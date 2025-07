La verdadera historia de la pelea entre Stephen Colbert y Donald Trump: de la complicidad a la guerra

Donald Trump invitado de Stephen Colbert, en 2016, cuando la guerra no había estallado (Foto: prensa CBS)

La aparición de Donald Trump en septiembre de 2015 en el programa The Late Show With Stephen Colbert comenzó con una disculpa del aún nuevo presentador. Nadie lo sabía todavía, pero estos dos showmen representaban polos opuestos de una dramática convulsión que estaba a punto de sacudir la cultura estadounidense.

“He dicho algunas cosas sobre ti a lo largo de los años que, bueno, ya sabes, en compañía educada, tal vez sean imperdonables...”, dijo Colbert, con una vacilación cómica que resaltaba el eufemismo.

De hecho, solo dos semanas antes, cuando la antigua estrella de Comedy Central debutó en su tan esperada promoción al antiguo puesto de David Letterman en CBS, golpeó al improbable candidato presidencial como si fuera una piñata de dibujos animados. Se burló del apoyo que Trump recibe de los supremacistas blancos (“Es increíble, porque Trump ni siquiera es blanco, es más bien un Oompa-Loompa-mericano”) y se mofó de su pelo (“Lo que tiene en la cabeza es sin duda suyo. Ahora le toca a la ciencia decidir si es pelo o no”). El exgobernador de Florida Jeb Bush, que entonces estaba perdiendo impulso en la carrera de 2016, había sido invitado esa noche. “Se podría pensar que tanta exposición a naranjas y gente loca lo habría preparado para Donald Trump”, reflexionó Colbert.

El futuro de Stephen Colbert y el legado de su humor político quedan en suspenso tras el anuncio de CBS (Foto: archivo REUTERS/Caitlin Ochs)

Pero esa noche, el promotor inmobiliario y estrella de reality shows disfrutó de la disculpa de Colbert. “Aceptada”, dijo con una sonrisa. “¿Hay alguien a quien te gustaría pedir perdón?“, añadió Colbert, con tono incisivo. ”Ah", dijo el futuro presidente. “No”.

Los siguientes temas fueron serios: la inmigración, un muro fronterizo “con una puerta preciosa”, las falsas afirmaciones sobre el lugar de nacimiento de Barack Obama, pero Colbert los trató con ligereza, sacándoles partido para conseguir un efecto cómico, y el público se rió y aplaudió. Trump formaba parte entonces de ese mundo cordial y cálido, un empresario hotelero de Nueva York que había logrado integrarse en la cultura popular estadounidense. Había aparecido docenas de veces en este mismo programa durante el reinado de Letterman, desde 1987, cuando se emitía en la NBC y él tenía su primer libro bestseller, hasta la década de 2000, cuando resurgió como estrella de los reality shows.

También estuvo en el programa de Jay Leno y, más tarde, en el de Jimmy Kimmel. Si Trump era a veces el blanco de las bromas, no parecía importarle demasiado. Nadie lo tomaba realmente en serio como político. Incluso cuando subió en las encuestas, muchos espectadores lo veían hablar de política con Colbert y veían a dos tipos divertidos realmente comprometidos con el tema.

Protestas tras el anuncio de CBS/Paramount de la cancelación de "The Late Show with Stephen Colbert" frente al Ed Sullivan Theater, en la ciudad de Nueva York, el lunes 21 de julio de 2025 (Foto: REUTERS/Ryan Murphy)

Resultó que Trump se tomaba en serio lo de la política, pero su sorprendente victoria, poco más de un año después de su aparición en el programa de Colbert, lo vinculó paradójicamente más estrechamente a la televisión nocturna, y esta a él: durante sus primeros meses en Late Show, Colbert flaqueó en los índices de audiencia, pero comenzó a ver un auge de éxito al destripar al presidente Trump en sus monólogos. Pronto su programa se convirtió en el número uno de la televisión nocturna, una posición que mantuvo durante nueve temporadas consecutivas.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, la CBS anunció la semana pasada que cancelaba Late Show, en una decisión financiera, según destacó la empresa en un comunicado, motivada por el “difícil contexto de la televisión nocturna”, que ha sufrido una caída de los índices de audiencia y de los ingresos publicitarios. El programa completará su temporada actual, según la cadena, y terminará en mayo de 2026.

