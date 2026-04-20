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La próxima comedia romántica de Jennifer Lopez en Netflix ya tiene fecha de estreno

La película, que se estrena el 5 de junio, fue escrita específicamente para que la cantante sea la protagonista

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Office Romance - Jennifer Lopez
"Office Romance" es la esperada comedia romántica con Jennifer Lopez y Brett Goldstein (Netflix)

La comedia romántica Office Romance, protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein, es una de las producciones más esperadas del año.

El proyecto fue desarrollado específicamente para Lopez por Goldstein y Joe Kelly, responsable también de parte del guion de Ted Lasso.

La propuesta llegó a la cantante y actriz acompañada de una condición: “Escribimos esto para ti. Si no lo haces, no haremos la película”.

Bajo la dirección de Ol Parker, la película relata la historia de dos ejecutivos que enfrentan las consecuencias de iniciar una relación sentimental en el lugar de trabajo.

Goldstein y Joe Kelly desarrollaron el guion de la película especialmente para J.Lo, consolidando su papel protagónico (REUTERS/Mario Anzuoni)
Goldstein y Joe Kelly desarrollaron el guion de la película especialmente para J.Lo, consolidando su papel protagónico (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿De qué trata y cuándo se estrena “Office Romance“?

Daniel Blanchflower, interpretado por Goldstein, es un abogado cuya relación con Jackie Cruz, directora ejecutiva de Air Cruz, se ve condicionada por la política de la empresa sobre las relaciones personales entre empleados.

La diferencia de edad entre los protagonistas, de 11 años, y la interacción entre ambos, provocó una amplia conversación.

Brett Goldstein contó que durante el rodaje se sorprendía por el desarrollo de la producción: “Cada día vengo a trabajar en una comedia romántica con Jennifer Lopez y este elenco increíble, y espero que alguien aparezca para decirme que es una broma. No ha sucedido, así que tal vez esto es real”.

J.Lo, por su parte, señaló que la película tiene un humor más directo y es “un poco más atrevida que una comedia romántica típica de JLo”.

El elenco secundario está integrado por Betty Gilpin, Edward James Olmos, Bradley Whitford, Amy Sedaris, Tony Hale y Jackie Sandler.

La actriz y cantante fue nominada a un Globo de Oro por su trabajo en "Estafadoras de Wall Street" (STX Entertainment)
La actriz y cantante fue nominada a un Globo de Oro por su trabajo en "Estafadoras de Wall Street" (STX Entertainment)

El equipo de producción observó una relación cercana entre Lopez y Goldstein durante la filmación, con comentarios sobre la complicidad y el ambiente que compartían. Office Romance se estrena en Netflix el 5 de junio.

En una entrevista televisiva, la estrella pop afirmó que Brett fue su “mejor compañero de besos en pantalla”.

Por su parte, el actor ya había elogiado el trabajo de Lopez en Estafadoras de Wall Street, destacando el rol que la llevó a ser nominada a un Globo de Oro en 2020.

Cabe destacar que, en los últimos años, la artista participó en proyectos que no alcanzaron los resultados esperados en taquilla.

Imparable: La historia de Anthony Robles recaudó menos de 4.000 dólares antes de su llegada a streaming, y El beso de la mujer araña sumó solo 2 millones de dólares, pese a un presupuesto de 30 millones.

Brett Goldstein combina su protagónico en "Office Romance" con otros proyectos, como "Las ovejas detectives", y mantiene una sólida carrera como guionista y productor (REUTERS/Daniel Cole)
Brett Goldstein combina su protagónico en "Office Romance" con otros proyectos, como "Las ovejas detectives", y mantiene una sólida carrera como guionista y productor (REUTERS/Daniel Cole)

La trayectoria de Jennifer Lopez comenzó como bailarina en televisión y se consolidó con su participación en la película Selena. Su carrera se enfocó principalmente en la música, pero ha logrado mantenerse como una figura del cine gracias a películas como Anaconda, The Wedding Planner, Estafadoras de Wall Street, La madre, entre otras.

Por otro lado, Brett Goldstein es conocido por su papel en Ted Lasso. Ha recibido dos premios Emmy y ha trabajado como guionista y productor en distintas producciones.

Además de Office Romance, Goldstein estrena próximamente la película Las ovejas detectives, donde da voz a dos personajes, y prepara la gira Sex, Death and Small Talk. Sus próximos proyectos incluyen At the Sea y Escorted.

La interacción profesional entre los actores en el largometraje fue descrita como “eléctrica”.

En cuanto a Lopez, ella también trabaja en otros títulos para Netflix, entre ellos The Last Mrs. Parrish, bajo la dirección de Robert Zemeckis y basada en la novela de Liv Constantine. El reparto incluye a Nikolaj Coster-Waldau, Debi Mazar y Pierson Fodé.

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