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De encarnar a un criminal de guerra a bajar 25 kilos y elegir su salud: la metamorfosis de Russell Crowe a los 62 años

El protagonista de Gladiator decidió revertir el peso que ganó para interpretar a Hermann Göring y encontró en la moderación la clave de una transformación que no requirió dietas extremas ni rutinas intensivas

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Russell Crowe impacta al público al perder más de 25 kilos en menos de un año a los 62 años, según Men’s Health (REUTERS/Mario Anzuoni)
Russell Crowe impacta al público al perder más de 25 kilos en menos de un año a los 62 años, según Men’s Health (REUTERS/Mario Anzuoni)

Russell Crowe, a sus 62 años, ha sorprendido al público tras perder más de 25 kilogramos en menos de 12 meses. Este cambio, ampliamente registrado por la revista de salud y fitness Men’s Health, responde a una búsqueda personal de bienestar y no a exigencias de la industria cinematográfica.

El actor australiano atribuye su notable transformación no a dietas estrictas ni rutinas deportivas intensivas, sino a una revisión consciente de sus hábitos diarios. Así, Crowe, quien fuera protagonista de Gladiator, sostiene que los ajustes realistas y sostenidos pueden generar resultados significativos tanto en la salud física como emocional, especialmente cuando las prioridades cambian con el paso de los años.

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Ahora, el intérprete decidió atender las señales de su propio cuerpo: la motivación para perder peso surgió más del deseo de preservar la salud y mantener la vitalidad que de una preocupación por la apariencia o el trabajo actoral. Crowe rechaza la idea de someterse a presiones externas. El cambio físico representa, en su relato, una forma de asegurar una vida activa y profesionalmente duradera, reforzando el valor de priorizar el bienestar y el autocuidado en la madurez.

Russell Crowe como Máximo Décimo Meridio en 'Gladiator' (Flim.ai)
La decisión de Russell Crowe de priorizar la salud y el autocuidado surge de la necesidad de mantener su vitalidad y longevidad profesional (Flim.ai)

Las claves de un cambio saludable

En el podcast estadounidense The Joe Rogan Experience, el propio Crowe reveló que el abandono del alcohol como hábito diario fue determinante para su adelgazamiento. Redujo la ingesta a celebraciones puntuales y eligió vinos de calidad, dejando de consumir por costumbre.

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Este ajuste simple se tradujo en una pérdida sostenida de peso, sin recurrir a restricciones extremas ni sacrificios drásticos. Crowe nunca ha ocultado su afinidad por el alcohol, pero redefinir el consumo fue esencial para mejorar su salud.

“Ahora intento no beber de manera casual, es decir, no tomar una copa por tomarla”, explicó en el podcast, atribuyendo el avance a la moderación y a un enfoque más práctico de sus decisiones cotidianas. El caso revela cómo llevar a cabo un cambio de hábito en esta área puede producir efectos duraderos.

Replantear las prioridades hacia el autocuidado llevó al protagonista de Gladiator a revisar y ajustar todos sus hábitos de vida (REUTERS/Mark Blinch)
Replantear las prioridades hacia el autocuidado llevó al protagonista de Gladiator a revisar y ajustar todos sus hábitos de vida (REUTERS/Mark Blinch)

Perspectiva renovada: salud, energía y autocuidado

El motor principal del cambio de Russell Crowe radica en su renovada valoración de la salud y la energía. En la actualidad, su interés gira en torno a disfrutar de una vida activa y plena, más allá de los cánones estéticos de la juventud o de las demandas profesionales.

La transformación se convirtió en una apuesta para evitar el deterioro físico asociado al paso del tiempo y continuar con sus actividades, tanto laborales como personales, sin restricciones.

El actor relató que replantear sus prioridades lo llevó a revisar todos sus hábitos diarios, apostando por el autocuidado. Crowe considera que mantener rutinas sostenibles enfoca los esfuerzos en prevenir enfermedades y en fortalecer su capacidad para disfrutar plenamente de todo lo que su carrera y vida familiar le ofrecen. Esta manera de pensar señala la importancia de la constancia sobre lo inmediato.

Russell Crowe
El intenso aumento de peso para interpretar a Hermann Göring en Nuremberg fue un reto físico que motivó la transformación personal de Russell Crowe

Rutinas negativas y la tradición cultural en la vida de Crowe

A lo largo de su carrera, Crowe ha abordado el papel del alcohol desde una perspectiva vinculada a la tradición de la clase trabajadora.

“Soy un fiel defensor de tomar una copa. Es mi herencia cultural, y como hombre de clase trabajadora es mi maldito derecho”, declaró en The Joe Rogan Experience. Reconoce que madurar implica ajustar esas costumbres y controlar el exceso para proteger la salud en la adultez.

El intérprete sostiene que disfrutar de vinos de calidad es totalmente compatible con el cuidado personal, siempre que exista equilibrio. La clave radica en la capacidad de combinar la identidad cultural y personal con la responsabilidad de cuidarse en cada etapa de la vida, sin imponer rupturas radicales, pero priorizando conductas que favorezcan el bienestar general.

Russell Crowe en 'El exorcista del Papa'
Crowe destaca que encontrar equilibrio entre la identidad cultural ligada al alcohol y el bienestar es esencial para una vida plena en la madurez

El rodaje de Núremberg: reto físico y transformación personal

Un punto de inflexión fundamental para Russell Crowe fue el rodaje de la película Nuremberg. Al interpretar a Hermann Göring, el actor se vio obligado a aumentar de forma significativa su peso para ajustarse al perfil físico del personaje histórico nazi, lo que representó un reto físico exigente.

Concluido el rodaje, Crowe decidió que era momento de revertir los efectos que este esfuerzo profesional había provocado en su cuerpo. La experiencia en Nuremberg fue un detonante: la necesidad de recuperar su salud tras asumir un papel tan demandante impulsó una transformación personal sostenida.

Según reporta la revista de salud y fitness Men’s Health, el intérprete logró perder más de 25 kilogramos en menos de doce meses, sumando un ejemplo más de cómo las decisiones en torno a la salud pueden estar profundamente marcadas por los desafíos y responsabilidades de la actuación.

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