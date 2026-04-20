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El emotivo adiós de Eduardo Blanco a Luis Brandoni: “Habitaba el escenario con una impunidad maravillosa”

Tras conocerse la muerte de Luis Brandoni a los 86 años, Eduardo Blanco lo evocó con emoción y repasó su vínculo en teatro

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Eduardo Blanco recordó emocionado al actor Luis Brandoni tras su muerte, destacando su legado en cine, teatro y televisión de Argentina

Murió Luis Brandoni. La noticia se dio a conocer en la madrugada del lunes. El actor tenía 86 años y una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Su última participación en la obra Parque Lezama lo unió a Eduardo Blanco, amigo y actor. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer recordó al artista.

Yo estaba un poco al tanto de que esto podía suceder, pero bueno, cuando sucede no deja de entristecer e impactar”, expresó Blanco quien, por estas horas, se encuentra en Madrid, España. “Esta mañana me desperté con esta noticia”, dijo.

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El vínculo entre Blanco y Brandoni se consolidó especialmente en la obra Parque Lezama. Blanco compartió su experiencia junto al actor: “Para mí, un gran aprendizaje. Nos ha acompañado con las historias que ha contado y, a mí en particular, me es muy significativo. Yo siempre le decía, en la época que comencé a ser actor, integrar, pasar a ser parte del sindicato de actores era un privilegio, una emoción”, comentó.

Parque Lezama
La obra Parque Lezama marcó la consolidación del vínculo y el aprendizaje profesional entre Eduardo Blanco y Luis Brandoni (Créditos: Marcos Ludevid)

Y agregó: “Él en ese momento conducía, junto con Jorge Rivera López, el sindicato de actores y se hacía una ceremonia muy hermosa que te entregaban el carnet de actores y eso era como un privilegio”. Blanco recordó especialmente el día en que Brandoni le entregó ese carnet: “Yo tuve el privilegio porque te sentías pertenecer cuando tenías tu carnet de actores, una cosa como muy importante y emocionante. Y él fue quien me lo entregó a mí”, enfatizó.

Al mismo tiempo, Blanco hizo alusión a las enseñanzas recibidas por parte de Brandoni: “Frases como solo él podía sintetizar o graficar de muchas cosas. De muchas cosas que uno puede saberlas, puede sentirlas, pero escucharlas de su boca era distinto. Siempre recuerdo cuando hacíamos gira por Argentina e íbamos a ciudades pequeñas, en teatros hermosos y grandísimos. Y él me decía: ‘Qué país pensaron estos tipos’”, recordó.

Los últimos años y la dedicación de Brandoni

Blanco se refirió al último tramo de la carrera de Brandoni en el teatro y la manera en que enfrentó problemas de salud. “Cuando estábamos haciendo en la última etapa en el Politeama, Parque Lezama, la obra de teatro, él un Viernes Santo fue cuando tuvo su primera ACV. Se tuvo que quedar internado viernes, sábado y domingo. El miércoles estaba haciendo función“, contó.

Parque Lezama
Luis Brandoni, fallecido a los 86 años, entregó personalmente el carnet de actor a Eduardo Blanco en un momento de gran significado (Créditos: Marcos Ludevid)

El relato da cuenta del compromiso del actor con su vocación. Según Blanco: “Un tipo que era su pasión. Creo que con lo público lo conocemos todos y era lo que transmitía”.

Agregó una de las reflexiones de Brandoni que, asegura, quedarán para siempre en su memoria: “'Qué responsabilidad que tenemos que tener en lo nuestro, porque vos fijate que la gente paga la entrada sin saber lo que vamos a ofrecerle. Por lo tanto, no hay que fallarle, ¿no?’, me decía", expresó.

Blanco subrayó la regularidad y la dedicación de Brandoni: “El teatro tiene eso, además, que de repente no todos los actores somos regulares a la hora de subirnos a un escenario. Porque imaginate que con Parque Lezama hicimos como 1.300 funciones, él estaba en todas igual, impecable. Puede estar un actor ocho puntos y un día puede estar nueve y otro día siete, pero difícilmente un actor como él pueda estar ocho puntos y un día tres. No, no existe.”

El legado y la enseñanza de Brandoni

Sobre su aprendizaje en el escenario junto a Brandoni, Blanco recordó: “Primero cómo habitaba el escenario con una impunidad maravillosa, con una impunidad que me gustaría tenerla a mí sobre un escenario. Era una relajación que no estaba impuesta ni siquiera trabajada. Él era ahí”.

Parque Lezama
Luis Brandoni fue reconocido por su honestidad intelectual, su vocación política y su integridad personal, según destacó su colega Eduardo Blanco (Créditos: Marcos Ludevid)

Respecto a su experiencia laboral reciente, Blanco mencionó la realización de la película de Parque Lezama: “Hemos justo terminado el año pasado la película de Parque Lezama, quien no la vio está en Netflix y yo la recomiendo, es disfrutarlo en un personaje que él amó y que mucha gente compartió ese amor cuando nos ha venido a ver en el teatro, bueno, y la gente que ya ha visto la película también”.

En relación a la ética y compromiso de Brandoni, Blanco señaló: “Más allá de cualquier diferencia política que cualquiera pueda tener con él, porque también además fue un tipo muy comprometido políticamente, yo siempre digo, más allá yo mismo de estar de acuerdo con algunas cosas sí u otras no, ponele, pero un tipo de honestidad intelectual. Quiero decir, jamás hizo nada para tener un beneficio propio”.

Blanco definió a Brandoni como “un actor argentino. Porque él es argentino y era argentino. Es un argentino que ni siquiera se bancó el exilio. Estuvo once meses y con riesgo de vida volvió a Argentina porque no se lo bancaba”.

Ante la consulta sobre la mejor manera de despedir a Brandoni, Blanco concluyó: “Aplaudiéndolo. Él disfrutaba mucho el aplauso del público, el cariño del público. Era un disfrute para él”.

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