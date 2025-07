El ocaso de la televisión nocturna en Estados Unidos, entre presiones políticas y transformaciones culturales

La cancelación de "The Late Show With Stephen Colbert" marca el fin de una era en la televisión nocturna estadounidense (Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz)

La televisión nocturna aún no ha terminado. Todavía no.

Pero su futuro, que nunca fue especialmente prometedor, podría estar llegando definitivamente a su fin. El declive de este formato obsoleto ha sido hasta ahora relativamente lento, con una disminución de la inversión publicitaria y una caída en el número de espectadores, ya que el público se está volcando hacia plataformas más rápidas e informales. Pero la presión financiera, junto con un presidente vengativo y una cultura corporativa dispuesta a complacerlo, podría ser más de lo que el género puede soportar.

El motivo de esta autopsia es, por supuesto, el despido de Stephen Colbert, quien anunció hace dos semanas que Paramount Global, la empresa matriz de CBS, cancelará The Late Show With Stephen Colbert. El programa de entrevistas se cancelará en mayo de 2026, al igual que toda la franquicia Late Show, que comenzó con David Letterman cuando este se pasó de NBC (donde presentaba Late Night) a CBS en 1993. En otras palabras: es el fin de una institución televisiva.

La importancia de este acontecimiento depende de lo mucho que se aprecie el show de Colbert y los programas nocturnos en general. Estos últimos se han mantenido como una gran tradición cultural estadounidense, impregnada de un resto de moral protestante, lo suficiente como para que sean atrevidos, pero también irracionales: se necesitan comediantes innovadores, brillantes e irreverentes que nos entretengan con material de clase media, vestidos con trajes respetables.

El alcance de la pérdida de este formato fiable de infoentretenimiento semiescrito también depende de cómo se interprete la destitución de Colbert. Hay dos narrativas complementarias que no son fáciles de desentrañar. Una se refiere al ya mencionado lento colapso de la televisión abierta, que es real: los ingresos publicitarios de todos los programas nocturnos fueron de 220 millones de dólares en 2024, frente a los 439 millones de dólares de 2018. La otra es la misión (mucho más rápida) del presidente de silenciar, perseguir, acosar o castigar a sus críticos.

Jimmy Fallon entrevistando a Shakira (Foto: @fallontonightbts/Instagram)

Sin embargo, ninguna de las dos narrativas es un buen augurio para la televisión nocturna en Estados Unidos.

La televisión nocturna siempre ha estado agradablemente impregnada de una capa de innata obsolescencia. Ahí está, el tipo con traje. Jimmy Fallon sigue pronunciando sus monólogos delante de una cortina ondulada. Todos tienen un escritorio. La estética es en gran parte familiar, discreta y llamativamente anticuada. Desde siempre, los presentadores (y directivos) de estos programas han intentado encontrar una fórmula que combine con éxito la disrupción de los jóvenes populares con el atractivo general. A veces ha funcionado. En la mayoría de los casos, los programas de la competencia se han caracterizado como los jóvenes populares y sus competidores (o predecesores) como aburridos y anticuados. Por ejemplo: existe la tendencia a atribuir a David Letterman y Conan O’Brien, ambos comediantes talentosos, el mérito de haber “revolucionado” la televisión nocturna al cambiar el marco respetable del formato. Y sí, han traspasado los límites.

Pero cada relato de un programa nocturno, incluido el suyo, se compara con versiones anteriores, que a menudo se describen como pesadas y sobreproducidas en comparación. Antes de comenzar con The Late Show, Letterman presentaba Late Night (11.30 de la noche) que se emitía después de The Tonight Show (10 de la noche) y, por lo tanto, tenía menos espectadores y más libertad. Fue aclamado por ser más libre y refrescantemente experimental.

“No quiero exagerar, pero era como Brecht”, dijo Randy Cohen, que trabajaba en Late Night, a Brian Abrams, autor de And Now... An Oral History of ‘Late Night With David Letterman’. “Dave quería que se vieran los hilos. Carson no quería que se vieran. No es una valoración. Son simplemente dos estéticas diferentes”.

