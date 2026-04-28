Estas son las primeras reacciones de la crítica sobre la secuela de ‘El diablo viste a la moda’

El diablo viste a la moda 2 recibe primeras reacciones positivas tras su presentación a la prensa. (20th Century Studios)

El diablo viste a la moda 2 ha sido presentada a miembros de la prensa especializada, y las primeras reacciones comienzan a difundirse en redes sociales y medios del sector.

La película marca el regreso de Meryl Streep a su papel de Miranda Priestly, editora de una influyente revista de moda, personaje por el que fue nominada al Premio Oscar en la entrega original.

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De acuerdo con comentarios iniciales de periodistas que ya han visto el filme, la producción ha sido descrita como una secuela que mantiene elementos reconocibles de la historia original.

El periodista de entretenimiento Daniel Baptista señaló en la red social X que la película es “divertida y enérgica”, y que representa un regreso natural tanto para Streep como para Anne Hathaway.

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Daniel Baptista calificó la secuela de 'El diablo viste a la moda' como divertida y fuerte. (X)

En su publicación, añadió que el largometraje resulta familiar “en el mejor sentido”, además de considerar que su estreno llega en un momento adecuado.

Por su parte, la editora de Variety, Jazz Tangcay, también expresó una valoración positiva. En su comentario, describió la secuela como “fenomenal” y destacó el trabajo de la guionista Aline Brosh McKenna, señalando que el guion es “afilado y ágil”.

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Tangcay también mencionó el desempeño del elenco principal, que incluye nuevamente a Hathaway y Emily Blunt.

“La secuela perfecta que superó todas las expectativas. El guion de Aline Brosh McKenna es ingenioso y mordaz. Lo citaremos durante años. El vestuario es deslumbrante y la banda sonora es espectacular”, escribió.

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La editora de Variety elogió la banda sonora y el vestuario de 'El diablo viste a la moda 2'. (X)

Por su parte, el editor de The Hollywood Reporter, Alex Werpin, calificó la película como una “parodia mediática” ambientada en el mundo de la moda, y apuntó que algunos elementos podrían resultar reconocibles para profesionales del periodismo.

“Todo periodista que la vea se estremecerá al reconocerse en ella. ‘El diablo viste a la moda 2′ no tiene derecho a ser tan buena como lo es“, señaló.

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En una línea similar, Erik Anderson, de Awards Watch, comentó que la producción incorpora referencias a la cinta original y elementos de nostalgia, además de resaltar la continuidad del personaje interpretado por Hathaway.

“Con la cantidad justa de guiños y nostalgia bien merecida, Anne Hathaway sigue siendo nuestra estrella más brillante. Es divertida y profunda, y además, ¡regresa ‘Vogue’”, indicó.

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Erik Anderson destacó la carga de nostalgia de 'El diablo viste a la moda 2'. (X)

El reparto principal retoma a varios integrantes de la primera entrega, incluyendo a Stanley Tucci, junto con la dirección de David Frankel. Entre las nuevas incorporaciones al elenco se encuentran Kenneth Branagh, quien interpreta al esposo de Miranda Priestly, así como Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux y B. J. Novak.

Aunque los detalles completos de la trama no han sido revelados, los avances indican que el personaje de Andy Sachs, interpretado por Anne Hathaway, regresa a la revista Runway en el cargo de editora de reportajes.

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En la película original, estrenada en 2006, Andy era una periodista en formación que comenzaba a trabajar como asistente personal de Miranda Priestly. Aquella producción alcanzó una recaudación global de 326 millones de dólares.

La primera cinta de 'El diablo viste a la moda' recaudó 326 millones de dólares a nivel mundial. (Captura de video)

A lo largo de los años, la popularidad de la primera película ha incrementado, lo que se reflejó durante el rodaje de la secuela en la ciudad de Nueva York.

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El estreno de El diablo viste a la moda 2 está programado para el 1 de mayo, fecha con la que se dará inicio a la temporada cinematográfica de verano.