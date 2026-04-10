El legado de The Rock: Simone Johnson rompe moldes y deja su huella en la lucha libre como Ava Raine

Simone Johnson, hija de Dwayne Johnson, cambió su destino tras una lesión de rodilla que truncó su entrada a la universidad en Nueva York (REUTERS/Marco Garcia)

El destino de Simone Johnson, hija mayor de Dwayne Johnson, cambió cuando una lesión de rodilla la llevó a abandonar su plan de estudiar en Nueva York y a dedicarse a la lucha libre profesional. A partir de 2020, pasó a llamarse Ava Raine en la WWE y, tras seis años, concluyó su vínculo con la empresa, de acuerdo con Sensacine.

Simone Johnson eligió dejar su proyecto universitario después de lesionarse, optando por quedarse en Florida para formar parte del legado familiar en el mundo de la lucha libre profesional. En 2020, firmó con la WWE y debutó televisivamente en 2022 como Ava Raine. Permaneció en la compañía hasta enero de 2026, cuando anunció que no renovaría su contrato.

Simone Johnson nació en 2001, fruto del matrimonio entre Dwayne Johnson y Dany Garcia. Creció en Florida, en un ambiente marcado por la lucha libre profesional como tradición familiar.

Su abuelo, Rocky Johnson, y su bisabuelo, Peter Maivia, alcanzaron reconocimiento en el circuito estadounidense. Ambos consolidaron una historia familiar que luego continuó Dwayne Johnson, también conocido como “The Rock”.

La familia de Simone Johnson, encabezada por Dwayne Johnson, tiene una sólida tradición en la lucha libre profesional de Estados Unidos (Crédito: imdb)

El propio Dwayne Johnson ha expresado públicamente el esfuerzo y dedicación de su hija. “A los 16 se esforzó muchísimo en silencio, en el ring, recibiendo golpes”, destacó en su momento, según Sensacine.

De la universidad a la lucha libre profesional

Simone Johnson contempló inicialmente mudarse a Nueva York para asistir a la universidad, una decisión que contó con el apoyo y entusiasmo de su padre. Sin embargo, en 2019, una lesión grave de rodilla alteró por completo sus planes.

Tras reevaluar su futuro académico, Simone optó por quedarse en Florida. Decidió instalarse en Orlando y perseguir la lucha libre profesional, algo que le permitía mantenerse cerca de su familia y de la tradición que ya marcaba su vida.

Simone Johnson evaluó mudarse a Nueva York para la universidad, recibiendo el apoyo total de su padre para esa decisión académica (REUTERS/Katie Collins)

Sobre ese periodo, Simone compartió: “Después de lesionarme la rodilla, pensé: ‘Bueno, creo que ya no quiero ir a Nueva York’. Quería quedarme en Orlando”. “Hace casi un año me mudé y fue el momento más feliz de mi vida porque me encanta la lucha libre y me encanta la gente que me rodea”, declaró en 2020 al podcast Swerve City, tal como recogió Sensacine.

En Florida, encontró un entorno propicio para reiniciar el legado familiar y fortalecer su propia identidad dentro de la industria.

Ava Raine: forjando su propio camino en la WWE

El año 2020 fue fundamental para Simone Johnson. Firmó su primer contrato con la WWE y adoptó el nombre de Ava Raine, formalizando así su ingreso al entretenimiento deportivo. Debutó en televisión en octubre de 2022, comenzando un recorrido profesional de proyección internacional.

El apellido Johnson le ofreció visibilidad, pero Simone siempre sostuvo el deseo de diferenciarse y dejar una huella propia. “Lo importante es que quiere crear y forjar su propio camino, lo cual es muy importante”, resaltó Dwayne Johnson en declaraciones recogidas por Sensacine.

Ava Raine es el nombre artístico elegido por Simone Johnson para su trayectoria en el mundo del entretenimiento deportivo (@simone.alexandra01)

La herencia familiar ha marcado su proceso como luchadora. Simone manifestó en un comunicado difundido por la empresa: “Saber que mi familia tiene una conexión tan personal con la lucha libre es algo muy especial para mí”. Además, afirmó estar agradecida por la oportunidad de continuar la tradición.

Durante seis años en la organización, Simone enfrentó desafíos deportivos y la responsabilidad de consolidar una trayectoria singular bajo una de las familias más reconocidas del sector.

Fin de una etapa y legado familiar

En enero de 2026, la joven tomó la determinación de no renovar su contrato con la WWE, según confirmó Sensacine. Así concluyó una etapa donde la presión del legado se mezcló con su empeño por avanzar en el mismo escenario donde triunfaron su padre, su abuelo y su bisabuelo.

La historia profesional de Simone Johnson como Ava Raine queda marcada por la decisión de persistir y transformar el peso de la tradición en una experiencia personal dentro de la lucha libre profesional, con futuro abierto y huella propia en el deporte.