Sin embargo, la decisión se produjo poco después de que la empresa matriz Paramount acordara pagar una indemnización de 16 millones de dólares por las acusaciones de Trump de que la entrevista de 60 Minutos en 2024 había sido editada de forma injusta, un acuerdo que Colbert denunció en su programa como “un gran soborno”. Mientras tanto, Paramount también está buscando la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, actualmente dominada por personas nombradas por Trump, para una fusión propuesta con la compañía Skydance Media.

“Me encanta que hayan despedido a Colbert. Su talento era incluso menor que sus índices de audiencia”, declaró Donald Trump (Foto: REUTERS/Kent Nishimura)

La reacción del público ante la cancelación del Late Show pasó rápidamente de la conmoción por el fin de una legendaria franquicia televisiva al escepticismo sobre los motivos de la misma. “La gente merece saber si se trata de un ataque por motivos políticos a la libertad de expresión”, escribió la diputada Pramila Jayapal (demócrata por Washington) en X. El Sindicato de Guionistas de América pidió una investigación sobre “posibles irregularidades” en Paramount. Un alto funcionario de la Casa Blanca que la administración Trump hubiera influido en la cancelación de Colbert. “Fue una agradable sorpresa”, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para comentar conversaciones privadas.

Trump no ocultó su alegría. “Me encanta que hayan despedido a Colbert. Su talento era incluso menor que sus índices de audiencia”, escribió en las redes sociales. “He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente. ¡Tiene aún menos talento que Colbert! Greg Gutfeld [de Fox] es mejor que todos ellos juntos".

La escalada continuó esta semana cuando, en la primera emisión del Late Show tras el anuncio del fin del programa, Colbert soltó “se acabó la diplomacia. ¡Váyase a la mierda!”, dirigido al presidente estadounidense. Además bromeó diciendo que desde que comenzó como cómico de improvisación en Chicago en la década de 1980, siempre había soñado con que un presidente en ejercicio celebrara el fin de su carrera.

CBS anunció la cancelación de "The Late Show with Stephen Colbert" en medio de especulaciones sobre presiones políticas y caída de ingresos (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

La evolución de la relación entre Trump y Colbert durante la última década —de ligeramente amistosa a mordazmente polémica— es paralela al rápido declive reciente de los programas nocturnos de televisión. Aunque los programas de entrevistas presentados por cómicos habían perdido parte del interés que despertaban en la década de 1990, en 2015 seguían ocupando un lugar destacado en el debate cultural. Fue una gran noticia cuando David Letterman se jubiló, cuando Jimmy Fallon heredó The Tonight Show de Jay Leno en la NBC y luego cuando Seth Meyers consiguió el antiguo puesto de Fallon en Late Night de la misma cadena.

El ascenso de Colbert, de copresentador en la televisión por cable a estrella de la cadena, supuso una especie de validación del humor político de su antiguo compañero en The Daily Show, Jon Stewart, con un marcado sesgo hacia la izquierda. Colbert, Meyers y Kimmel, en particular, disfrutaron de un aumento de la audiencia y la atención al burlarse de Trump todas las noches.

Pero justo cuando los cómicos nocturnos encontraron su voz política, la dinámica de poder cambió. El auge del streaming significó que las personas a las que les gustaba relajarse en casa frente al televisor tenían muchas otras opciones para ver. Los espectadores más jóvenes se inclinaban por TikTok e Instagram para obtener noticias y entretenimiento, y no necesariamente necesitaban ver a comediantes profesionales opinar sobre la actualidad. Y a medida que su influencia disminuía, la de Donald Trump aumentaba.

Durante un tiempo, Colbert y Trump mantuvieron una relación algo cordial. En febrero de 2016, Trump llamó al programa; y Colbert realizó la entrevista a través de un teléfono naranja adornado con una peluca. Pero las críticas del presentador se hicieron más mordaces a medida que avanzaba el año, y la noche en que Trump fue elegido presidente, Colbert se mostró abiertamente abatido.

“Tenemos que aceptar que Donald Trump será el 45° presidente de los Estados Unidos!, dijo a su público, que abucheaba. “Escuchen, lo entiendo perfectamente. Solo tenía que decirlo una vez más. Quiero seguir diciéndolo hasta que pueda decirlo sin que se me revuelva un poco el estómago”.

El "lado demócrata" de Stephen Colbert: cuando fue moderador de una charla para recaudar fondos para la campaña del partido, con Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, marzo de 2024 (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Los brutales monólogos de Colbert centrados en Trump comenzaron a cobrar impulso; Trump lo ignoró públicamente hasta mayo de 2017, cuando declaró a la revista Time que Colbert era un “tipo sin talento” (pero se atribuyó el mérito de haberle aumentado la audiencia). En su programa, Colbert lo celebró. Por fin había provocado una reacción.

