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Justin Bieber dedicó una serenata a Billie Eilish en su cierre de Coachella 2026

La cantante subió al escenario durante “One Less Lonely Girl” en una escena que recordó a los primeros shows de Bieber

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La joven cantante, conocida por ser una gran admiradora de Bieber, se mostró visiblemente emocionada tras compartir un momento con él (X)

Justin Bieber convirtió su segundo y último concierto como cabeza de cartel del festival Coachella, celebrado el sábado 18 de abril en Indio, California, en un espectáculo de sorpresas con la participación de Billie Eilish, SZA, Sexyy Red y Big Sean, en una actuación que contrastó con la recepción fría que tuvo su primera presentación la semana anterior.

El momento más comentado de la noche llegó a mitad del set, cuando Bieber arrancó con una sección dedicada a repasar sus primeros años de carrera.

Apoyándose en un portátil desde el escenario, el cantante canadiense de 32 años recorrió videos de su etapa en YouTube antes de lanzarse a interpretar “One Less Lonely Girl”, su sencillo de 2009.

Fue entonces cuando Eilish subió al escenario. La ganadora del Grammy se sentó en una silla mientras Bieber le cantaba directamente, en un gesto que remitía a los primeros conciertos del artista, cuando solía elegir a una fan entre el público para serenaderla durante esa misma canción.

La artista de 24 años reconoció en múltiples ocasiones que Justin fue una de sus principales inspiraciones artísticas.

Billie Eilish y Justin Bieber
Billie Eilish aparece en Coachella por invitación de Justin Bieber, reviviendo la tradición de la canción "One Less Lonely Girl" (Captura de video)

Ambos se conocieron en el festival Coachella en 2019 y posteriormente colaboraron en el remix de “Bad Guy”.

SZA fue la última artista invitada en aparecer y cerró el concierto junto a Bieber interpretando “Snooze”, el dueto incluido en el aclamado álbum SOS de la cantante, lanzado en 2022.

Los dos cantantes ya habían compartido escenario el año pasado en el estadio SoFi de Los Ángeles, durante la gira que SZA co-encabezó junto a Kendrick Lamar. Al finalizar la canción, Bieber tomó la mano de SZA para ayudarla a bajar del escenario.

También formaron parte del show Sexyy Red, quien interpretó junto a Bieber el tema “Sweet Spot”, perteneciente a su álbum de 2025 SWAG; y Big Sean, con quien repasó el remix de “As Long As You Love Me” —hit de 2012— y “No Pressure”, incluida en el álbum Purpose de 2015.

El set de casi dos horas estuvo dominado por canciones de sus dos álbumes más recientes, SWAG y SWAG II, aunque también incluyó un repaso nostálgico por clips virales y memes de sus inicios, entre ellos una grabación de cuando el artista interpretaba “Cry Me a River”, de Justin Timberlake.

Billie Eilish y Justin Bieber
Billie Eilish ha reconocido en múltiples ocasiones que Justin Bieber fue una de sus principales inspiraciones artísticas (Instagram/Billie Eilish)

Una fuente consultada por la revista People indicó que Justin Bieber salió satisfecho de su primera actuación del festival, celebrada el 11 de abril.

“Se sintió muy bien con el set. Estaba emocionado de reconectarse con los fans de una manera que sintió auténtica para donde está ahora”, señaló la fuente.

Y agregó: “No está enfocado en cómo se le está catalogando. Quería presentarse y hacerlo a su manera. Y eso es exactamente lo que hizo. Está contento con cómo resultó”.

Esa primera presentación había generado reacciones divididas en redes sociales, con críticas que la calificaron de “perezosa” y centrada casi exclusivamente en su material más reciente.

Primer plano de Justin Bieber con cabello rapado, micrófono en mano y sudadera roja, actuando en un escenario oscuro con luces rojas y una pantalla al fondo
El repertorio de Bieber en Coachella combina éxitos recientes de "SWAG" y "SWAG II" con momentos nostálgicos de sus inicios en YouTube (Captura de video)

El gesto de Hailey Bieber con Billie Eilish

Tras el concierto, trascendió un detalle que avivó la conversación en redes sociales: fue Hailey Bieber, esposa del cantante, quien animó a Billie Eilish a subir al escenario.

Hailey llevó a Billie hacia el escenario y luego celebró el momento desde el público. La revelación desató una oleada de reacciones en la plataforma X.

“Hailey fue quien empujó a Billie Eilish y lo celebró con ella”, escribió un usuario en la mencionada red social.

“Está tan segura de sí misma que puede dejar que Billie tenga su momento como belieber, y exactamente por eso la apoyamos”, añadió otro.

Un tercero resumió el sentimiento generalizado: “Hailey Bieber es tan segura que no le importa que los fans de su esposo tengan sus momentos con él”.

La modelo alentó a Eilish a subir al escenario de Coachella, donde Justin le cantó "One Less Lonely Girl" en pleno show (TikTok/@claudiasulewski)

Durante la primera actuación del festival, Bieber ya había dedicado palabras a su esposa desde el escenario mientras interpretaba “Everything Hallelujah”, cantando: “Hailey, bebé, hallelujah”, e incluyendo también a su hijo: “Bebé Jack, hallelujah”.

Tras sus dos presentaciones en Coachella, circulan rumores sobre una posible gira. Seguidores del artista detectaron que su sitio web fue actualizado recientemente con un mensaje que indica que las nuevas fechas de conciertos serán comunicadas por correo electrónico a los suscriptores.

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Justin BieberBillie EilishHailey BieberCoachella 2026

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