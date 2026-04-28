Ed Sheeran confirma conciertos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: precios, fechas y más

Buenos Aires será una de las paradas clave del tour, con un show previsto para el 29 de noviembre.(REUTERS/Steve Marcus)

El cantante británico Ed Sheeran anunció nuevas fechas de su gira internacional Loop Tour en Sudamérica. Los conciertos tendrán lugar en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil entre noviembre y diciembre de 2026. El anuncio amplía el recorrido del artista por la región en el marco de la promoción de su álbum Play, editado en 2025.

De acuerdo con los reportes, el tramo final de la gira en Sudamérica incluye presentaciones el 21 de noviembre en Santiago de Chile, el 26 de noviembre en Asunción, el 29 de noviembre en Buenos Aires y el 5 de diciembre en São Paulo. Estas fechas se suman a una primera etapa del tour en Latinoamérica prevista para mayo, con conciertos en República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

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Un nuevo tramo del Loop Tour

El tour acompaña el lanzamiento de Play, el octavo álbum de estudio del músico. El disco alcanzó el primer puesto en mercados como Reino Unido, Alemania y Australia. Según Rolling Stone, el trabajo incorpora influencias de tradiciones musicales de India y Persia, junto con elementos del folk irlandés, presentes en sus primeros años.

El tramo sudamericano de noviembre y diciembre cerrará en São Paulo el 5 de diciembre (Redes sociales)

En los conciertos, Sheeran presenta un formato basado en el uso de la loop station, un recurso que le permite construir canciones en vivo a partir de capas de sonido grabadas en tiempo real.

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La gira también incluye un rediseño del escenario y un repertorio que alterna material reciente con clásicos de su carrera como “Shape of You”, “Thinking Out Loud” y “Photograph”, que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Los conciertos del segundo tramo del Loop Tour en Sudamérica contarán además con la participación de FINNEAS como invitado especial. El músico estadounidense, hermano de Billie Eilish, tiene una prolífica carrera como productor musical y solista.

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FINNEAS participará como invitado especial en algunas fechas del tour (REUTERS/Mario Anzuoni)

Todas las fechas confirmadas en Latinoamérica

Mayo 2026 (primer tramo):

9 de mayo: Santo Domingo, República Dominicana (Estadio Quisqueya)

13 de mayo: San Juan, Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico)

16 de mayo: Bogotá, Colombia (Vive Claro)

20 de mayo: Lima, Perú (Estadio Nacional)

23 de mayo: Quito, Ecuador (Estadio Atahualpa)

27 de mayo: Ciudad de Guatemala, Guatemala (Estadio Cementos Progreso)

30 de mayo: San José, Costa Rica (Estadio Nacional)

Noviembre – diciembre 2026 (nuevo tramo anunciado):

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21 de noviembre: Santiago de Chile (Estadio Bicentenario)

26 de noviembre: Asunción, Paraguay (Estadio Nueva Olla)

29 de noviembre: Buenos Aires, Argentina (Estadio Huracán)

5 de diciembre: São Paulo, Brasil (Allianz Parque)

11 de diciembre: Ciudad de México (Estadio Ciudad de los Deportes)

12 de diciembre: Ciudad de México (Estadio Ciudad de los Deportes)

Ed Sheeran en Argentina: precios

Las entradas para el recital de Sheeran en el Estadio Huracán estarán disponibles a través del sitio Livepass. La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el 4 de mayo a las 12, mientras que la venta general se habilitará el 5 de mayo en el mismo horario.

Los precios confirmados por los organizadores van desde los 125.000 pesos argentinos para Campo trasero hasta los 280.000 pesos argentinos en Platea preferencial. A ello se deben sumar los cargos por servicios de la ticketera Livepass.

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Mapa de zonas del concierto de Ed Sheeran en Buenos Aires (Redes/Move Concerts)

Ed Sheeran en Chile: precios

En caso del recital de Chile, las entradas podrán adquirirse vía Ticketmaster con una preventa Entel y Santander para el lunes 4 de mayo a las 11:00 a.m. (hora local). La venta general se ha programado para el miércoles 6 de mayo.

En cuanto a los precios, la tarifa más económica es de 54.040 pesos chilenos para Cancha general con descuento. Asimismo, la zona más cercana al escenario tiene un costo de 241.250 pesos chilenos con descuento.

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Mapa de zonas del concierto de Ed Sheeran en Chile (Captura: Ticketmaster)

Ed Sheeran en Paraguay: precios

Por otro lado, la venta de entradas en Paraguay se realizará a través de Ticketea. Los precios de las entradas comienzan desde Gs. 285.600 durante la preventa exclusiva para clientes de ueno bank, la cual inicia el lunes 4 de mayo a las 11 a.m.

Para la venta general, que comienza el miércoles 6 de mayo, el costo base será de Gs. 336.000, según medios paraguayos.

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