David Letterman encabezó la "revolución" de los late shows en la televisión, durante los años 90

Pero el programa nocturno, que, debo admitir, da la impresión de que a los 22 años parecía tener 48 y a los 70 sigue pareciendo tenerlos, fue paradójicamente bastante peculiar y extraño desde el principio. Steve Allen hizo muchas tonterías cuando Tonight comenzó en septiembre de 1954 (¡incluso lo sumergieron en una enorme tina llena de gelatina!). Y sí, Letterman criticó duramente a la empresa matriz de su cadena, pero Jack Paar, que, como es bien sabido (y breve), abandonó su programa en 1960 en medio de la emisión, se burló de la censura mucho antes que él y satirizó el trato a veces servil de la televisión hacia los patrocinadores comerciales.

Así que la desaparición de los programas nocturnos no es nada nuevo. En 2019, TBS redujo la duración del programa de entrevistas de Conan O’Brien, Conan, a media hora antes de cancelarlo en 2021. CBS canceló The Late Late Show en 2023 cuando James Corden, sucesor de Craig Ferguson, abandonó la cadena. CBS también canceló After Midnight, sucesor de Late Late Show, después de que el cómico Taylor Tomlinson decidiera abandonar el programa a principios de este año.

The Tonight Show y Late Night With Seth Meyers en NBC y Jimmy Kimmel Live! en ABC han logrado mantenerse en un entorno mediático multiplataforma cada vez más hostil y competitivo. Han sobrevivido al auge de los teléfonos inteligentes, a la “youtubización” de la comedia en forma de clips compartibles y a la avalancha de las redes sociales, que (al menos en sus inicios) ofrecían a los usuarios un acceso emocionante y sin filtros a las celebridades que los programas nocturnos no podían proporcionar. Han sobrevivido a la pandemia, a Twitter y a usurpadores simpáticos, talentosos, llenos de energía y ganadores de premios Emmy como Last Week Tonight With John Oliver. Incluso han sobrevivido a TikTok y al regreso de Jon Stewart a The Daily Show.

John Oliver desafía la autocensura y defiende la libertad de expresión en la televisión estadounidense (Foto: AP/Chris Pizzello)

Pero el formato requiere mucho trabajo, es caro y lento en comparación con plataformas como YouTube. Las entrevistas son demasiado formales y guionadas para competir con podcasts espontáneos de famosos con famosos como WTF With Marc Maron, Conan O’Brien Needs a Friend, Good Hang de Amy Poehler y SmartLess con Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett. Muchos de los espectadores más valorados por los anunciantes han abandonado la televisión abierta para pasarse al streaming.

Y el giro hacia el comentario político, impulsado en gran medida por Meyers y Colbert, dio a los programas cierta urgencia (y viralidad, a través de YouTube). Los índices de audiencia de Colbert comenzaron a dispararse cuando empezó a hablar realmente de política. No fue una decisión admirada por todos; el antiguo presentador de The Tonight Show, Jay Leno, criticó duramente la irrupción de la política en los programas nocturnos este mismo mes en una entrevista con la Fundación Presidencial Ronald Reagan. “Me gusta pensar que la gente acude a un programa de comedia para alejarse de las presiones de la vida”, dijo. “No entiendo por qué se alienaría a un grupo en particular”. Pero había una razón, como señaló el propio Leno en 2017. Jimmy Fallon, su sucesor, que en ese momento aún se abstenía de hacer mucho humor político, estaba perdiendo de repente (y sorprendentemente) espectadores a favor de Colbert. “Vivimos en una época en la que, si no tomas partido, ambos bandos te odian”, dijo Leno entonces.

Incluso la adaptabilidad de los programas nocturnos durante la pandemia podría haber resultado contraproducente: una vez que has transmitido desde tu casa (o, de hecho, desde tu tina de baño), ofreciendo a los espectadores ese nivel sin precedentes de acceso e intimidad, ¿puedes realmente volver a tu estudio y escenario, con tu traje y maquillaje, y fingir que nada ha cambiado?

El despido de Colbert coincide con la aprobación de la fusión entre Paramount Global y Skydance, en medio de tensiones políticas.(Foto: archivo REUTERS/Bing Guan)

Todos son argumentos razonables, pero también podrían ser irrelevantes en este momento concreto. No solo por la cancelación del programa de Stephen Colbert, sino porque el presidente se ha negado alegremente a aceptar la declaración de Paramount Global de que la cancelación fue “una decisión puramente financiera” y que no tenía nada que ver con el contenido del programa de Colbert. En lugar de refutar la apariencia de irregularidad, Trump ha fomentado la impresión de que él tuvo algo que ver con ello, y ha amenazado con que otros presentadores, cadenas y comediantes podrían ser (y deberían ser) los siguientes.

