Stephen Colbert habló sobre la cancelación de The Late Show: “Una noche encenderé la televisión y no habrá nadie”

La cancelación de The Late Show con Stephen Colbert se produce en un contexto de reestructuración empresarial y crisis en la televisión estadounidense (REUTERS)

El anuncio de la salida de Stephen Colbert de The Late Show sacudió a la televisión nocturna estadounidense. La decisión de Paramount y su cadena CBS tomó por sorpresa al conductor, quien lleva más de una década al frente del ciclo desde el Ed Sullivan Theater, en Nueva York. El cierre definitivo del programa está previsto para el 21 de mayo de 2026.

En una extensa entrevista con The Hollywood Reporter, Colbert relató detalles sobre la noticia, sus reacciones y los posibles rumbos que podría tomar tras la cancelación.

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Colbert encara el final de su ciclo en The Late Show en medio de una etapa de reestructuraciones empresariales, despidos y cambios tecnológicos en la industria de la televisión.

Reconoció el peso de las circunstancias económicas, admitió sorpresa por la forma en que le fue comunicado el final de su programa y ya proyecta nuevas iniciativas en el mundo del entretenimiento, sin dejar de lado la autocrítica y el humor que lo han caracterizado.

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Motivos detrás de la cancelación de The Late Show

El humorista recibió la noticia de la cancelación a través de su representante, James “Babydoll” Dixon, durante el verano del año anterior. “Esta va a ser la última temporada”, le transmitieron, según relató a The Hollywood Reporter. El conductor expresó su asombro e inmediatamente preguntó: “¿En serio? Bueno, esto es una sorpresa”.

Paramount y CBS sorprendieron a Stephen Colbert al anunciar el fin de su programa pese a su contrato millonario firmado recientemente (Portada The Hollywood Reporter)

Explicó que la versión transmitida por la cadena fue económica: “Me dijeron que el programa no resultaba rentable”. Luego admitió que entendía que el ciclo eventualmente iba a llegar a su fin, aunque no imaginaba un desenlace de ese tipo: “Sabía que el programa tenía que terminar en algún momento. Sin embargo, no esperaba que terminara así”.

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Si bien aseguró comprender las lógicas empresariales, remarcó su desconcierto: “No lo entiendo. No han pasado ni dos años desde que firmé mi último contrato… estaban ansiosos por quedarme”.

De manera directa, el conductor sostuvo que era innegable que el modelo de radiodifusión atravesaba una crisis profunda. Además, remarcó que el formato había sido rentable “durante unos 70 años”. Al analizar el final del programa, consideró que quizá habían sido el primer programa en convertirse en un obstáculo y también los primeros en cambiar de rumbo.

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Byron Allen y Comics Unleashed reemplazarán a Stephen Colbert en el histórico horario nocturno del Teatro Ed Sullivan de Nueva York (REUTERS)

La cancelación se produjo en medio de la fusión entre Paramount y Skydance y después del cuestionado pago de USD 16 millones de dólares a Donald Trump por parte de la cadena para resolver, según fuentes, una demanda que habría podido derivar en costos aún mayores.

Consultado sobre su relación con los ejecutivos tras la noticia, Colbert mantuvo el pragmatismo y el humor, sin rencores manifiestos: “¿De qué sirve estar enojado?... Lo único que quiero es divertirme para un público que lo aprecie, y ese ha sido mi objetivo durante 10 meses”.

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La visión de Colbert sobre el legado y la televisión nocturna

En la entrevista con The Hollywood Reporter, el presentador aseguró que le gustaría que su paso por The Late Show fuera recordado principalmente por el humor. “Quiero que me recuerden por mi espectáculo de comedia. Nos ganamos la vida haciendo reír, y eso es lo que más deseo”, expresó.

También relativizó las interpretaciones sobre las razones detrás de la cancelación y señaló que “la causalidad no es lo mismo que la correlación”. En tono provocador, comparó el cierre del ciclo con “un tumor natural que había que extirpar de la corporación”.

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Stephen Colbert considera que el modelo tradicional de televisión nocturna atraviesa una profunda crisis económica y de audiencia (REUTERS)

Tras su salida, el espacio será ocupado por Comics Unleashed, conducido por Byron Allen. Colbert contó que, al enterarse de la noticia, le escribió al presentador para felicitarlo.

Por último, reflexionó sobre el futuro del género nocturno en la televisión estadounidense y admitió que observa un panorama incierto. “No sé qué va a pasar, ni qué más puedo hacer para ayudar aparte de lo que he hecho durante los últimos 11 años. Pero una noche encenderé la televisión y probablemente no habrá nadie”, concluyó.

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Nuevos proyectos y etapa futura de Colbert

El cierre de su etapa en la televisión nocturna también abrió nuevas oportunidades para Colbert, quien se sumó como guionista a una nueva película del universo de El Señor de los Anillos. “No hay razón para que confíen en mí… lo único que puedes hacer como artista es seguir tu corazón y el oficio que has aprendido”, explicó sobre su colaboración con Philippa Boyens.

Además, reveló que recibió otras propuestas audiovisuales, aunque aclaró que todavía no definió cuál será su próximo rumbo profesional porque sigue concentrado en el cierre de The Late Show.

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También contó que habló con Jon Stewart y Conan O’Brien sobre cómo es la vida después de la televisión nocturna y remarcó que no se ve iniciando de inmediato una carrera como monologuista, ya que su trayectoria siempre estuvo ligada a trabajos colaborativos e improvisados.