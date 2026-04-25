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Novak Djokovic se convierte en el mentor inesperado que transforma la carrera de Iva Jovic

La joven estadounidense explica cómo los consejos concretos y el acompañamiento personal del ex número uno del mundo han marcado un antes y un después en su desarrollo como tenista de alto rendimiento

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Dos imágenes en una: Iva Jovic con top naranja y puños cerrados, sonriendo. Al lado, Novak Djokovic con polo azul oscuro y expresión seria
Novak Djokovic brinda mentoría personalizada a la joven tenista Iva Jovic, influyendo decisivamente en su evolución profesional

La tenista estadounidense Iva Jovic, figura emergente del circuito femenino con apenas 18 años, atribuye el acelerado crecimiento de su carrera en 2026 a la mentoría directa y personalizada de Novak Djokovic, quien, como ex número uno del mundo, se ha involucrado activamente en su desarrollo deportivo, brindándole orientación técnica, táctica y emocional que ha resultado decisiva para su evolución en la élite del tenis.

Mentoría personalizada y apoyo técnico de Djokovic

La labor de Djokovic como mentor de Jovic se caracteriza por un seguimiento constante y detallado. Según declaraciones recogidas por el portal puntodebreak, el serbio revisa grabaciones de los partidos de la joven, identifica patrones de juego efectivos y le señala ajustes tácticos específicos.

“Ha visto mis partidos, me ha dado muchos consejos sobre cómo puedo convertirme en una mejor jugadora, cosas que necesito ajustar...”, explicó la tenista, resaltando el nivel de profundidad de sus análisis.

Djokovic revisa partidos y ofrece análisis tácticos específicos a Iva Jovic, mostrando su compromiso con el desarrollo del talento juvenil (REUTERS/Tingshu Wang)
Djokovic revisa partidos y ofrece análisis tácticos específicos a Iva Jovic, mostrando su compromiso con el desarrollo del talento juvenil (REUTERS/Tingshu Wang)

Jovic también subrayó que, a diferencia de otros referentes deportivos, Djokovic evita los mensajes genéricos y opta por una comunicación concreta y técnica. “No es el típico ‘tú puedes’, es increíblemente específico y detallado, hasta el punto de que resulta obvio que ha visto muchos de mis partidos. No sé de dónde saca el tiempo, pero se esfuerza por ayudar a los jugadores jóvenes”, afirmó la joven.

Para Jovic, esta implicación refleja el compromiso de Djokovic con la formación de nuevas figuras del deporte, más allá de sus propios logros en el circuito internacional.

Relación personal y el impacto fuera de la pista

El vínculo entre Jovic y Djokovic trasciende el plano deportivo. La estadounidense confesó que conversar personalmente con su ídolo modificó la percepción casi mítica que tenía de él. “Es muy extraño, haber idolatrado a alguien durante tanto tiempo y luego hablar con esa persona y darte cuenta de que, ‘Dios mío, es literalmente un ser humano normal que tiene los mismos problemas que cualquiera de nosotros’”, compartió la tenista, describiendo el efecto transformador de la cercanía con el ex número uno mundial.

La relación personal entre Jovic y Djokovic transforma la percepción de la joven sobre las figuras míticas del tenis, acercando la figura del ex número uno (REUTERS/Amr Alfiky)
La relación personal entre Jovic y Djokovic transforma la percepción de la joven sobre las figuras míticas del tenis, acercando la figura del ex número uno (REUTERS/Amr Alfiky)

La joven destaca que, más allá de los consejos técnicos, la actitud accesible y el interés genuino de Djokovic la han ayudado a fortalecer su confianza y a gestionar la presión propia del circuito profesional. “Para mí, Novak es mi ídolo absoluto. No hay nadie por encima de él”, aseguró Jovic, quien considera que la combinación de excelencia deportiva y humildad convierte al serbio en un modelo integral para la nueva generación de tenistas.

El legado de Djokovic y la transmisión generacional en el tenis

La dedicación de Djokovic a la mentoría de jóvenes talentos como Jovic representa una apuesta por la continuidad y la renovación en el tenis internacional. Tanto Jovic como su mentor coinciden en la importancia de transmitir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura y el nivel competitivo del circuito.

Djokovic destaca en el circuito por su dedicación a la transmisión de experiencia y valores a las nuevas generaciones de tenistas (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Djokovic destaca en el circuito por su dedicación a la transmisión de experiencia y valores a las nuevas generaciones de tenistas (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

El propio Djokovic ha señalado en varias ocasiones que su prioridad es dejar un legado que trascienda los títulos y los récords, impulsando el desarrollo de jóvenes promesas y promoviendo valores de respeto, esfuerzo y solidaridad en el deporte. Para Jovic, cada interacción con su mentor significa una oportunidad de crecimiento y un recordatorio de la responsabilidad que asume al formar parte de la élite.

Perspectivas de futuro: Jovic y la influencia de Djokovic

El impacto de Djokovic sobre la carrera de Jovic se refleja tanto en su rendimiento reciente como en sus expectativas a largo plazo. La joven reconoce que las enseñanzas del serbio han elevado su nivel de juego y la han motivado a trazar metas más ambiciosas en el circuito WTA.

Además, la posibilidad de contar con el acompañamiento de una figura como Djokovic refuerza su determinación y la impulsa a consolidarse entre las principales promesas del tenis mundial.

La colaboración entre Djokovic e Iva Jovic ejemplifica el impacto de la mentoría de élite en la proyección de nuevas promesas del tenis mundial (REUTERS/Raquel Cunha)
La colaboración entre Djokovic e Iva Jovic ejemplifica el impacto de la mentoría de élite en la proyección de nuevas promesas del tenis mundial (REUTERS/Raquel Cunha)

La colaboración entre ambos constituye un ejemplo del valor de la mentoría personalizada en el deporte profesional, donde la experiencia y el conocimiento de figuras consagradas pueden marcar la diferencia en la trayectoria de nuevas generaciones.

El compromiso de Djokovic con el desarrollo de talentos como Jovic confirma su influencia y liderazgo en el tenis contemporáneo, consolidando su posición como referente dentro y fuera de las pistas.

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