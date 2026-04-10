‘Malcolm el de en medio’: fecha y hora del estreno de su regreso en Latinoamérica

Bienvenido (de nuevo) a la familia. Malcolm In The Middle Life's Still Unfair, un evento especial de cuatro partes, se transmitirá en Hulu y Hulu en Disney el 10 de abril. (Disney )

Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, continuación de la producción televisiva original, tendrá su estreno global este viernes 10 de abril de 2026 a través de la plataforma Disney+. El lanzamiento incluirá los cuatro episodios de la temporada disponibles de manera simultánea desde la madrugada.

Horarios de estreno en Latinoamérica

El lanzamiento de los cuatro episodios está programado de forma simultánea a nivel internacional a las 02:00 a.m. de Estados Unidos. A continuación te dejamos la disponibilidad en otros países de América Latina:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua: 02:00 a. m.

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 03:00 a. m.

Venezuela y Bolivia: 04:00 a. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 05:00 a. m.

Los primeros cuatro capítulos de "Malcolm in the Middle" estarán disponibles de manera simultánea em Disney +. (Disney Plus)

El proyecto reúne nuevamente a parte del elenco original de la serie Malcolm el de en medio, con el regreso de Frankie Muniz en el papel de Malcolm, Jane Kaczmarek como Lois, Bryan Cranston como Hal, Christopher Masterson como Francis y Justin Berfield como Reese. También regresa Emy Coligado en su papel como Piama, la esposa de Francis.

En esta nueva etapa, el personaje de Dewey es interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, ya que Erik Per Sullivan rechazó el papel tras estar enfocado en sus proyectos personales fuera de la industria del entretenimiento.

De hecho, durante la alfombra azul de la premiere en Nueva York, celebrada el martes 7 de abril, Bryan Cranston desmintió las especulaciones sobre una mala relación del exactor con el resto del elenco.

“Amo a ese niño, bueno ya es un hombre, pero siempre será un niño para mí. Tuve una gran conversación con él y yo le dije ‘Erik esto será divertido’ y él me dijo: ‘lo sé, estoy muy feliz por ustedes’, y le pregunté: ‘¿Entonces, de verdad no?’ y él dijo que no", dijo a la revista Variety.

Bryan Cranston afirmó que no hay pleitos entre Erik Per Sullivan y el resto del elenco. (Captura de video)

Asimismo se incorporarán nuevos personajes a la historia, entre ellos Leah, hija de Malcolm, interpretada por Keeley Karsten; Tristan, la pareja del protagonista, interpretada por Kiana Madeira; y Kelly, la hija menor de Hal y Lois, interpretado por Vaughan Murrae.

La dirección de la miniserie está a cargo de Linwood Boomer, creador original de la serie, quien participa también en la producción junto a Bryan Cranston y la productora Gail Berman.

El proyecto se desarrolla en colaboración con 20th Television, estudio perteneciente a Disney, responsable de diversas producciones televisivas de alcance internacional.

Según la sinopsis oficial, la historia se sitúa durante la celebración del 40 aniversario de matrimonio de Hal y Lois. Este evento funciona como punto de partida para reunir a la familia, que llevaba más de una década sin convivir en un mismo espacio.

La nueva serie de Malcolm in the Middle mostrará la evolución de los personajes 20 años después. (Captura de tráiler oficial)

En este contexto, Malcolm, ahora adulto y padre de familia, regresa al entorno familiar, lo que da inicio a una serie de interacciones entre los distintos miembros del núcleo familiar.

La convivencia forzada entre los personajes genera situaciones vinculadas a cambios personales, reencuentros y dinámicas familiares ya presentes en la serie original, aunque ahora desde una perspectiva adulta.

La narrativa retoma elementos como la convivencia entre hermanos, los conflictos cotidianos y la adaptación a nuevas etapas de vida.