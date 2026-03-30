Qué puedo ver

Netflix inicia el rodaje de Kennedy y revela imágenes oficiales

La plataforma ha desvelado el esperado vistazo inicial a Michael Fassbender como el patriarca Kennedy, marcando el inicio del rodaje en Londres y el acercamiento a una de las familias más icónicas del siglo XX

Guardar
Michael Fassbender, vestido con un traje oscuro y una flor blanca en la solapa, mira de perfil a la izquierda, junto a dos pantallas de monitor de video
Netflix presenta la primera imagen oficial de Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr. en la serie Kennedy. (Netflix)

Netflix ha presentado la primera imagen oficial de Michael Fassbender caracterizado como Joe Kennedy Sr. para la serie dramática Kennedy, cuya primera temporada de ocho episodios ha iniciado producción en Londres, según informó Variety. El anuncio también confirmó trece incorporaciones de reparto recurrente, ampliando el alcance multigeneracional de un proyecto que adapta el libro “JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956” de Fredrik Logevall.

El avance visual, acompañado de la actualización del elenco, reconfigura el mapa de perfiles históricos que la serie abordará. Por primera vez, Georgina Bitmead asumirá el papel de Eunice Kennedy, la quinta hija del matrimonio, incorporándose junto a figuras previamente anunciadas como Laura Donnelly (Rose Kennedy), Nick Robinson (Joe Kennedy Jr.), Joshuah Melnick (Jack Kennedy), Lydia Peckham (Rosemary Kennedy) y Saura Lightfoot-Leon (Kick Kennedy). La plataforma ya había confirmado al trío integrado por Ben Miles, Cole Doman e Imogen Poots.

Harvard professor and JFK biographer Fredrik Logevall arrives to the 2024 Profile in Courage Award ceremony at the John F. Kennedy Presidential Library in Boston, Massachusetts, U.S., June 9, 2024. REUTERS/Reba Saldanha
Harvard professor and JFK biographer Fredrik Logevall arrives to the 2024 Profile in Courage Award ceremony at the John F. Kennedy Presidential Library in Boston, Massachusetts, U.S., June 9, 2024. REUTERS/Reba Saldanha

La expansión del reparto responde a la premisa narrativa de la producción, que rastrea el ascenso improbable de Joe y Rose Kennedy y su familia en la primera mitad del siglo XX. La serie recurre a recreaciones de eventos reales y vínculos con figuras históricas en el círculo político y social del clan Kennedy.

Reparto histórico y enfoque de casting transatlántico

La nueva configuración de actores incluye presencias como Miley Locke (en el rol de Kick Kennedy de niña), Tipper Seifert-Cleveland (Rosemary Kennedy de niña), Hera Hilmar (Inga Arvad), y Wyatt Russell como Charles Lindbergh, aviador estadounidense célebre por el primer vuelo transatlántico sin escalas en 1927. Entre los personajes políticos se suman Patrick Fischler como Arthur Krock —ex jefe de la oficina de Washington de The New York Times entre 1932 y 1953—, y Caitlin FitzGerald en la piel de Clare Boothe Luce, escritora, socialité y representante en la Cámara de 1943 a 1947.

John Fitzgerald Kennedy
El senador John F. Kennedy (demócrata por Massachusetts) ganó la nominación demócrata a la presidencia en la primera votación de la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Los Ángeles, el 13 de julio. Esta foto de 1934, procedente de los archivos, muestra a Kennedy (tercero desde la derecha) con su familia en su casa de Boston el 8 de julio de 1934. De izquierda a derecha: Edward, Jeanne, Robert, Patricia, Eunice, Kathleen, Rosemary, John, la Sra. Rose Kennedy y Joseph P. Kennedy. Otro hijo, Joseph Kennedy Jr., que murió en la Segunda Guerra Mundial, no aparece en esta foto.

El elenco británico refuerza la reconstrucción de la relación angloamericana de la familia, con Louis Landau interpretando a Billy Cavendish, miembro de la aristocracia británica; Robin Soans como Neville Chamberlain, primer ministro británico entre 1937 y 1940; y Albert Welling como Winston Churchill, premier del Reino Unido en dos etapas clave. El bloque estadounidense incluye además a Toby Huss (Franklin D. Roosevelt), Eddie Marsan (J. Edgar Hoover) y Denis O’Hare como Raymond Furness, diplomático en la embajada de Londres.

La estrategia de casting subraya el esfuerzo industrial por acercar rostros conocidos de la televisión y el cine europeo y estadounidense, dotando al producto de viabilidad comercial en ambos mercados.

