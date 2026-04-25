Elecciones en la UBA: el reformismo amplió su supremacía estudiantil y los libertarios siguen sin crecer

Miembros del equipo electoral organizan y supervisan las mesas y el material en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para las elecciones estudiantiles de abril de 2026.

Esta semana, más de 300.000 estudiantes estuvieron habilitados para votar en las elecciones de los centros de estudiantes y los Consejos Directivos de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y una vez más, el mapa político se repitió. Después de dos años de masivas movilizaciones contra el Gobierno, el sector encabezado por el Frente Reformista (Franja Morada-UCR y aliados) revalidó su hegemonía en el movimiento estudiantil y ganó 8 de las 13 facultades.

El espacio integrado por una alianza entre radicales, peronistas, socialistas e independientes ratificó su conducción en las facultades de Económicas, Medicina, Derecho, Odontología, Farmacia, Ingeniería. Y a diferencia de las últimas elecciones, hubo dos cambios clave en las mayorías estudiantiles, imponiéndose en dos facultades sobre sectores identificados con el kirchnerismo y la izquierda.

El dato más destacado fue la victoria obtenida en la Facultad de Veterinaria, tanto en el centro de estudiantes como en el Consejo Directivo. La lista AFV, caracterizada como independiente y aliada del reformismo, alcanzó el 47% y después de 28 años desplazó al EVET, la agrupación del Partido Obrero (36%). Así, la izquierda perdió la única facultad donde controlaba el claustro estudiantil después de la ola roja que inició en los comienzos de los años 2000. El kirchnerismo, con La Tropilla, obtuvo el 15% por ciento.

El segundo cambio de manos se produjo en Ciencias Sociales, ubicada a pocos metros de San José 1111, donde Cristina Kirchner atraviesa la prisión domiciliaria por la causa Vialidad. En la facultad, dos listas provenientes del peronismo dirimieron la puja, con un escaso margen. La UES, una lista peronista no K que supo acordar con el reformismo en otros años, superó 35,4% contra 33,2% a La 15, el sector estudiantil integrado por La Cámpora y la Mella -agrupación referenciada en Juan Grabois-, entre otros sectores que conducían el centro. En esta sede, Alternativa Académica, la propuesta “pura” del reformismo, tuvo el 14% de los votos. La izquierda, más desinflada, quedó en el cuarto lugar con el 8,6% de los votos.

Infografía que resume los resultados de las elecciones estudiantiles en las principales facultades de la UBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro dato digno de mencionar fue el mal desempeño de las agrupaciones identificadas con La Libertad Avanza (LLA). A pesar de la ascendencia de los libertarios entre la juventud, solo pudieron presentar listas en cuatro facultades, y no lograron obtener cargos representativos.

En Ingeniería, la agrupación MLI (Independientes) aliada al reformismo se quedó con el centro y la mayoría estudiantil, obteniendo el 33 % de los votos. La JUP (Peronismo no kirchnerista) logró la minoría con el 25%, mientras que Nueva Ingeniería (Reformismo) y Somos Libres (Libertarios) empataron en el 17%.

En la Facultad de Farmacia y Bioquímica, la lista Nuevo Espacio y JUP (Reformistas) arrasó con el 84% de los votos, asegurándose la conducción del centro de estudiantes y los cuatro consejeros estudiantiles. El Partido Obrero solo alcanzó el 5%, y perdió su representante por la minoría.

En Odontología, la agrupación AFO (Reformistas) retuvo el centro, la mayoría y la minoría estudiantil con el 92%, repitiendo el resultado del año pasado. En el caso de V-Par (Partido Obrero) obtuvo el 6,8%.

La UES venció en la Facultad de Ciencias Sociales y le arrebató el centro a La Cámpora y sectores identificados con Juan Grabois

En Psicología, la lista EDI (Reformistas) ganó con el 49% de los votos, seguida por Impulso (Mella + La Cámpora) con el 33 % y el Partido Obrero, con el 12 por ciento. En Económicas, los radicales de Nuevo Espacio (Reformistas) obtuvo el 73% de los sufragios, seguido por Proyecto Económicas (La Cámpora), con el 9 % y Somos Libres (Libertarios) el 6 %, sin cambios respecto de dos años atrás.

