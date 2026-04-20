Sociedad

Jorge García Cuerva habló por el primer año sin el papa Francisco: “El enorme compromiso es vivir lo que él nos enseñó”

A un año de la muerte del papa Francisco, el arzobispo de Buenos Aires repasó en Infobae al Mediodía el multitudinario homenaje en Plaza de Mayo y anticipó los actos y misas en su memoria

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García Cuerva destacó que el homenaje al papa Francisco en Plaza de Mayo fue un encuentro plural y pacífico, sin tintes políticos

En el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, analizó en diálogo con Infobae al Mediodía el sentido de los homenajes y la vigencia del legado de Bergoglio. El sábado, miles de personas participaron en Plaza de Mayo de un show inédito: el sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto fusionó música electrónica con mensajes de fe en un evento gratuito, organizado por la Fundación Miserando y la familia del pontífice.

En la entrevista con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, García Cuerva resumió su impresión: “Fue realmente muy fuerte y un encuentro que, por un lado, fue un espectáculo musical, pero al que se le pudo dar una connotación religiosa con el mensaje que se pudo dar a los jóvenes y a todos los que participaron sobre la figura de Francisco”.

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El homenaje en Plaza de Mayo y el mensaje de unidad

El sábado, la Plaza de Mayo se transformó en un espacio de encuentro intergeneracional. García Cuerva compartió su asombro ante la convocatoria: “Nunca había estado delante de tanta gente. Pude ver la multitud que se iba hacia avenida de Mayo y hacia la 9 de Julio y por las diagonales”.

El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El sacerdote DJ Guilherme Peixoto fusionó música electrónica y fe en un show inédito en Buenos Aires, organizado por la Fundación Miserando (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El arzobispo destacó el clima de encuentro genuino: “Cuando hay encuentro, hay fiesta. Y fue eso. Primero hubo encuentro, hubo ganas de encontrarse, no ni de debatir, ni de pelear, ni de discutir. Las motivaciones por las que estuvieron en la plaza de todos fueron distintas, pero todas fueron legítimas. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar”.

Frente a intentos de politización en redes, fue terminante: “Esto fue un evento de la gente, un evento común de la gente, que me parece que el ideologizarlo es empañarlo. Era toda gente muy distinta, pero fue todo tan en paz por esto que les digo, porque lo que había por sobre todo era ganas de encontrarnos”.

La demanda espiritual ante la crisis social

El homenaje se dio en un contexto de fuerte demanda espiritual en la sociedad argentina, atravesada por crisis económicas y situaciones de soledad. “Hay un deseo de trascendencia muy fuerte. San Agustín tenía una frase que creo que es muy actual: ‘Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti’”, señaló García Cuerva.

El arzobispo Jorge García Cuerva resaltó la importancia de honrar el legado del papa Francisco en el primer aniversario de su muerte (AP foto/Andrew Medichini)
El arzobispo Jorge García Cuerva resaltó la importancia de honrar el legado del papa Francisco en el primer aniversario de su muerte (AP foto/Andrew Medichini)

El arzobispo describió lo que observa en celebraciones populares como la de San Expedito: “Una explosión de gente, muchos atravesados por una gran angustia, una gran soledad, una gran tristeza. Muchos pedían por sus enfermedades, pero también enfermedades mentales, enfermedades psíquicas, enfermedades del alma”.

Y remarcó: “Hay una angustia existencial ligada a la soledad. Estamos todos muy amontonados, pero vivimos casi todos pegoteados, pero hay mucha soledad. Entonces, tenemos que generar espacios de contención, de acompañamiento. Queremos que nuestras comunidades parroquiales, como nos decía el papa Francisco, sean hospitales de campaña que reciban a los heridos de la vida”.

El legado de Francisco y los homenajes previstos

Al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, García Cuerva fue claro: “Lo primero que se me cruza es una profunda acción de gracias al papa Francisco por todo lo que nos dejó y el enorme compromiso ahora de vivir su magisterio”. Entre las consignas que considera urgentes de poner en práctica, mencionó: “Nadie se salva solo, que la Iglesia es el lugar para todos, todos, todos, que los jóvenes pateen para adelante”.

Miles de personas se reunieron en Plaza de Mayo durante un evento intergeneracional para recordar la figura del papa Francisco (REUTERS/Matias Baglietto)
Miles de personas se reunieron en Plaza de Mayo durante un evento intergeneracional para recordar la figura del papa Francisco (REUTERS/Matias Baglietto)

Sobre los homenajes previstos, detalló: “Estaremos celebrando la misa en la Basílica de Flores, donde el papa Francisco sintió su vocación. Allí a las 20 horas, estaremos celebrando la eucaristía en Flores para recordarlo donde todo empezó. Y después hay una convocatoria nacional, que será en la Basílica de Luján a las 17 horas, donde con todos los obispos del país y las autoridades nacionales, provinciales y locales, se celebrará también la misa”.

García Cuerva valoró el trabajo en conjunto que permitió el evento del sábado: “Se trabajó en conjunto la Fundación Miserando, la Arquidiócesis de Buenos Aires, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y también la gente que vino. Era toda muy distinta, pero teníamos ganas de encontrarnos. Así que no hubo ni peleas, ni problemas de banderías políticas, ni nada”.

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