Un breve resumen: Paramount Global canceló el programa de Colbert, que habitualmente criticaba a Donald Trump, la misma semana en que el programa fue nominado a un Emmy, poco después de que Colbert criticara el pago de 16 millones de dólares de la empresa a Trump para resolver una demanda como un “gran soborno”. El momento fue curioso, sobre todo porque Colbert era el número uno en audiencia.

Puede que sea una coincidencia o no que Paramount pagara millones al presidente y despidiera a Colbert precisamente en el mes en que buscaba la aprobación de la administración Trump para una fusión de 8000 millones de dólares con Skydance, una empresa propiedad de David Ellison y respaldada financieramente por su padre, el amigo de Trump y multimillonario de Oracle, Larry Ellison. Por su parte, Skydance prometió lanzar una “visión integral” de CBS, eliminar la “DEI” (acrónimo en inglés de “Diversidad, Equidad e Inclusión”) en la cadena y contratar a un defensor del pueblo “que recibirá y evaluará cualquier queja por parcialidad u otras preocupaciones” en la división de noticias.

La administración de Trump aprobó la fusión de Paramount con Skydance el 24 de julio.

El presidente de EEUU, Donald Trump, el personaje inesperado que irrumpió en el debate sobre los shows de la televisión nocturna (Foto: REUTERS/Leah Millis)

Trump no se conformó con celebrar la cancelación del programa de Colbert en las redes sociales; ha dejado claro que esperaba ser el responsable y que le gustaría que Fallon y Kimmel fueran despedidos a continuación. “Es muy bueno verlos irse”, publicó, “¡y espero haber jugado un papel importante en ello!“. El sábado pasado, sugirió que ABC y NBC deberían perder sus licencias por ser brazos del Partido Demócrata. No se trata realmente de amenazas veladas. El mensaje parece claro: despidan a los Jimmies. Sus licencias podrían desaparecer. El “o” que une esas dos afirmaciones parece implícito.

Trump ya lo ha intentado antes. Pero cuando intentó retirar las licencias de las cadenas en 2017, el entonces presidente de la FCC, Ajit Pai, se negó a cooperar. “Creo en la Primera Enmienda”, dijo Pai entonces. “La FCC bajo mi liderazgo defenderá la Primera Enmienda y, según la ley, la FCC no tiene autoridad para revocar la licencia de una emisora basándose en el contenido de un noticiario en particular”.

Esta vez, las cosas son diferentes. Trump cuenta con el apoyo total del actual presidente de la FCC, Brendan Carr. Cuando se le preguntó sobre la fusión de Skydance, Carr optó por enfatizar, en lugar de restar importancia o negar, la participación del presidente en el acuerdo. “El presidente Trump está remodelando fundamentalmente el panorama mediático, y la forma en que lo está haciendo es que, cuando se presentó a las elecciones, se enfrentó directamente a estos medios de comunicación tradicionales, ABC, NBC, CBS”, dijo en el programa Squawk on the Street de la CNBC. Entre las razones que enumeró para aprobar la fusión se encontraban las garantías de Skydance de que “iban a reorientarse para eliminar los sesgos” y “las formas odiosas de DEI y discriminación. Al fin y al cabo, eso es lo que marcó la diferencia para nosotros en nuestra revisión en la agencia”. Cuando se le preguntó si esto constituía una violación de la primera enmienda, Carr respondió: “Creo que es hora de un cambio”.

Es fácil descartar los programas nocturnos como algo anticuado y insustancial. Pero la franquicia tiene una larga historia de comediantes que son justamente difíciles. Solo parecen tipos respetables con traje, y tal vez eso tenga valor en un momento en el que las empresas parecen empeñadas en el apaciguamiento. A diferencia de CBS, Comedy Central (que también pertenece a Paramount Global) está redoblando sus esfuerzos ante la intimidación, aunque claramente vaya en contra de sus propios intereses.

En The Daily Show, Jon Stewart terminó un segmento sobre el despido de Colbert con un coro gospel cantando “Váyanse al carajo” a cualquier institución que pudiera autocensurarse de manera preventiva para evitar enfadar al gobierno. En cuanto a salidas, un estallido es mejor que un gemido. Si el programa nocturno termina, al menos lo hará enfurecido contra la extinción de la luz.

Fuente: The Washington Post