Paul Pogba sobre su regreso al Manchester United: “No era el mismo club que había dejado... Incluso la comida era diferente”

Paul Pogba reveló cambios profundos en la cultura y el ambiente del Manchester United desde su regreso al club inglés (REUTERS/Satish Kumar)

En una reciente entrevista, Paul Pogba reveló que el Manchester United había cambiado radicalmente desde su primera etapa en el club, señalando transformaciones profundas en la cultura, el ambiente y hasta en los detalles cotidianos como la alimentación del plantel.

El mediocampista francés explicó a la BBC que, tras su regreso desde la Juventus en 2016, las diferencias institucionales eran notorias y marcaban una nueva era para el equipo inglés.

La transformación institucional tras la salida de figuras clave

Pogba describió que el Manchester United que encontró a su retorno ya no seguía las mismas rutinas ni compartía la atmósfera que recordaba de sus años iniciales. Según relató a la cadena pública británica BBC, los procedimientos internos y la dinámica del vestuario reflejaban la transición vivida tras la salida de figuras históricas.

El futbolista precisó que los cambios no solo afectaron la estructura deportiva, sino que también alcanzaron aspectos del día a día, como los menús dirigidos a los jugadores y la energía general del entorno.

La salida de figuras históricas como Sir Alex Ferguson marcó una nueva etapa y transformó las rutinas internas del equipo (REUTERS/Craig Brough)

Durante su diálogo con la BBC, Pogba enfatizó que el club había atravesado una transformación significativa. “No era el mismo club que había dejado... Incluso la comida y todo dentro era diferente”, puntualizó el francés, subrayando el giro en la cultura interna.

La salida de Sir Alex Ferguson, entrenador legendario, marcó el fin de una etapa y dio paso a nuevos ciclos bajo la dirección de técnicos como Louis van Gaal y José Mourinho.

De la cantera al liderazgo: la visión de Pogba sobre el Manchester United

El mediocampista señaló que, antes de marcharse, la identidad del club era nítida y los valores estaban bien definidos. Su regreso, sin embargo, coincidió con un periodo de ajustes en la estructura y en los hábitos cotidianos, lo que evidenció un cambio institucional profundo.

Pogba explicó que estos contrastes influyeron tanto en su propia adaptación como en la dinámica del grupo, donde la renovación era evidente en cada aspecto del funcionamiento diario.

El traspaso de Pogba por 89 millones de libras en 2016 lo convirtió en el futbolista más caro del mundo y un hito en el mercado europeo (AP Photo/Philippe Magoni, archivo)

Paul Pogba inició su carrera profesional en las divisiones inferiores del Manchester United y, tras una breve experiencia en el primer equipo, optó por marcharse a la Juventus por la falta de oportunidades de juego.

En 2016, el club inglés lo readquirió mediante un traspaso de GBP 89 millones, convirtiéndolo en el futbolista más caro del mundo en ese momento. Esta operación representó un hito en el mercado europeo y consolidó a Pogba como una de las grandes apuestas del club.

Éxitos, adaptación y nuevas estructuras

Durante su segunda etapa en Old Trafford, Pogba conquistó títulos relevantes, como la Europa League y la Copa de la Liga, bajo la conducción de Mourinho. El francés relató que, más allá de los logros deportivos, lo que más le impactó fue la evolución institucional: la estructura, los valores y la vida diaria en el club habían cambiado respecto a su primera experiencia.

Esta percepción lo llevó a reconsiderar el papel de los futbolistas en procesos de transición y la importancia de adaptarse a nuevas realidades internas, especialmente tras el final del ciclo exitoso de Ferguson.

Durante la segunda etapa de Pogba en Old Trafford, el Manchester United conquistó títulos como la Europa League y la Copa de la Liga (REUTERS/Russell Cheyne)

En la misma entrevista, Pogba hizo referencia a la aparición de nuevos talentos, como Kobbie Mainoo, quien actualmente integra la plantilla profesional. Recordó su propio paso por la cantera y cómo los jóvenes deben enfrentar desafíos similares a los de su época, aunque en un contexto institucional distinto.

Para el campeón mundial, la decisión de permanecer o buscar nuevos horizontes depende tanto del ambiente interno como de la sintonía con el entrenador y la directiva del club.

Jóvenes talentos y la evolución de la identidad colectiva

La irrupción de jóvenes talentos como Kobbie Mainoo refleja la continua transformación y desafío para las nuevas generaciones del plantel (REUTERS/Hannah Mckay)

Pogba destacó que el proceso de adaptación para los jóvenes es complejo en una organización en constante transformación. “Es difícil decir que debería irse cuando la gente lo aprecia en el club”, manifestó el francés en referencia a Mainoo, ilustrando la relevancia del entorno y la cohesión grupal en la formación de nuevos referentes.

La etapa de Paul Pogba en el Manchester United, marcada por dos ciclos muy distintos, le permitió vivir desde adentro la transformación de uno de los gigantes del fútbol europeo. El mediocampista francés fue testigo de cambios profundos en la infraestructura, la dinámica del vestuario y la cultura del club, en un intento por reconstruir su identidad.

Según BBC, este tipo de procesos no solo redefine a las instituciones, sino que también impacta directamente en las trayectorias individuales, obligando a los futbolistas a adaptarse de manera constante a entornos en evolución.

Para Pogba, la evolución de la identidad colectiva del Manchester United exige a los futbolistas una constante capacidad de ajuste y resiliencia (Foto AP/Rebecca Blackwell)

A lo largo de los diferentes ciclos, Pogba reinterpretó el sentido de pertenencia y la manera de disfrutar su trayectoria profesional. Para el mediocampista, cada etapa vivida en Old Trafford representa una oportunidad para valorar el cambio y entender que, en clubes de la magnitud del Manchester United, la adaptación es parte esencial del éxito colectivo e individual.