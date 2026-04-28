Entretenimiento

Estas son las primeras reacciones de la crítica sobre la secuela de ‘El diablo viste a la moda’

La secuela retoma la historia de Andy Sachs en la revista Runway y reúne al elenco original con nuevas incorporaciones

Guardar
El diablo viste a la moda 2
El diablo viste a la moda 2 recibe primeras reacciones positivas tras su presentación a la prensa. (20th Century Studios)

El diablo viste a la moda 2 ha sido presentada a miembros de la prensa especializada, y las primeras reacciones comienzan a difundirse en redes sociales y medios del sector.

La película marca el regreso de Meryl Streep a su papel de Miranda Priestly, editora de una influyente revista de moda, personaje por el que fue nominada al Premio Oscar en la entrega original.

PUBLICIDAD

De acuerdo con comentarios iniciales de periodistas que ya han visto el filme, la producción ha sido descrita como una secuela que mantiene elementos reconocibles de la historia original.

El periodista de entretenimiento Daniel Baptista señaló en la red social X que la película es “divertida y enérgica”, y que representa un regreso natural tanto para Streep como para Anne Hathaway.

PUBLICIDAD

Daniel Baptista calificó la secuela de 'El diablo viste a la moda' como divertida y fuerte. (X)
Daniel Baptista calificó la secuela de 'El diablo viste a la moda' como divertida y fuerte. (X)

En su publicación, añadió que el largometraje resulta familiar “en el mejor sentido”, además de considerar que su estreno llega en un momento adecuado.

Por su parte, la editora de Variety, Jazz Tangcay, también expresó una valoración positiva. En su comentario, describió la secuela como “fenomenal” y destacó el trabajo de la guionista Aline Brosh McKenna, señalando que el guion es “afilado y ágil”.

Tangcay también mencionó el desempeño del elenco principal, que incluye nuevamente a Hathaway y Emily Blunt.

“La secuela perfecta que superó todas las expectativas. El guion de Aline Brosh McKenna es ingenioso y mordaz. Lo citaremos durante años. El vestuario es deslumbrante y la banda sonora es espectacular”, escribió.

La editora de Variety elogió la banda sonora y el vestuario de 'El diablo viste a la moda 2'. (X)
La editora de Variety elogió la banda sonora y el vestuario de 'El diablo viste a la moda 2'. (X)

Por su parte, el editor de The Hollywood Reporter, Alex Werpin, calificó la película como una “parodia mediática” ambientada en el mundo de la moda, y apuntó que algunos elementos podrían resultar reconocibles para profesionales del periodismo.

“Todo periodista que la vea se estremecerá al reconocerse en ella. ‘El diablo viste a la moda 2′ no tiene derecho a ser tan buena como lo es“, señaló.

En una línea similar, Erik Anderson, de Awards Watch, comentó que la producción incorpora referencias a la cinta original y elementos de nostalgia, además de resaltar la continuidad del personaje interpretado por Hathaway.

“Con la cantidad justa de guiños y nostalgia bien merecida, Anne Hathaway sigue siendo nuestra estrella más brillante. Es divertida y profunda, y además, ¡regresa ‘Vogue’”, indicó.

Erik Anderson destacó la carga de nostalgia de 'El diablo viste a la moda 2'. (X)
Erik Anderson destacó la carga de nostalgia de 'El diablo viste a la moda 2'. (X)

El reparto principal retoma a varios integrantes de la primera entrega, incluyendo a Stanley Tucci, junto con la dirección de David Frankel. Entre las nuevas incorporaciones al elenco se encuentran Kenneth Branagh, quien interpreta al esposo de Miranda Priestly, así como Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux y B. J. Novak.

Aunque los detalles completos de la trama no han sido revelados, los avances indican que el personaje de Andy Sachs, interpretado por Anne Hathaway, regresa a la revista Runway en el cargo de editora de reportajes.

En la película original, estrenada en 2006, Andy era una periodista en formación que comenzaba a trabajar como asistente personal de Miranda Priestly. Aquella producción alcanzó una recaudación global de 326 millones de dólares.

