Cher solicita tutela de su hijo Elijah tras episodios críticos: “Su drogadicción empeoró”

Es la segunda vez que Cher intenta obtener una tutela legal sobre su hijo, luego de una primera solicitud en 2023. (Photo by Vince Bucci/Newsmakers)

La legendaria cantante Cher (79) presentó una nueva solicitud de tutela sobre los bienes de su hijo Elijah Blue Allman ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, según documentos judiciales obtenidos en exclusiva por Page Six el 17 de abril.

En la petición, la artista solicitó que el fiduciario Jason Rubin tome el control de las finanzas de su hijo, de 49 años, al argumentar que su situación de salud mental y su adicción a las drogas lo incapacitan para administrar su propio dinero.

Se trata de la segunda vez que Cher intenta obtener una tutela legal sobre Elijah Blue Allman, hijo que tuvo con su exesposo, el fallecido músico Gregg Allman, con quien estuvo casada entre 1975 y 1979. Gregg Allman murió en 2017, a los 69 años, a causa de un cáncer de garganta.

Los documentos presentados ante las autoridades plantean un panorama preocupante. Allman actualmente se encuentra recluido en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad en el estado de New Hampshire, “en un intento de restablecer su competencia para enfrentar cargos criminales en dos casos en dos condados de New Hampshire”.

La cantante busca que un fiduciario administre las finanzas de Elijah, de 49 años, tras sus recientes problemas legales.(Grosby)

Los cargos en su contra incluyen robo con allanamiento, daños a la propiedad, agresión simple, violación de libertad condicional y allanamiento de morada.

“La vida de Elijah Allman se ha deteriorado significativamente desde que se presentó una petición de tutela anterior en diciembre de 2023”, indica la nueva solicitud en referencia a estos problemas legales.

Cher alega que su hijo “no tiene ningún concepto del dinero, es incapaz de administrar sus recursos financieros y es incapaz de resistir el fraude o la influencia indebida” debido a sus “graves problemas de salud mental y adicción”.

Según los documentos, Elijah recibe 120.000 dólares anuales del fideicomiso que dejó su padre, su única fuente de ingresos, y los gasta “de inmediato”, casi exclusivamente en “drogas, hoteles costosos y transporte en limusina”.

Para la cantante, su hijo mantiene un alarmante patrón de conducta que favorece su adicción. “Después de recibir su distribución del fideicomiso, se registra en un hotel, generalmente el Chateau Marmont, compra y consume drogas hasta quedarse sin dinero, y termina en el hospital o sufre una sobredosis. Basándose en este patrón, si Elijah recibiera su distribución del fideicomiso, la usaría para comprar drogas”, argumentó.

Los documentos describen un patrón en el que Elijah termina hospitalizado o sufre sobredosis tras recibir dinero. (Instagram/Elijah Blue Allman)

También se reportó que Elijah dejó de comparecer ante un tribunal luego de que su exesposa, Marieangela King, obtuviera una orden para recibir pensión alimenticia. Asimismo, acumuló “una deuda de 18.000 dólares con un dealer de drogas que lo rastreó”. Debido a ello, Elijah tuvo que pedir dinero prestado a un amigo para evitar ser lastimado.

El músico también ha sido reportado por daños a la propiedad en habitaciones de Airbnb donde se hospedó y ha sido “expulsado de un total de 18 hoteles porque hizo sentir incómodos a los huéspedes al gritar obscenidades y actuar de manera errática”.

Tras enumerar otros incidentes en los que puso su propia vida en peligro, Cher concluyó: “La situación de Elijah se ha vuelto crítica en múltiples frentes. Su salud mental se ha deteriorado gravemente, su situación financiera es terrible y su drogadicción empeoró”.

La nueva solicitud llega tras dos arrestos de Elijah en New Hampshire en el transcurso de pocas semanas. El primero ocurrió en febrero de 2026, cuando fue detenido por agresión y allanamiento luego de que supuestamente causara disturbios en una escuela preparatoria.

El segundo arresto se produjo en marzo, cuando Allman supuestamente irrumpió en una vivienda en Windham, New Hampshire. La policía local confirmó a Us Weekly que fue acusado de robo con allanamiento, dos cargos de daños criminales a la propiedad y violación de la libertad condicional.

Cher intentó controlar el patrimonio de Elijah Blue Allman para evitar que siguiera consumiendo drogas. (Instagram/Marieangela King)

En respaldo a la solicitud de Cher, Devon Allman, hijo mayor de Gregg Allman y hermano de Elijah, también presentó una declaración ante el tribunal.

“Es mi opinión que actualmente es un peligro para sí mismo y que es incapaz de manejar su vida y cualquier fondo que pudiera estar disponible para él”, escribió Devon, de 53 años. “Mi reciente visita para ver cómo estaba me trajo una tristeza profunda que no pude procesar durante semanas. Su condición, tanto física como mental, era espantosa y delirante”.

Esta no es la primera vez que Cher intenta obtener el control legal sobre la vida de su hijo. En diciembre de 2023, la cantante presentó una petición inicial de tutela; en aquella ocasión solicitó ser designada ella misma como tutora única. Sin embargo, Elijah se opuso a la medida.

En su respuesta de enero de 2024, el músico afirmó: “Llevo más de 90 días limpio y sobrio de sustancias ilícitas y soy completamente capaz y estoy comprometido a administrar el dinero que recibo trimestralmente del fideicomiso que dejó mi difunto padre”. La petición fue finalmente retirada por Cher ocho meses después.