Equipo creativo y perfil de producción

La dirección creativa de Kennedy recae en Sam Shaw como showrunner y productor ejecutivo, cargo que comparte junto a Peter Chernin, Jenno Topping y Kaitlin Dahill desde Chernin Entertainment, así como Eric Roth, el propio Logevall, Lila Byock, Anya Epstein, Dustin Thomason, el director Thomas Vinterberg y Anna O’Malley.

kennedy nixon debate
John F. Kennedy (1917-1963). 35.º Presidente de los Estados Unidos. Fotografía tomada tras su victoria en las primarias de Virginia Occidental durante su campaña para la nominación presidencial demócrata, mayo de 1960. (Mandatory Credit: Photo by Granger/Shutterstock (8704836a)

La serie toma como punto de partida la década de 1930 para estructurar la trayectoria familiar y política del clan Kennedy, con énfasis en la figura de Jack Kennedy y su relación con su hermano mayor. La adaptación aspira a desentrañar dinámicas internas y rivalidades, abordando la transformación de la familia en un símbolo del siglo XX.

Producción y rodaje han comenzado en Londres, donde se desarrollarán las recreaciones históricas correspondientes a la primera temporada. Según la información confirmada, el formato de ocho episodios permitiría el despliegue de tramas y escenarios que cubran un amplio espectro temporal y geográfico.

Temas Relacionados

KeneddyMichael FassbenderGeorgina BitmeadNetflixseriesqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

Keanu Reeves y Cameron Diaz unen fuerzas en Outcome, la comedia negra de Apple TV+ que promete dar mucho que hablar

Por primera vez, Keanu Reeves y Cameron Diaz compartirán pantalla como protagonistas en una historia que satiriza Hollywood, dirigida por Jonah Hill y con Martin Scorsese brillando en el reparto principal del film

Keanu Reeves y Cameron Diaz unen fuerzas en Outcome, la comedia negra de Apple TV+ que promete dar mucho que hablar

Charlize Theron se convierte en presa en Ápex, un nuevo thriller de supervivencia

El nuevo thriller se estrena en exclusiva y enfrenta el legado de dos estrellas bajo la dirección de Kormakur

Charlize Theron se convierte en presa en Ápex, un nuevo thriller de supervivencia

‘Algo terrible está a punto de suceder’, el nuevo estreno global de los creadores de Stranger Things

La plataforma de streaming apuesta por una serie que explora el miedo al compromiso y redefine el terror psicológico

‘Algo terrible está a punto de suceder’, el nuevo estreno global de los creadores de Stranger Things

‘La casa de los espíritus’ debuta el 29 de abril celebrando 40 años de la novela de Isabel Allende

Adaptación televisiva filmada en Chile que celebra 40 años de la novela y potencia la narrativa latinoamericana

‘La casa de los espíritus’ debuta el 29 de abril celebrando 40 años de la novela de Isabel Allende

‘Inazuma Eleven: Victory Road’ prepara su cuarta gran actualización gratuita para el 31 de marzo

Level-5 apuesta por expandir la trama y los desafíos internacionales en su JRPG de fútbol para todas las plataformas

‘Inazuma Eleven: Victory Road’ prepara su cuarta gran actualización gratuita para el 31 de marzo
DEPORTES
El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

Por qué el Alpine de Gasly le saca diferencia al de Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Román Burruchaga coronó una gran semana con el título en el Challenger de San Pablo y un salto en el ranking ATP

TELESHOW
Ian Lucas habló sobre sus próximos proyectos en México lejos de Evangelina Anderson: “Es un caso cerrado”

Ian Lucas habló sobre sus próximos proyectos en México lejos de Evangelina Anderson: “Es un caso cerrado”

Pampita se suma a Infobae con un ciclo de entrevistas

Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

El imitador peruano de Gustavo Cerati que es furor por su enorme parecido vocal con el líder de Soda Stereo: “Lo resucitaron”

INFOBAE AMÉRICA

Polémica en Uruguay: Orsi definió cómo será la mayor reforma del tránsito en Montevideo

Polémica en Uruguay: Orsi definió cómo será la mayor reforma del tránsito en Montevideo

El más irresponsable de los impuestos de un mal gobierno: el tráfico

EN VIVO: Fuerte cruce de misiles entre Israel y Hezbollah: destrozos y heridos a ambos lados de la frontera libanesa

Estados Unidos informó que acordó con Irán el paso inminente de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz

Los ministros de energía y finanzas del G7 se reúnen para tratar el impacto económico de la guerra en Medio Oriente