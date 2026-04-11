Jamie Lee Curtis revela el método que sigue a los 67 años para mantenerse saludable

Jamie Lee Curtis apuesta por hábitos sencillos y disciplina para mantener su bienestar y longevidad a los 67 años (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Jamie Lee Curtis ha encontrado en los hábitos sencillos y la disciplina el núcleo de su longevidad y bienestar a los 67 años. Lejos de las tendencias rápidas y las cirugías estéticas comunes en Hollywood, prefiere un enfoque natural basado en la constancia, según Hello Magazine.

El secreto de salud y longevidad de Jamie Lee Curtis después de los 60 años radica en evitar procedimientos estéticos y modas pasajeras. Su apuesta se centra en la alimentación equilibrada, el ejercicio regular y una rutina diaria consistente, opciones respaldadas por especialistas y destacados por Hello Magazine.

Curtis ha sido explícita respecto a su postura frente al envejecimiento y la autoimagen. En una industria marcada por la presión para lucir siempre joven y el recurso frecuente a los retoques estéticos, decidió distanciarse de estos estándares tras una experiencia personal que definió su perspectiva.

La actriz rechaza modas pasajeras y cirugías estéticas, eligiendo un enfoque natural para la salud después de los 60 años (REUTERS/Mario Anzuoni)

A los 25 años, Jamie Lee Curtis se sometió a una intervención para corregir los “párpados caídos”. Según relató a Hello Magazine, se arrepintió de inmediato y determinó no volver a recurrir a cirugías. Esta vivencia fortaleció su decisión de priorizar una vida saludable, sin operaciones ni soluciones rápidas.

Con el tiempo, la actriz se ha convertido en un referente de enfoques realistas sobre salud y longevidad en la vejez. Insiste en que la clave para mantenerse vital no está en productos milagrosos ni dietas extremas, sino en acciones cotidianas sostenidas y accesibles.

Beneficios del entrenamiento de fuerza en mujeres mayores de 40

El ejercicio regular ocupa un lugar central en la rutina de Jamie Lee Curtis, quien favorece prácticas que benefician cuerpo y mente, como caminar y pilates. Estas actividades le permiten mantener la constancia sin depender de modas.

El entrenador personal certificado Colin Raney, fundador de Ray, subrayó en Hello Magazine la importancia del entrenamiento de fuerza en mujeres mayores de 40 años, al considerarlo una de las estrategias más subestimadas para mejorar la longevidad.

El entrenador personal Colin Raney resalta la importancia del entrenamiento de fuerza para la longevidad femenina después de los 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de 2024 publicado en la revista Biology respalda este enfoque: realizar 90 minutos semanales de entrenamiento de fuerza se asocia con cerca de cuatro años menos de envejecimiento biológico, medido por la longitud de los telómeros.

Raney advierte que durante décadas las mujeres recibieron el mensaje de que el ejercicio cardiovascular era lo prioritario. “El cardio es fundamental para la salud cardíaca, pero mantener la fuerza física es vital para envejecer bien”, añadió a Hello Magazine.

La constancia y la accesibilidad de estas rutinas hacen que los resultados sean sostenibles más allá de cualquier tendencia.

Alimentación y hábitos nutricionales de Jamie Lee Curtis

La dieta de Jamie Lee Curtis se caracteriza por la sencillez y el equilibrio, priorizando alimentos frescos y naturales. Aunque la actriz no detalla su menú diario, ha expresado a Hello Magazine su preferencia por proteínas, vegetales, frutas y la importancia de una adecuada hidratación.

Colin Raney señala que estos hábitos alimenticios son aún más efectivos si se acompañan de ejercicio físico regular. “El consumo de proteínas no funciona de manera separada del entrenamiento de fuerza; ambos se complementan”, explicó.

La dieta de Jamie Lee Curtis destaca por la elección de alimentos frescos y naturales como base de su alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la menopausia, la disminución de estrógenos puede provocar la pérdida de entre un 30 y 60 por ciento de células madre musculares, dificultando la regeneración. Las rutinas de fuerza envían la señal necesaria para recuperar masa muscular y el consumo de proteínas facilita ese proceso.

La alimentación consciente, sin restricciones extremas ni modas pasajeras, fortalece el bienestar físico y mental según la experiencia de la actriz.

El valor de la constancia y los hábitos tradicionales

El éxito en la salud de Jamie Lee Curtis no depende de retos cortos ni de fórmulas de moda. Su compromiso es con hábitos convencionales y sostenibles, una estrategia que Raney también valora en Hello Magazine.

“Lo que Curtis demuestra es que lo simple funciona. Muchas personas caen en retos breves o soluciones exprés, y se frustran cuando no logran mantenerlos”, apuntó Raney. La actriz opta regularmente por caminar, practicar pilates, alimentarse bien y rechazar el consumo de alcohol.

Curtis evita atajos nutricionales y tendencias efímeras; la permanencia en prácticas saludables, según Raney, produce beneficios duraderos en la calidad de vida y crea una cadena positiva en otros aspectos del estilo de vida.

Jamie Lee Curtis basa su bienestar en hábitos saludables convencionales y no en fórmulas de moda pasajeras (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La filosofía de Jamie Lee Curtis sobre bienestar y longevidad

Para Jamie Lee Curtis, el verdadero bienestar comienza en la disciplina, la constancia y la autoaceptación. Ante la presión del cine para aparentar juventud y el auge de tendencias estéticas, la actriz prefiere la autenticidad y la rutina realista.

Curtis prioriza el autocuidado práctico y sostenible. Mantenerse activa, comer de forma equilibrada y evitar el alcohol son parte de su visión de longevidad y plenitud.

La perseverancia aparece como el motor principal de su bienestar. En lugar de buscar la perfección, la actriz elige disfrutar del equilibrio diario y seguir solo los hábitos que enriquecen su salud mental y física.

El ejemplo de Jamie Lee Curtis, destacado por Hello Magazine, muestra que los resultados surgen del refuerzo progresivo entre hábitos saludables. Cuando estas prácticas se alinean, generan un impulso positivo que facilita sostener el bienestar y la vitalidad en el tiempo.