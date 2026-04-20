Mitch Winehouse perdió la demanda en Reino Unido contra dos amigas de Amy, por la venta de objetos personales

La decisión judicial determina que no existió ocultamiento intencionado en la venta de objetos personales de la cantante realizada por Naomi Parry y Catriona Gourlay - Reuters

Mitch Winehouse, padre y administrador del patrimonio de Amy Winehouse, perdió este lunes una demanda en el Tribunal Superior del Reino Unido contra Naomi Parry y Catriona Gourlay, amigas cercanas de la cantante, por la venta de objetos personales en subastas celebradas en Estados Unidos. El proceso judicial, giró en torno a decenas de artículos vendidos tras el fallecimiento de la artista, entre ellos un minivestido usado en su última actuación en Belgrado.

Según el diario británico The Guardian, la demanda alegaba que Parry y Gourlay se habían lucrado a expensas de la herencia de Amy Winehouse y que ocultaron intencionadamente la venta de esos objetos. Los abogados del padre sostenían que el dinero obtenido en las subastas debía repartirse entre la familia y la Fundación Amy Winehouse (AWF), organización benéfica que lleva el nombre de la cantante. Por su parte, las demandadas argumentaron que los artículos eran regalos de la artista o les pertenecían antes del fallecimiento.

Por instrucción de la Jueza Adjunta del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales Sarah Clarke KC, no se encontraron pruebas de ocultación deliberada por parte de Parry y Gourlay. También señaló que Mitch Winehouse podría haber verificado la titularidad de los objetos con diligencia antes de interponer la demanda. El fallo subrayó que el proceso judicial fue innecesario y que el demandante no comprobó hasta poco antes del juicio si su reclamación era válida.

Detalles de la subasta y argumentos en el juicio

El padre de Amy Winehouse pierde el caso legal por subastas de objetos personales en favor de sus antiguas amigas - Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group

De acuerdo con los testimonios presentados, el catálogo de la subasta celebrada en 2021 incluyó 834 objetos personales de Amy Winehouse, con una recaudación de USD 1,4 millones. 30% de esa suma fue destinado a la fundación benéfica que lleva el nombre de la artista. Entre los artículos vendidos figuraba el vestido de seda que Amy lució en su último concierto, que alcanzó un valor de USD 243.200.

Durante el juicio, los abogados de Parry acusaron a Mitch Winehouse de actuar por celos, una acusación que él negó. Winehouse declaró que esperaba que los beneficios de la subasta se distribuyeran entre la familia y la fundación, y aseguró que ofreció 250.000 dólares a cambio del producto de la venta para retirar la demanda.

La jueza Clarke describió a Mitch Winehouse como una persona de carácter fuerte, afectada por el fallecimiento de su hija, pero también motivada por intereses económicos y por la promoción de la fundación. Escribió en su fallo: “Es comprensible que el Sr. Winehouse se muestre sensible ante cualquiera que, a su juicio, explote la memoria de Amy, especialmente con fines lucrativos”.

Reacciones tras el veredicto y repercusiones

La resolución sostiene que las denuncias presentadas por Mitch Winehouse fueron presentadas sin pruebas suficientes - REUTERS/Alessia Pierdomenico/Archivo

La jueza también consideró que Mitch Winehouse presentó la demanda sin comprobar previamente la validez de sus reclamaciones. Clarke añadió que el patrimonio de Amy, en especial los derechos de autor de su obra Back to Black, ha elevado de forma considerable la situación económica del Sr. Winehouse desde el fallecimiento de la cantante.

Tras la decisión judicial, Naomi Parry celebró la sentencia y afirmó: “Hoy, el Tribunal Superior ha limpiado mi nombre, de forma inequívoca y completa, después de años de acusaciones profundamente perjudiciales e infundadas presentadas por Mitch Winehouse”. Parry insistió en que la demanda nunca debió haberse presentado y lamentó el daño causado a su vida personal y profesional.

Catriona Gourlay, también absuelta, defendió que su relación con Amy Winehouse se basaba en confianza y afecto personal, y que la venta de los objetos no vulneró ningún derecho del patrimonio de la cantante. Ambas insistieron en que las acusaciones carecían de fundamento probatorio y que el caso perjudicó su salud y reputación.

El legado de Amy Winehouse y el futuro de la Fundación

La Fundación Amy Winehouse (AWF) permanece activa: continúa con su labor educativa y social en apoyo de jóvenes, financiada en parte por los ingresos de subastas de objetos personales de la cantante. El fallo pone fin a un proceso legal que expuso tensiones entre la familia de Amy y su círculo de amistades cercanas.

La sentencia judicial refuerza la importancia de clarificar la titularidad y el destino de los bienes personales tras la muerte de una celebridad, especialmente si intervienen intereses familiares, económicos y benéficos.