“¿No sabes que llevo un año intentando que digas mi nombre?“, dijo mientras el público del estudio le vitoreaba. Reconoció que Trump tenía razón: ”Hacer bromas sobre vos ha dado buenos índices de audiencia. ¡Es casi como si la mayoría de los estadounidenses no quisieran que fueras presidente!“. Colbert sugirió que, si Trump quería acabar con su carrera, podía hacer una cosa: renunciar, porque entonces ya no tendría material nuevo.

La dinámica continuó a lo largo de los años, con Trump publicando ocasionalmente en las redes sociales que Colbert y sus compañeros de los programas nocturnos no tenían talento y no eran graciosos. Esto alimentó el escepticismo ante la negación de CBS de que la cancelación se debiera únicamente a motivos económicos. (“¿Creo que es una coincidencia? NO", publicó el senador Bernie Sanders).

Rob Burnett, productor ejecutivo de Late Show With David Letterman desde 1996 hasta 2015, cree que se trataba de apaciguar a Trump. “¿Con qué frecuencia se cancela al número uno? Se puede analizar esto de 100 maneras diferentes, pero Colbert tiene el programa número uno en horario nocturno y lo han cancelado. Si camina como un pato, es un pato", dijo Burnett. “No conozco los entresijos de lo que está pasando allí, pero no creo que esto ocurra si Stephen Colbert no dice las cosas que dice".

David Letterman (izq.) y Johnny Carson (der.), los ilustres antecesores de Stephen Colbert en "The Late Show" de CBS

Burnett reconoció que los ingresos han bajado en la franja nocturna: en su momento álgido, durante la larga etapa de Johnny Carson como presentador, el programa estrella de la NBC en esa franja horaria, Tonight Show, atraía a 17 millones de espectadores, según Adweek, mientras que el programa más visto de Colbert, Late Show, ha tenido una media de 2,5 millones de espectadores este año. Todos los programas nocturnos comparten ahora extractos digitales en línea, lo que permite a los fans consumir un episodio por partes cuando lo deseen. Pero YouTube no ofrece ni de lejos los mismos ingresos publicitarios que la televisión.

Burnett se preguntó si a Colbert se le había dado mucha opción antes de tomar la drástica medida de poner fin a la franquicia. “¿Hubo alguna conversación del tipo: ‘Oye, Stephen, aquí están las cifras y esto ya no nos funciona. ¿Puedes aceptar una reducción salarial? ¿Podemos reducir el personal? ¿Podemos hacerlo de otra manera?’“, dijo. En cambio, señaló Burnett, ”la primera conversación es: Vamos a cancelar todo tu programa. Todo el programa va a desaparecer".

Merrill Markoe, que fue la guionista principal del programa de Letterman durante su etapa inicial en la NBC a principios de los años 80, antes de que él lanzara The Late Show cuando se trasladó a la CBS en los años 90, dijo que “tuvo pesadillas” después de enterarse de la noticia sobre Colbert.

El público y figuras políticas cuestionaron si la salida de Colbert responde a motivos económicos o censura política (Foto: REUTERS/Ryan Murphy)

“CBS, Paramount, la fusión, la compra con Trump, todo se derrumbó como un castillo de naipes y me afectó en un segundo”, dijo. “Me afectó mucho”.

Ella señaló que en sus primeros años escribiendo con Letterman, se abstuvieron de hacer comedia política. Carson rara vez había tocado esos temas, y Letterman lo veía como un modelo a seguir. Markoe entiende que la era Trump hizo imposible que un comediante con la sensibilidad de Colbert evitara la política. Pero espera que pueda encontrar un hogar en otro lugar.

“Sería una estupidez que nadie más se hiciera cargo del programa”, dijo. “Era el número uno en su franja horaria. Y un programa de entrevistas es una de las formas de entretenimiento más baratas que existen”.

En cuanto al futuro, Colbert todavía tiene muchos programas que producir en la CBS antes de mayo. Daniel Kellison, otro antiguo productor de Letterman, duda que lo consiga. “Solo espero que ahora vaya a por todas. No hay forma de que vaya a estar en el aire durante nueve meses”, dijo Kellison. “Es un tipo muy inteligente y sería genial que lo hiciera poco a poco”.

Fuente: The Washington Post