El dólar subió por segundo día y regresó a los $1.400 en el Banco Nación

La demanda privada y las compras oficiales llevaron a una leve suba del dólar.

El monto operado en el segmento de contado alcanzó este lunes importantes USD 514,7 millones, con una demanda que se afirmó para apuntalar al dólar mayorista en 12,50 pesos o 0,9%, a $1.377, para regresar al nivel del 9 de abril.

El BCRA estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.687,07, que dejó al tipo de cambio oficial a $310,07 o un 22,5% de ese límite, que da espacio a la continuidad de compras oficiales en la plaza mayorista.

En sintonía con el mayorista, el dólar al público subió por segundo día y avanzó diez pesos o 0,7%, a 1.400 pesos para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de abril la divisa al minorista conserva una baja de cinco pesos o 0,4 por ciento.

El dólar blue amagó a una baja por la mañana, cuando estuvo operado a $1.405, para terminar sin variantes respecto de la semana pasada, a $1.410 para la venta. En las agencias informales tomaron a la divisa a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que el precio de venta de la divisa en bancos.

En cuanto al dólar futuro, los contratos subieron hasta 12 pesos. Las posturas más negociadas, para el cierre de abril, subieron 9,50 pesos o 0,7%, a 1.383 pesos.

“Se espera que el BCRA sostenga el ritmo de compras aprovechando el exceso de oferta, e incluso se traduzcan en una mayor acumulación de reservas”, expresó el economista Gustavo Ber.

“El respaldo del Banco Mundial y el BID podría contribuir a dicho objetivo al facilitar llevar adelante un roll-over -a un menor costo financiero, aún se discute el efecto del seniority para los bonistas-, lo cual permitiría a que el Tesoro requiera de menos divisas a fin de atender sus compromisos e incluso pueda ir anticipando la refinanciación", aportó el titular del Estudio Ber.

“Esta tendencia ubica al tipo de cambio en términos reales en valores similares a los de mediados de 2025. La calma en el mercado es total y la brecha con las cotizaciones financieras permanece en niveles mínimos”, observó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano afirmó que “la mayor liquidez que inyecta el BCRA le tendría que poner un piso al dólar, el ente rector lleva comprado más de USD 6.000 millones, cuanto más dólares compre, más va a caer el riesgo país, que en breve lo vamos a ver debajo de los 500 puntos”. Y apuntó que “estamos en el trimestre de oro, cuando ingresan los dólares de la cosecha, y aumentan los ingresos fiscales por retenciones, se paga ganancias y bienes personales”.

“El FMI nos aprobó las metas fijadas al 31 de diciembre y se viene un desembolso de USD 1.000 millones. A este ritmo en breve las reservas estarán en USD 50.000 millones. No hay nada de que preocuparse en el corto y mediano plazo, con este contexto local e internacional”,puntualizó Di Stefano.

Desde Balanz Capital ponderaron que “el BCRA continúa flexibilizando la política de encajes gradualmente”.

Mediante la Comunicación A8423, la entidad redujo la semana pasada la integración mínima diaria en pesos a 65% (desde 75%) y eliminó los plazos máximos y mínimos de los títulos públicos elegibles para ser utilizados como encajes. Esta flexibilización gradual comenzó luego de las elecciones de octubre, primero volviendo al cómputo mensual de los encajes y reduciendo la exigencia diaria a 95%, luego a 75% y ahora a 65 por ciento.

“También en febrero se había dado mayor flexibilidad para trasladar las exigencias de un mes al siguiente y recientemente no se renovó la exigencia adicional de 5% de encajes en títulos públicos que se había establecido el año pasado y venció el 31 de marzo. Creemos que estas medidas son positivas para dar mayor flexibilidad operativa a los bancos, quitar volatilidad a las tasas y para reactivar el crédito”, consignaron desde Balanz.