Qué dice la crítica del regreso de “Malcolm in the Middle”

La miniserie "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair" se estrena el 10 de abril en Disney+ con elogios y reproches de la crítica (Disney+)

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, la miniserie de cuatro episodios disponible desde este viernes 10 de abril en Disney+, acumula tanto elogios por su fidelidad al espíritu original como reproches por su falta de necesidad narrativa.

La mayoría de las reseñas se inclinan hacia la valoración positiva.

Kristy Puchko, de Mashable, va más lejos que sus colegas al afirmar que la producción “es más que una reunión o un reboot”, describiéndola como “una celebración gozosa de una gran serie y una prueba de concepto de que ahora es su momento… otra vez”.

En una línea similar, Cristina Escobar, de RogerEbert.com, la califica de “ruidosa, poco refinada, sincera, irregular e hilarante”, añadiendo que “continúa la tradición del original” y que “vale la pena verla”.

Desde el Financial Times, Rebecca Nicholson la define simplemente como “material disparatado” que “abraza plenamente esa tontería”, otorgándole cuatro de cinco estrellas.

El regreso de Malcolm reúne a Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek en el aniversario de bodas de los padres del protagonista (Disney+)

Zaki Hasan, del San Francisco Chronicle, apela a la nostalgia al señalar que el espectador podría encontrarse “con los ojos húmedos justo cuando llega el momento de despedirse de nuevo”, concluyendo con ironía: “Qué injusto”.

Liz Shannon Miller, de Consequence, le otorga una nota de B+ y reconoce que la reunión “hace todo lo posible por capturar la anarquía emotiva de la longeva comedia de Fox y, a pesar de cierta rareza estructural, lo consigue”.

Robert Lloyd, del Los Angeles Times, destaca que la serie “es fiel a sí misma” y que, “como si se avergonzara de todo el asunto, hará algo descabellado para arrancarte la lágrima del ojo”.

James Poniewozik, del New York Times, la describe como “una reunión breve y agridulce que no intenta superar al original”, aunque se pregunta si eso será suficiente para satisfacer a alguien más allá de los espectadores más acérrimos.

Kelly Lawler, de USA Today, considera que la serie “hace exactamente lo que se supone que debe hacer: tirar de las fibras nostálgicas y recordarnos nuestra propia juventud malgastada”, con dos puntos y medio sobre cuatro.

(Disney+)

Amber Dowling, de TheWrap, la describe como “un viaje corto, dulce y nostálgico por el camino de los recuerdos”, que “también se siente fresca gracias al equilibrio entre caras nuevas” y los personajes conocidos.

Sin embargo, no todos los críticos comparten el entusiasmo.

Chase Hutchinson, del Seattle Times, es el más severo: salvo por Bryan Cranston mostrando “todo” como el “patriarca maniaco e inseguro de la familia”, afirma que la producción “es menos un revival cautivador que un tedioso arrastre de un cadáver televisivo”.

Aramide Tinubu, de Variety, concede que la miniserie tiene “uno o dos momentos emotivos”, pero concluye que “en general es completamente innecesaria”.

Daniel Fienberg, de The Hollywood Reporter, va aún más lejos al sentenciar que Life’s Still Unfair “está lejos de ser comfort food” y que resulta “extrañamente perturbadora” y “casi audazmente desagradable”.

Michael Savio, de Slant Magazine, opta por un tono más moderado al calificarla de “un reencuentro que vale la pena” con “una de las familias más perfectamente imperfectas de la televisión”.

La ausencia de Erik Per Sullivan, intérprete de Dewey, destaca en el reparto de la miniserie de "Malcolm in the Middle" (Disney+)

Todos los detalles sobre “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”

La miniserie retoma la historia casi 20 años después del final de la serie original.

Malcolm (Frankie Muniz), ahora adulto, tiene una novia llamada Tristan (Kiana Madeira), una hija llamada Leah (Keeley Karsten) y un firme deseo de mantener a su familia alejada de su nueva vida.

Sin embargo, cuando sus padres Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek) lo invitan a la celebración de su 40 aniversario de bodas, el caos familiar regresa inevitablemente.

Fue el propio Cranston quien impulsó el proyecto durante años, según reveló a Entertainment Weekly.

“He querido hacer esto durante años, pero necesitaba tener una buena razón”, declaró el actor. “La historia tenía que estar ahí, de lo contrario solo estaríamos pasando el rato en casa de alguien”.

La producción de cuatro episodios retoma la historia familiar veinte años después y explora el caos ineludible en la vida adulta de Malcolm (Disney+)

El actor admitió que pasó casi una década presionando al creador Linwood Boomer hasta lograr su objetivo.

Regresan también Justin Berfield como Reese y Chris Masterson como Francis, junto a Emy Coligado en el papel de Piama.

La única ausencia notable del reparto original es Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey y que ha abandonado la actuación para estudiar en Harvard, según confirmó Cranston en el pódcast Fly on the Wall en 2025.

Su papel es asumido por Caleb Ellsworth-Clark. Se incorporan además Anthony Timpano como un Jamie adulto y Vaughan Murrae como Kelly, el adolescente no binario cuya existencia fue insinuada en el episodio final de la serie original.