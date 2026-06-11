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Qué significa “Dai, dai” de la canción de Shakira para el Mundial 2026: la letra completa

La cantante colombiana vuelve a la escena mundialista con un tema multilingüe que fusiona ritmos y mensajes de aliento para todas las selecciones participantes, destacando el valor de la diversidad, la superación y el trabajo en equipo en el torneo de fútbol más importante del planeta

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El video musical oficial de Shakira 'Dai Dai' se presenta esta tarde en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira presenta hoy “Dai, dai”, el tema oficial del Mundial 2026, durante la ceremonia inaugural del torneo, que se transmite desde las 14.30 (hora de Argentina) y se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. La canción, concebida como un himno multilingüe, promueve la unión y la superación colectiva, y marca el regreso de la artista a la escena mundialista tras su recordada participación en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” y su ausencia en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. La colaboración entre Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy resalta la diversidad cultural, en sintonía con el espíritu de la Copa del Mundo.

El tema fue difundido oficialmente por la FIFA y tanto el videoclip como la letra sitúan al fútbol como punto de encuentro global. El estribillo, compuesto por frases en diferentes idiomas, funciona como un llamado universal: “Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go”. Según la traducción publicada por BBC y NPR (National Public Radio), cada expresión equivale a “vamos” en italiano, japonés, español, francés e inglés, respectivamente.

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La narrativa visual y lírica conecta la infancia con el sueño de competir en un Mundial, e insiste en la fortaleza personal y la pertenencia. “Lo sabías desde el día en que naciste / Que perteneces aquí, a este lugar / Has sido así de valiente todo este tiempo / Lo que una vez te rompió te hizo fuerte”, interpreta Shakira en los primeros versos.

Además, la pieza musical tiene como objetivo recaudar fondos destinados a iniciativas educativas, según fuentes vinculadas a la organización del torneo.

Qué significa “dai, dai”, “ikou”, “allez” y “let´s go”

Un viaje improvisado entre Medellín y Miami marcó el inicio del diseño del vestuario verde de Shakira en el video “Dai Dai" - crédito Shakira/YouTube - @gunnardeatherage/Instagram
La cantante vuelve a participar en un torneo después del impacto de “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y de no integrar la banda sonora oficial en Rusia 2018 ni en Qatar 2022 - crédito Shakira/YouTube - @gunnardeatherage/Instagram

En el estribillo de “Dai, dai”, Shakira utiliza una secuencia de palabras provenientes de distintas lenguas para unificar el mensaje de aliento. Según la explicación, “dai” es una expresión italiana que se traduce como “vamos” y se utiliza habitualmente para animar o impulsar a alguien. “Ikou” cumple la misma función en japonés, “dale” corresponde al español, “allez” es el término francés, y “let’s go” representa el ánimo en inglés.

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Este recurso multilingüe no solo tiene una función musical, sino que también refuerza la idea de que el Mundial es un evento que integra a diferentes culturas y nacionalidades en un mismo ámbito competitivo. La repetición del estribillo “Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go” opera como una consigna coral, diseñada para ser coreada en los estadios y replicada por hinchas de todo el mundo.

La canción retoma el enfoque festivo y colectivo que caracterizó a “Waka Waka”, y ordena su mensaje alrededor de la invitación a participar y a creer en los sueños, independientemente del idioma o la procedencia.

Shakira cantará Dai dai en la inauguración del Mundial 2026

Shakira cantará en la Copa Mundial 2026.
La colombiana presenta el tema oficial en la ceremonia inaugural desde Estados Unidos, México y Canadá

Shakira estará en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, donde interpretará “Dai, dai” junto a Burna Boy y los Ghetto Kids. La apertura se realizará en uno de los estadios icónicos de Estados Unidos, con una producción diseñada para resaltar la diversidad cultural del torneo y el mensaje de inclusión que promueve la canción.

La artista barranquillera compartió algunos fragmentos del video en sus redes sociales, en los que se la ve acompañada de jóvenes bailarines y futbolistas de distintas nacionalidades. El evento marcará un nuevo hito en la relación de Shakira con la Copa del Mundo, tras el impacto global de sus canciones anteriores vinculadas al fútbol.

La presentación incluirá elementos visuales que representan a los distintos países participantes, referencias a figuras históricas del deporte y una puesta en escena centrada en la superación y el trabajo en equipo. La letra de la canción menciona a futbolistas como Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah, reforzando el carácter global de la pieza.

La letra completa de “Dai, dai”

A continuación, se presenta la letra completa de “Dai, dai”, el tema oficial del Mundial 2026 interpretado por Shakira y Burna Boy, según la versión difundida por los canales oficiales de la FIFA:

Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh (oh-eh) Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh

You knew from the day, you were born That here in this place you belong You’ve been this brave all along What broke you once made you strong (strong)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go (ow)

Come follow your desire Where there’s a will, there’s a way You are the owner of that fire No one can take it away

Sweat and blood to write your story That is how you paved the way You’re about to reach the glory Only one step away

All the highs and lows All the tears and the pain You been there through it all, been through it all Just do it again

Now you got to believe (I believe) ‘Cause you know what it takes To be living my dream At the top of your game Feel it, got everything you need it Now bring it like you mean it Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales Juega como tú sabes Como tú sabe’

Energy is contagious (you know) And it never fails us (no, no) No one’s getting tired (I know) ‘Cause you got that fire (ayo) Dream a little higher Let’s go, let’s go, let’s go Ayo Ayo

We’ve taken all that our hearts can hold We can’t hold on to the past no more (mm) From the dirt and the tears, we make gold We are more than flesh and bones

All the highs and lows (highs and lows) All the tears and the pain You been there through it all, been through it all Just do it again

Now you got to believe (I believe) ‘Cause you know what it takes To be living my dream At the top of your game Feel it, got everything you need it Now bring it like you mean it Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales Juega como tú sabes Como tú sabe’

Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká, Messi, Mbappé, Salah.

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan Korea, Netherlands.

Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh Oh-eh-oh-eh (oh-eh) Eh-oh-eh

Knew from the day you were born Here in this place you belong You’ve been this brave all along What broke you once made you strong (ow)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

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