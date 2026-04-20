Política

Misiones: Carlos Rovira sepulta al Frente Renovador para retener el poder ante el riesgo de perderlo frente a LLA

El hombre fuerte de la provincia anunció a la dirigencia que el espacio pasará a llamarse Frente Encuentro Misionero. Lanzó una campaña prematura ante el peligro que implicó el crecimiento libertario en las urnas

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El dirigente Carlos Rovira, apodado “El Conductor”, continúa liderando la política misionera desde 1999 y decide la estrategia del nuevo espacio partidario
El dirigente Carlos Rovira, apodado “El Conductor”, continúa liderando la política misionera desde 1999 y decide la estrategia del nuevo espacio partidario

Es el fin de una época. El Frente Renovador de la Concordia (FRC) ya no competirá en las elecciones de la tierra colorada. El espacio, que se fundó como un partido provincial y que se alineó en forma sucesiva con los oficialismos nacionales, adoptará otra denominación. Con Encuentro Misionero intentará retener el gobierno provincial en 2027 y la capacidad de negociación con la Casa Rosada.

Para entender la dinámica, hay que comprender que Rovira maneja los hilos en Misiones desde 1999. Ese año fue electo gobernador por el PJ. Tras romper con su mentor, Ramón Puerta, forjó el FRC. El espacio reunía sectores del PJ, la UCR, del sindicalismo y la producción. Con ese sello retuvo el gobierno en 2003.

En 2006, el obispo Joaquín Piña evitó que se modificara la constitución para incorporar la reelección indefinida. Rovira pergeñó entonces otra estrategia. La administración y la política estarían en manos distintas. A partir de 2007, él elige quienes competirán por la gobernación con la marca FRC. Desde entonces, los mandatarios pasan y él queda. Sus seguidores lo llaman “El Conductor”.

Un panel de siete hombres sentados en una mesa en un salón con paredes de madera y pantallas. Frente a ellos, una audiencia de espaldas. Banderas visibles
El Frente Renovador de la Concordia de Misiones deja de existir y será reemplazado por Encuentro Misionero para las elecciones de 2027.

El anuncio del cambio

Como todos los jueves, la semana pasada reunió a su tropa en el salón de las Dos Constituciones de la Legislatura. Ese encuentro se llama “la previa”. Allí se baja línea. Pero este vez fue distinto. Rovira, único orador, anunció que el espacio mudará de piel. El FRC dejará de existir para dar lugar a Encuentro Misionero.

La decisión se tomó tras varios intentos frustrados de remozar la marca partidaria. En forma sucesiva fue FRC 2.0 y 3.0. Luego se le agregó la denominación “neo” con el fin de resaltar la llegada a instancias de conducción de los “nativos FRC”, aquellos que no tenían una identidad partidaria previa. Con el advenimiento de Javier Milei, se adicionó el rótulo “blend” con el fin de identificar la mezcla de renovadores con libertarios.

Auditorio moderno con paneles de madera clara y techo alto. Cientos de personas sentadas en sillas, mirando a un panel de oradores detrás de una mesa
Encuentro Misionero busca aglutinar fuerzas de la centroizquierda y reconstruir una mayoría mediante la cercanía con la sociedad y los sectores productivos

El efecto no fue el buscado. En 2023 los resultados electorales estuvieron lejos de las expectativas. En las provinciales para renovar la Legislatura apenas pudo superar a LLA. Pese a eso, logró retener el control de la mayoría de la cámara única. En las nacionales, la victoria quedó en manos de los libertarios.

Por primera vez desde el “fenómeno Piña”, Rovira puede perder el control del Gobierno y de los principales municipios. Para evitarlo, puso en marcha el mecanismo herrumbrado por años de comodidad. En ese marco, colocó al intendente de Posadas, Eduardo Stellato, en carrera a la gobernación. Sin embargo, esto no significa que el actual mandatario, Hugo Passalacqua, no pueda intentar repetir.

Además, dividió en cuatro a la provincia y nombró en cada sección a un jefe de campaña. Stellato será uno de ellos. El diputado nacional y exgobernador Oscar Herrera Ahuad también está en esa lista corta. La nómina se completa con el vice, Lucas Romero Spinelli, y el presidente de la Legislatura provincial, Sebastián Macías.

El encuentro fue a puertas cerradas. Pero según dejaron trascender luego fuentes del oficialismo se trata del primer movimiento hacia las próximas elecciones. La táctica es “empezar antes, caminar más y volver a construir mayoría desde la cercanía con la gente”, indicaron.

Qué cambiará

El primer signo que mostró la nueva construcción es un giro hacia la centroizquierda. En “La Previa” participó el único intendente del PAyS (partido agrario y social), Carlos Goring. Se trata de un desprendimiento del FRC ligado a los principios de la reforma agraria y con base en los pequeños productores de té y yerba y mate. La idea de Rovira es volver a sumar esas piezas al armado electoral.

El eje de la convocatoria es aglutinar todo lo que quede por fuera del espacio libertario. De allí que la nueva etapa se defina por el trabajo y la reactivación productiva como ejes ordenadores del proyecto provincial. “El desafío no pasa solo por resistir, sino por proyectar una salida con producción, trabajo y desarrollo”, precisaron fuentes del Gobierno.

El domingo 19, Rovira recibió una buena noticia del peronismo. En la elección interna partidaria, Christian Humada venció al kirchnerismo y presidirá el PJ misionero. El dirigente es proclive al armado de un frente local para enfrentar el modelo mileísta. Cabe recordar que el justicialismo fue parte del FRC hasta que en febrero de 2025 Cristina Kirchner ordenó la intervención.

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