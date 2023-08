La violencia de Amy Winehouse con sus seres queridos: “Por mucho que diga ‘lo siento’, es algo que nunca podrán olvidar”

"Amy Winehouse: In Her Words" reúne los diarios personales de la cantante británica fallecida en 2011.

“Tengo el sueño de ser muy famosa, de trabajar en el escenario. Es una ambición de toda la vida. Quiero que la gente escuche mi voz y olvide sus problemas durante cinco minutos... Quiero que me recuerden por ser... simplemente yo”.

La que escribe es la célebre cantante y compositora británica Amy Winehouse en los diarios personales de su adolescencia, reunidos en el nuevo libro de próxima aparición, Amy Winehouse: In Her Words (”Amy Winehouse: en sus palabras”), que también reúne mensajes, cartas manuscritas, letras de canciones y fotografías.

El nuevo libro, a cargo de la editorial HarperCollins, llegará a librerías británicas el 31 de agosto con un precio de 30 libras y sus fondos irán a parar a la Fundación que lleva el nombre de la cantante. In Her Words recoge algunos de los sueños y ambiciones que tenía la artista cuando era solo una estudiante de 16 años.

Entre esos objetivos que se desvelan en la publicación, Winehouse, que murió trágicamente a los 27 años en 2011, decía que quería tener una casa en South Beach (Miami), “300 pares de zapatos”, un “pelo fabuloso” y parece más interesada en convertirse en actriz que en cantante. Además, Winehouse revela que quiere trabajar con Michael Madsen y Steve Buscemi y “hacer una película donde aparezca fea”.

"In Her Words" llegará a las librerías británicas el 31 de agosto de este año. Contará con 288 páginas a color llenas de letras y escritos que Amy Winehouse escribió en vida. (Twitter/ @amywinehouse)

El libro recoge fotografías familiares, entradas de diarios personales, cartas y letras de temas musicales manuscritas para revelar aspectos de la corta pero intensa vida de la cantante. Según indica el diario británico The Guardian, el legado de Winehouse se apoya en muy poca producción musical y se pueden escuchar todos los temas que creó la artista en su vida en menos de dos horas.

“Estoy contenta de ser diferente. No es como si quisiera ser como todos los demás. Me encanta tener mi propio estilo individual. Me encanta ser ruidosa y hablar con la gente. Es como soy”, puede leerse en un fragmento compartido por The Telegraph.

Amy Winehouse: In Her Words es un producto oficialmente aprobado, que trata de iluminar la carrera de la cantante mediante fotos y manuscritos como trabajos del colegio, letras de canciones y mensajes de su diario personal, según el citado periódico.

También hay en el libro referencias a las “adicciones” de Winehouse y algunas de sus notas recogidas en el libro que hablan sobre dietas apuntan a sus problemas alimentarios -tras su muerte, su hermano Alex admitió que la bulimia la había debilitado-.

Amy Winehouse: “Odio mi temperamento. A veces me carcome tanto que me pongo físicamente violenta con los que amo".

“A veces me pregunto si hay alguien, algún tipo por ahí que esté tan loco como yo. ¿Un buen chico con cabello oscuro, que usa gafas para leer y es un verdadero chico indie? Piercings opcionales, ¡preferiblemente con acento escocés o irlandés! ¿Por qué todos los amigos de mi hermano encajan en esta descripción, pero soy demasiado joven para hacer algo al respecto?”, se preguntaba la cantante en los diarios de su adolescencia.

No aparece el nombre de su ex marido, Blake Fielder-Civil, con quien mantuvo una unión destructiva, pero habla de una “relación desafortunada”.

En uno de los fragmentos de su diario, la cantante afirma que es “la loca de la clase”, y que le gusta ser “ruidosa” y “fanfarronear” con los demás: “Odio mi temperamento. A veces me carcome tanto que me pongo físicamente violenta con los que amo. Por mucho que diga ‘lo siento’, es algo que nunca podrán olvidar”.

Fuente: EFE

Seguir leyendo: