulu y Disney+ han confirmado que la historia se renovará para una segunda temporada. El capítulo final de la primera entrega se emitirá el 27 de mayo en la plataforma de streaming.

Hasta el momento no se han revelado detalles de la trama ni una fecha tentativa de estreno, así como alguna modificación en el elenco principal de la serie.

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La segunda temporada de The Testaments se encuentra en desarrollo. (Instagram)

La sinopsis oficial de The Testaments presenta a Agnes, interpretada por Chase Infiniti, como una joven obediente y profundamente religiosa criada bajo las reglas de Gilead.

Junto a ella aparece Daisy, personaje interpretado por Lucy Halliday, una recién llegada y conversa procedente de fuera de las fronteras del régimen. Ambas coinciden en una prestigiosa escuela dirigida por la tía Lydia, personaje nuevamente interpretado por Ann Dowd.

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La historia se desarrolla en los pasillos de esta institución educativa destinada a preparar a futuras esposas dentro de Gilead. Según la descripción de la serie, la obediencia es enseñada mediante métodos estrictos sustentados en argumentos religiosos.

En ese contexto, la relación entre Agnes y Daisy se convierte en un elemento central de la trama y en un punto de transformación para las protagonistas.

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La producción busca ampliar algunos de los temas ya presentes en El cuento de la criada, serie que retrata una sociedad autoritaria organizada bajo normas religiosas y un sistema jerárquico rígido.

"The Testaments" amplía el universo de "El cuento de la criada" que muestra una sociedad regida por la religión . (Steve Wilkie/Disney vía AP)

En esta nueva adaptación, el relato se sitúa varios años después de los acontecimientos originales y pone el foco en personajes jóvenes que crecieron dentro del sistema o que llegan a él desde el exterior.

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Bruce Miller, creador de El cuento de la criada, también está al frente de The Testaments como creador, showrunner y productor ejecutivo.

Mike Barker también dirigió los tres primeros episodios de la serie, además del episodio final de la temporada. La producción está a cargo de MGM Television y 20th Television.

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De acuerdo con datos difundidos por Disney, la producción ha registrado más de 45 millones de horas vistas a nivel mundial a través de las plataformas Hulu y Disney+. La compañía también informó que la serie ha recibido críticas mayoritariamente favorables desde su lanzamiento.

The Testaments acumula más de 45 millones de horas en reproducción. (Disney+)

El interés por las historias ambientadas en el universo de Gilead se ha mantenido desde el estreno de “El cuento de la criada, adaptación que consolidó una amplia audiencia internacional y obtuvo reconocimiento en distintos premios de la industria televisiva.

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Con The Testaments, la franquicia expande su narrativa hacia nuevos personajes y conflictos situados dentro del mismo contexto político y social.

La serie continúa explorando temas relacionados con la educación, el control institucional y las dinámicas de poder dentro de Gilead, ahora desde la perspectiva de adolescentes que enfrentan las normas impuestas por el régimen.

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