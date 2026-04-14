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Billy Idol revela cómo dejó atrás los excesos del punk y encontró en su familia y sus nietos una nueva inspiración

En una entrevista con CBS Mornings, el músico repasó su recorrido: desde la inspiración temprana que lo llevó al rock hasta los años marcados por una vida al límite y el posterior proceso de reconstrucción personal

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Billy Idol atribuye su transformación personal y artística a la energía renovada que le brindaron sus nietos y el reencuentro familiar (YouTube: EdSub)

La transformación personal y familiar de Billy Idol, figura central de la cultura del punk británico, inspiró un nuevo horizonte creativo, celebrando la energía que le aportaron sus nietos y el reencuentro afectivo con sus hijos.

En una entrevista para el programa matutino CBS Mornings de la cadena estadounidense CBS, el músico resumió más de cinco décadas de vida marcadas por la reinvención, los excesos y el redescubrimiento personal.

En el mismo diálogo, Idol reconoció haber superado tanto los excesos del punk como sus propios impulsos autodestructivos, y subrayó la profunda gratitud que siente por haber sobrevivido a esa etapa, reconstruyendo lazos familiares y encontrando una nueva inspiración en su papel de abuelo.

La escena punk londinense y la influencia de los Sex Pistols marcaron el inicio de la carrera musical de Billy Idol (REUTERS/David Swanson)
La escena punk londinense y la influencia de los Sex Pistols marcaron el inicio de la carrera musical de Billy Idol (REUTERS/David Swanson)

Recordando sus orígenes, Idol explicó que su anhelo de pertenecer a un grupo musical nació tempranamente. “Desde los siete años, soñaba despierto con estar en una banda. Inventaba discos, componía canciones y me imaginaba en un mundo propio”, contó en CBS Mornings.

La influencia de The Beatles marcó para él un punto de partida: “Cuando los escuché, me enamoré del rock and roll. Ver a los grupos británicos divertirse y romper barreras me llenó de una energía especial. Aunque no creí que lograría hacerlo realidad, nunca perdí la esperanza y seguí practicando guitarra, cantando y buscando oportunidades”.

El nacimiento de Billy Idol y la escena punk en Londres

La escena punk londinense fue la puerta que necesitaba para transformar su sueño en realidad. “El punk me abrió un camino. No tenías que ser perfecto; podías empezar desde abajo y tenías la oportunidad de entrar”, expresó Billy Idol.

El accidente de motocicleta en 1990 obligó a Billy Idol a reevaluar su vida y priorizar su recuperación y bienestar familiar (Foto: @wisetuna)
El accidente de motocicleta en 1990 obligó a Billy Idol a reevaluar su vida y priorizar su recuperación y bienestar familiar (Foto: @wisetuna)

La aparición de los Sex Pistols también resultó decisiva. “Un amigo me envió una postal: ‘Vimos la banda que estábamos esperando’. Queríamos nuestra propia escena en Inglaterra, como la de CBGB en Nueva York, así que nos pusimos a crearla”, relató el artista.

Además, recordó el proceso de autodefinición: “Observé mucho la escena del rock y a otros artistas. Cuando el punk abrió esa puerta, estábamos preparados; ya nos habíamos sumergido en esa transformación musical”.

Según relató en el programa, figuras como Malcolm McLaren intentaron disuadirlo: “Me dijo: ‘Nunca lo lograrás’. Pensé que lo decía porque no quería competencia para los Sex Pistols. Pero debía seguir lo que amaba por instinto”.

Asimismo, Idol precisó que encontrar su propia voz y personalidad fue siempre esencial: “Sentía que artistas como David Bowie o Lou Reed te enseñaban, sin decirlo, que uno debe descubrir quién es y vivirlo”.

Nueva York: el salto creativo y la alianza artística

Billy Idol recuerda su llegada a Nueva York en 1981 como el punto de inflexión creativo y profesional en su vida (Foto: @BillyIdol)
Billy Idol recuerda su llegada a Nueva York en 1981 como el punto de inflexión creativo y profesional en su vida (Foto: @BillyIdol)

La llegada a Nueva York en 1981 representó otro salto en la carrera de Idol. “Era una ciudad en quiebra, parecía posapocalíptica. Pero eso la hacía increíble, porque músicos y artistas podían vivir en Manhattan”, recordó.

