Wilson Bethel regresa a Daredevil: Born Again: “Bullseye vuelve con fuerza y no decepcionará a los seguidores”

Wilson Bethel regresa como Bullseye en Daredevil: Born Again y promete un final de temporada repleto de acción y giros inesperados

La emoción que genera Daredevil: Born Again se intensificó recientemente con el regreso de Wilson Bethel como Bullseye, uno de los villanos más emblemáticos del universo Marvel. El actor, en diálogo con The Rich Eisen Show, destacó que participar en la serie fue “el mejor trabajo” de su carrera. El esperado final de temporada se emitirá el martes 5 de mayo en Disney+.

Wilson Bethel adelantó, en The Rich Eisen Show, que volver a interpretar a Bullseye en la nueva temporada de Daredevil: Born Again responde a su “fantasía de niño”.

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El actor expresó su entusiasmo por ponerse en la piel de un personaje tan característico, afrontar escenas de acción de gran intensidad y explorar el humor que distingue a Bullseye en la franquicia. Su regreso aporta una cuota de imprevisibilidad y acción dirigida, según sus propias palabras.

El ambiente en el set de Daredevil: Born Again

El actor Wilson Bethel asegura que interpretar a Bullseye en la serie de Marvel es el mejor trabajo de su carrera profesional

Bethel describió el ambiente del rodaje como una experiencia positiva y poco común en la industria. “No puedo explicar lo valioso que es estar en una serie que realmente disfruto ver”, afirmó para The Rich Eisen Show. Señaló que lleva dos décadas actuando y resaltó: “Puedo decir honestamente que es el mejor trabajo que tuve”.

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El actor enfatizó el profesionalismo del equipo y valoró la calidad del elenco, especialmente la presencia de Vincent D’Onofrio y Charlie Cox. Sobre D’Onofrio, destacó: “Vincent es formidable, pero también una persona abierta y generosa”. Además, recalcó que no sintió egos en el set y que la armonía general proviene de la actitud de Marvel y de sus compañeros de reparto.

El regreso de Bullseye y las expectativas de los fans

Al hablar sobre Bullseye, Bethel compartió: “Estoy viviendo mi fantasía de niño; ponerme spandex y hacer cosas alocadas resulta increíble”. Sostiene que el papel de villano le otorga una libertad especial para sorprender a la audiencia. “Nunca falla”, resumió para The Rich Eisen Show, aludiendo a la reputación letal del personaje.

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Bethel destaca el ambiente armonioso y el profesionalismo del elenco, con menciones especiales para Vincent D’Onofrio y Charlie Cox (xJohnxPalmerx/MediaPunch)

Respecto al tono de la temporada, adelantó una apuesta fuerte por la acción y la violencia en pantalla: “Tengo la oportunidad de hacer cosas absurdas, de eliminar a una cantidad impresionante de personas en la serie”, destacó. Para el público, prometió: “Bullseye vuelve con fuerza y no decepcionará a los seguidores”.

Wilson Bethel, su presente y proyecciones futuras

Más allá de su rol en Daredevil: Born Again, Bethel mencionó en The Rich Eisen Show su participación en títulos como Mujeres imperfectas para Apple TV, donde actúa junto a figuras como Kerry Washington y Elisabeth Moss. “Estoy en un gran momento, rodeado de un elenco de primera”, afirmó el actor.

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El intérprete valora la oportunidad de trabajar en proyectos de alto nivel y de compartir escena con profesionales experimentados. Esta etapa, según Bethel, representa una de las más gratificantes de su trayectoria: “Trabajar con este tipo de personas y en producciones de este calibre supera cualquier expectativa que tuve como actor”, concluyó en la entrevista.

Wilson Bethel destaca la influencia positiva de la base de fanáticos de Marvel sobre su compromiso y autenticidad en la interpretación de Bullseye (Anthony Behar/Sipa USA)

Daredevil: Born Again se transmite actualmente en Disney+. La intensidad y el caos que caracterizan a Bullseye prometen marcar un regreso memorable para los seguidores del universo Marvel esta temporada.

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Bethel también reflexionó sobre el impacto que tiene participar en una serie con una base de fanáticos tan apasionada y exigente. Reconoció que la respuesta del público influye en su compromiso con el personaje y lo motiva a ofrecer interpretaciones cada vez más auténticas.

Además, mencionó que el proceso creativo junto a los guionistas y directores le permitió descubrir nuevas facetas de Bullseye, aportando matices a su desempeño. El actor se mostró agradecido por el respaldo recibido y por la oportunidad de evolucionar dentro del universo Marvel.

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