La primera cinta de 'El diablo viste a la moda' recaudó 326 millones de dólares a nivel mundial. (Captura de video)
La primera cinta de 'El diablo viste a la moda' recaudó 326 millones de dólares a nivel mundial. (Captura de video)

A lo largo de los años, la popularidad de la primera película ha incrementado, lo que se reflejó durante el rodaje de la secuela en la ciudad de Nueva York.

El estreno de El diablo viste a la moda 2 está programado para el 1 de mayo, fecha con la que se dará inicio a la temporada cinematográfica de verano.

Temas Relacionados

El diablo viste a la modacríticassinopsisentretenimientoestreno

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De “la voz de su generación” a la rehabilitación: Lena Dunham y el lado oscuro de la fama

En una entrevista con The Guardian, la autora repasó el impacto de la exposición temprana, las consecuencias en su salud y vínculos personales, y el proceso de reconstrucción que atravesó tras alejarse del foco mediático

De “la voz de su generación” a la rehabilitación: Lena Dunham y el lado oscuro de la fama

Ed Sheeran confirma conciertos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: precios, fechas y más

El cantautor británico sumó nuevas ciudades para su regreso a Latinoamérica

Ed Sheeran confirma conciertos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: precios, fechas y más

Lady Gaga y Doechii lanzan el videoclip de “Runway”, canción de ‘El diablo viste a la moda 2′

La dupla se apodera del universo fashionista con un video repleto de looks atrevidos y arte visual

Lady Gaga y Doechii lanzan el videoclip de “Runway”, canción de ‘El diablo viste a la moda 2′

Wilson Bethel regresa a Daredevil: Born Again: “Bullseye vuelve con fuerza y no decepcionará a los seguidores”

El actor adelantó en el programa The Rich Eisen Show que el villano más impredecible del universo Marvel tendrá escenas memorables en Disney+

Wilson Bethel regresa a Daredevil: Born Again: “Bullseye vuelve con fuerza y no decepcionará a los seguidores”

El mensaje que publicó Channing Tatum tras el compromiso de su exnovia Zoë Kravitz con Harry Styles: “El desastre en el que me he convertido”

El actor compartió un poema en sus redes sociales el mismo día en que se confirmó que la actriz y el cantante británico planean casarse

El mensaje que publicó Channing Tatum tras el compromiso de su exnovia Zoë Kravitz con Harry Styles: “El desastre en el que me he convertido”
DEPORTES
En un partido histórico, PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League

En un partido histórico, PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El ataque de furia de Francisco Cerúndolo en Madrid: rompió su raqueta tras perder el primer set frente a Alexander Blockx

A los 34 años, operaron a Erik Lamela para colocarle una prótesis en la cadera: “Que sea el comienzo de una vida sin dolor”

La plegaria de un famoso streamer brasileño que se hizo viral: “No quiero que Argentina gane el Mundial, no lo voy a soportar”

TELESHOW
El arrepentimiento de Ricardo Darín: “Dejé de estudiar a los 13 años porque en mi casa faltaba ayuda económica”

El arrepentimiento de Ricardo Darín: “Dejé de estudiar a los 13 años porque en mi casa faltaba ayuda económica”

Así fue la escapada de Ailén Cova y Alexis Mac Allister a Roma: callecitas y atardeceres de cuento

Eliana Guercio desató polémica en televisión con su comentario sobre Yipio en Gran Hermano: “Es un montón”

Carmen Barbieri y Fede Bal recordaron el desmayo en vivo de la conductora: "¡Murió mamá!"

Luis Novaresio presentó su nuevo ciclo “Nada es tan simple” con Pilar Sordo: “Todas las parejas tienen un acuerdo, expreso o implícito”

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Obras Públicas habilitará paso en Zona Rosa el próximo mes

El Ministerio de Obras Públicas habilitará paso en Zona Rosa el próximo mes

Crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: torturas sistemáticas, exilio forzado y el perfeccionamiento de la represión bajo la sombra del poder

Restos en cajas de zapatos y ADN mezclado con lodo: el desgarrador relato de la madre que cedió su asiento en el Titan

El presidente Arévalo firma agenda territorial con mayas de Totonicapán para atender demandas históricas

Kim Jong-un reconoció que Corea del Norte exige a sus soldados que se suiciden antes de ser capturados por Ucrania