El ambiente diverso de los clubes ofrecía una oportunidad única: “Estaban llenos de todo tipo de personas. Era el mejor momento para mudarse; si me hubiera quedado en Inglaterra, probablemente mi carrera no habría seguido adelante”.

Este período coincidió con la colaboración fundamental con el guitarrista Steve Stevens. “Conectamos de inmediato. Yo buscaba un compañero de composición y, al ver su talento, supe que podía seguir adelante con él y Keith Forsey en la producción”, explicó Idol en CBS Mornings.

Y agregó: “Steve no solo es un gran guitarrista solista, sino excelente en el ritmo. Entre los tres conseguimos que todo sucediera”.

Billy Idol reconoce que superar los excesos del punk y las adicciones fue esencial para redescubrirse como artista y padre (AP/Ginnette Riquelme)
Billy Idol reconoce que superar los excesos del punk y las adicciones fue esencial para redescubrirse como artista y padre (AP/Ginnette Riquelme)

En tanto, Idol defendió siempre la autenticidad artística: “Prefería mantener ese elemento primitivo y espontáneo propio del punk. No busco sofisticación, sino una música dirigida por el groove, sobre la que mi voz se desliza y Steve puede destacar. Buscábamos dejar salir nuestra locura para conseguir algo único”.

De los excesos al límite y la recuperación física

Idol no eludió las consecuencias de una vida al extremo. “En cierto modo, debería estar muerto. Soy afortunado, realmente muy afortunado de seguir aquí, sobre todo por mi estado mental actual”, manifestó en el programa.

Admitió que la adicción y el ambiente devastador en la industria musical estuvieron a punto de destruirlo, ya que “siempre había una voz interna” que le advertía que “no era para siempre”. En ese sentido, manifestó: “Veía morir gente a mi alrededor. O terminabas loco, en la cárcel o muerto”.

Billy Idol
El renacimiento artístico de Billy Idol se inspira en la autenticidad del punk y en la espontaneidad creativa de sus primeras etapas (X/@BillyIdol)

“Disfrutaba algunos aspectos. Las drogas amplían tu experiencia musical. Siempre estaba buscando la siguiente canción y cualquier cosa que acelerara el proceso para encontrar inspiración”, reconoció.

El accidente de motocicleta que casi termina con su vida —ocurrido en 1990 y que lo obligó a una larga hospitalización— fue un punto de inflexión. “Perdí casi la mitad de una pierna”, contó el artista, quien tuvo que afrontar una extensa rehabilitación.

Ya tenía hijos y tuve que preguntarme qué mensaje les daba si moría o seguía siendo adicto. Ahora, como abuelo, pensé en lo que eso significaría también para mis nietos”, reflexionó.

Ese momento marcó el inicio de un cambio profundo: “No podía tirar mi vida por la borda. Tenía mucho por lo que luchar y mucho que perder”.

La familia como motor de una nueva etapa

La familia y los nietos de Billy Idol fortalecieron sus lazos afectivos y se convirtieron en su principal motor de inspiración actual (Richard Shotwell/Invision/AP)
La familia y los nietos de Billy Idol fortalecieron sus lazos afectivos y se convirtieron en su principal motor de inspiración actual (Richard Shotwell/Invision/AP)

La familia reconfiguró el horizonte emocional y creativo de Idol. En CBS Mornings, afirmó: “Disfruto muchísimo de mis nietos. Me dieron una perspectiva nueva, como un renacimiento. Veo parte de mí y de mi padre en ellos. Siento que vuelvo a vivir a través suyo”.

Y fue más allá: “Volví a acercarme a mi hija y descubrí a un nuevo hijo, Brant, que me permitió conectar con dos nietos más. Todo eso nos unió. Los niños me aceptan tal y como soy ahora, sin historias previas”.

En el cierre de su entrevista con CBS Mornings, Idol compartió que ese renovado amor por la vida y la familia inspiró nuevas canciones y le dio energía para seguir en el escenario.

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