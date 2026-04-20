“Soy un meme viviente”: la curiosa afirmación de Jon Hamm al recordar su paso por Mad Men

Jon Hamm expresa su sorpresa ante el fenómeno viral y el impacto de Mad Men en su carrera y la cultura pop digital

Jon Hamm se sincera sobre la fama y la transformación que implicó para su carrera, enfrentando nuevos retos creativos tras el reconocimiento internacional y una etapa marcada por su trabajo en Mad Men. El actor encara esta nueva fase con autogestión, mientras su figura se consolida en la cultura popular digital.

En una entrevista para el pódcast New Heights, dirigido por los hermanos y jugadores de fútbol americano Jason y Travis Kelce, Hamm abordó con humor el fenómeno de verse convertido en un fenómero viral. “Soy un meme viviente”, así se define, al recordar cómo su imagen se volvió recurrente en internet tras el éxito de la serie.

Aunque nunca mostró interés por las redes sociales, Hamm reconoce que el revuelo mediático tras Mad Men lo tomó por sorpresa y lo convirtió en una figura recurrente en la cultura pop en línea.

El actor reveló en el pódcast New Heights que no posee presencia digital y que su transformación en meme fue inesperada (REUTERS/Mario Anzuoni)

En palabras del actor en New Heights: "Tengo absolutamente cero presencia digital, literalmente". Hamm indicó además que la viralidad escapa a su control: “No puedes controlar esas cosas. Simplemente suceden”.

El impacto viral de Mad Men

La exposición mediática de Hamm por Mad Men marcó un antes y un después en su carrera. Relató que fue Brian Williams, reconocido periodista estadounidense y ex presentador de NBC, quien le avisó primero sobre el meme que circulaba: "Espero que sepas lo que está circulando".

Según Hamm, “fue la primera persona que me mostró el meme, y desde ahí todo explotó”. El actor eligió enfrentar este fenómeno con buen humor: “Supongo que lo bueno es que fue algo positivo, gracioso y agradable. Si iba a pasar, mejor que fuera así: divertido y sin ofensas”.

Hamm reconoce que la viralidad en redes sociales escapa a su control y resalta cómo la fama llegó tras Mad Men

Hamm se mantiene alejado del universo digital. Reconoce que ni siquiera usa aplicaciones populares como Instagram y que accede a enlaces solo a través del navegador: “No tengo control sobre eso. No puedes hacer que suceda a propósito, simplemente pasa”, explicó en el pódcast.

Nuevos proyectos y desafíos

Mad Men ubicó a Hamm en el centro de la atención mediática internacional, con el reconocimiento tanto del público como de la crítica. Pese a la visibilidad obtenida, el actor ha optado por proyectos que lo alejan de ese papel referencial, apostando por personajes actuales. Uno de sus trabajos más recientes es la serie Your Friends and Neighbors.

Sobre los desafíos profesionales de desprenderse de su pasado televisivo y asumir nuevos roles, Hamm detalló en New Heights: “La mayor parte de mi fama proviene de un personaje muy marcado, en una serie de época. Es refrescante interpretar a alguien actual, una persona con la que podrías cruzarte en la calle”.

Tras el éxito global de Mad Men, Hamm busca alejarse de papeles referenciales y apuesta por personajes actuales en televisión (REUTERS/Danny Moloshok)

Destacó que ahora puede encarnar a figuras más cotidianas: “Si salgo vestido como Don Draper, la gente se pregunta qué hago; interpretar a Andrew Cooper es como ir por la vida como alguien común”.

Este proceso lo lleva a explorar nuevas geografías y géneros. Actualmente, Hamm graba la serie American Hostage en Canadá, ampliando el rango de su trabajo y sumando experiencias fuera del encasillamiento inicial impuesto por Mad Men.

Trayectoria y autogestión: el camino de Hamm

En conversación con Jason y Travis Kelce en New Heights, Hamm recordó sus orígenes en St. Louis, el inicio en el teatro escolar y su llegada a Los Ángeles con apenas USD 150 en el bolsillo. Resaltó la importancia de la autogestión en su trayectoria: “Aprendí pronto que nadie va a resolverte las cosas. Hay que lanzarse, probar, equivocarse y seguir adelante”, afirmó.

El intérprete destaca que su carrera está marcada por la capacidad de reinventarse y asumir riesgos, sin perder la perspectiva realista: “Si te preparas y das el máximo, es lo que importa”. El legado de Mad Men, las nuevas oportunidades y los desafíos de la exposición digital componen, para Hamm, un proceso de transformación dentro de la cultura pop.