Un resultado curioso fue el que salió en la Facultad de Derecho. El Frente Reformista (Franja Morada + Nuevo Derecho) logró el 53%, frente al 38% de la Lista 5, constituida por La Cámpora y otros sectores del peronismo. Si bien el resultado es similar al de 2022, el peronismo logró la mejor elección de su historia en esa sede, consiguiendo un amplio caudal de votos.

En Medicina, Nuevo Espacio (Reformistas) alcanzó el 72%, seguido por El Torrente (La Cámpora), con el 15%, y Somos Libres (Libertarios) el 6 por ciento.

En Arquitectura, El Módulo (La Cámpora) retuvo la conducción con 54% de los votos, seguido por Dale Fadu (reformismo) con el 40 %, repitiendo los resultados de hace dos años.

En Ciencias Exactas, Identidad Exactas (integrada por La Cámpora) lideró con el 36%, seguido por FEM (La Mella) obtuvo el 23%. En tanto, Espacio Exactas (reformismo) consiguió el 17% y la Izquierda al Frente el 6%. En esta sede tampoco hubo novedades.

En Filosofía, El Colectivo (Mella + Cámpora y otros grupos kirchneristas) se ubicó primero en ambas elecciones con cerca del 40 %, seguido por La Izquierda al Frente (FIT) con el 30 % y FEI (Reformistas) con el 15 % en el Consejo.

En Agronomía, la agrupación LAI (Independientes) encabezó la votación con el 45% de los sufragios, mientras que ATP (La Cámpora + Fana) logró el 34%. Luego le siguieron Cambium (Mella), con el 11 %, y el Partido Obrero, con el 8 por ciento.

Jóvenes estudiantes de Veterinaria, celebrando las elecciones

Uno por uno, todos los resultados completos

FARMACIA Y BIOQUIMICA

Estudiantes x FFYB (Nuevo Espacio+JUP -REFORMISTAS-): 84%

El Antídoto (Partido Obrero): 10,1%

PTS: 3,5%

INGENIERÍA

MLI (Independientes) 33%

JUP (Peronismo no k) 25%

Nueva ingeniería (Reformismo) 17%

Somos libres (libertarios) 17%

ODONTOLOGÍA

AFO (Reformistas): 92%

V-Par (Partido Obrero): 6,8%

VETERINARIA

AFV (reformistas): 47,2%

Evet (Partido Obrero): 36,2%

La tropilla (La Cámpora): 15,7%

PSICOLOGíA

EDI (Reformistas): 49%

Impulso (Mella + Cámpora): 33%

Partido Obrero: 12%

DERECHO

Frente Reformista (Franja Morada + Nuevo Derecho): 53%

Lista 5 (Nexo-Centeno/La Cámpora): 38%

ECONÓMICAS

Nuevo Espacio (Reformistas): 72,8%

Proyecto Económicas (Cámpora): 9,2%

Somos libres (Libertarios): 7%

MEDICINA

Nuevo Espacio (Reformistas): 71,7%

El Torrente (Cámpora): 15,4%

Somos libres (Libertarios): 5,7%

ARQUITECTURA

El Módulo (La Cámpora y aliados): 54,8%

Dale Fadu (Reformistas): 39,9%

Lista 8: 3,2%

EXACTAS

Identidad exactas (Cámpora): 36%

FEM (La Mella): 23%

Espacio Exactas (Reformistas): 17%

Izquierda al frente: 6%

FILOSOFÍA

El Colectivo (Mella + Cámpora y peronistas): 40,7%

La Izquierda al Frente (FIT): 27,5%

FEI (Reformista): 13,3%

Ya Basta (Nuevo MAS): 12,6%

SOCIALES

UES (Peronismo no K/Aliado al reformismo): 35,4%

La 15 (Cámpora + Mella): 33,2%

Alternativa Académica (UCR+ otros): 13,9%

Izquierda al Frente (FIT): 8,6%

AGRONOMÍA

LAI (Independientes): 45%

ATP (La Cámpora + FANA): 34%

Cambium (La Mella): 11%

Abriendo Caminos: 8,2%