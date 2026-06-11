Entretenimiento

“Siempre me pareció irónica la crítica a Cassie y cómo hacen lo mismo conmigo”: Sydney Sweeney reflexionó sobre el final de Euphoria

La actriz analizó cómo la percepción pública de los personajes puede trasladarse fuera de la pantalla y reflexionó sobre los desafíos de encarnar figuras complejas en una industria que tiende a encasillar

Guardar
Google icon
Sydney Sweeney afirmó que el regreso a Euphoria fue como volver a casa y que ganó participación en el proceso creativo de la serie

El final de Euphoria dejó a miles de fans reflexionando sobre la travesía de Cassie Howard, mientras que Sydney Sweeney no termina de soltar al personaje. La actriz, ya nominada al Emmy por la segunda temporada en 2022, profundizó aún más en el rol durante la tercera y última entrega de la serie, y confiesa que todavía piensa en qué más podría hacer Cassie.

En diálogo con Variety, compartió sus emociones tras despedirse de un personaje que marcó un hito en su carrera y reavivó el debate sobre la sexualización en la televisión. Sweeney reconoció que cerrar el ciclo de Cassie supuso un proceso emocional intenso y lleno de matices. Señaló que el personaje le permitió explorar límites creativos y personales, y subrayó el peso que la polémica y la exposición pública tuvieron en su desarrollo.

PUBLICIDAD

Sydney Sweeney dijo que el final de Euphoria la dejó con la sensación de que la historia de Cassie Howard todavía tiene más para contar - REUTERS/Mario Anzuoni
Sydney Sweeney dijo que el final de Euphoria la dejó con la sensación de que la historia de Cassie Howard todavía tiene más para contar - REUTERS/Mario Anzuoni

A lo largo de la serie, la actriz nunca tuvo certeza sobre una siguiente temporada y por eso cada final significaba una despedida agridulce. “Cada temporada, nunca sabíamos si íbamos a hacer una siguiente, así que al final de la primera o segunda, siempre vivía este momento de decirle adiós a Cassie cada vez”, relató. Los saltos temporales entre temporadas representaron un reto adicional: “Vuelves al mismo personaje, pero en un lugar distinto de su vida. Llenar esos vacíos fue un desafío increíble, y esta tercera despedida me da la sensación de que a la tercera va la vencida”.

El regreso a Euphoria se transformó para Sweeney en una especie de regreso a casa. Fue su primer gran proyecto televisivo —aunque antes tuvo papeles recurrentes en The Handmaid’s Tale y Sharp Objects— y la confianza que construyó a lo largo de los años le permitió involucrarse de manera más activa en la creación. “Gané confianza en mí misma y en mi trabajo, y eso me permitió estar en el set y ser más parte del proceso”, aseguró.

PUBLICIDAD

Escenas emblemáticas y controversias en “Euphoria”

Una de las escenas más recordadas de la última temporada muestra a Cassie como una figura gigante sobre Los Ángeles, con una referencia directa a Attack of the 50 Foot Woman. Sweeney la describió como “salvaje y divertida” y explicó que refleja el deseo desmedido de Cassie por ser admirada: “Hay un aspecto de Cassie que es casi de otro mundo, donde hace grandes gestos. Ves un accidente, pero es un accidente hermoso, hilarante y emotivo, y todo el mundo está ahí para vivirlo. La mujer de 50 pies es una metáfora de dónde está Cassie en su vida. Va a destruir todo a su alrededor para volverse famosa, aunque eso la rompa por completo. Lo que verdaderamente quiere es amor, y que la gente la admire. ¿Lo consigue de las maneras equivocadas? Sí. Pero fue una forma divertida y creativa de mostrar en qué punto estaba Cassie”.

Euphoria, fotos oficiales de la temporada 3
Sweeney cuestionó que la sexualización de Cassie en Euphoria sea criticada en la ficción mientras ella recibe el mismo trato en la vida real y en redes sociales - (HBO Max)

El debate sobre la sexualización del personaje y la percepción pública de la propia actriz es una conversación que no abandona a Euphoria. Sweeney lo formuló así: “Siempre me ha parecido muy interesante cómo la gente cuestiona la forma en que tratan a Cassie en la serie, y luego hacen lo mismo conmigo en la vida real. No hay conciencia de que los personajes sexualizan a Cassie en la pantalla, pero van a hacer lo mismo en la vida real”.

Y añadió: “A veces es difícil, pero espero que quizás dentro de algunos años, cuando la gente esté separada de la locura y el clickbait de las redes sociales, alguien que se siente a verlo todo y haga un repaso profundo piense: ‘Huh, tal vez todos lo teníamos muy mal’”.

Lazos de Cassie: matrimonio, amistad y lecciones de amor

El matrimonio de Cassie con Nate (Jacob Elordi) fue un punto de inflexión fundamental. “Lamentablemente, no sabe realmente qué es el amor. Tuvo un mal ejemplo con su padre, no creció con una idea de cómo es una relación sana. Luego, a lo largo del colegio, los chicos la tratan terriblemente —es solo un objeto—. Aprende que lo único que quieren de ella es su cuerpo, y eso genera que no se respete a sí misma y que no busque las cosas correctas en los chicos, porque ellos tampoco las buscan en ella”, analizó la actriz.

Sobre si Cassie amó a Nate, Sweeney fue directa: “¿Creo que lo amó a su manera? Sí. ¿Creo que fue por las razones correctas? Sí y no. Estaba tan metida en todo que no sabía cómo salir”.

Personajes de Euphoria
Tras Euphoria, Sydney Sweeney aseguró que rechazó papeles similares a Cassie para evitar el encasillamiento y buscar personajes que la desafíen - (HBO)

El episodio de la boda mostró la distancia entre los sueños de Cassie y su realidad. “Hay una yuxtaposición donde se supone que debe ser feliz, y la idea de esa relación que iba a tener es completamente falsa. Y como siempre le importó lo que la gente pensara de ella, la idea de que todo se desmoronara a su alrededor fue aún más catastrófica”, relató. Aun así, la actriz fue clara: “Creo que Cassie y Nate fueron muy buenos amigos. ¿Fueron el mejor marido y la mejor esposa? Probablemente no. Pero al final del día, realmente se preocuparon el uno por el otro”.

Respecto a Maddy (Alexa Demie), la actriz no dudó: “Cassie necesita a su Maddy y Maddy necesita a su Cassie. Esa es la versión más real del amor que tiene Cassie en su vida”. Y bromeó: “Toda rubia necesita su morena”.

La muerte de Rue (Zendaya), aunque ajena al arco de Cassie, dejó una huella profunda en el elenco. “Todos sabíamos desde hace mucho tiempo que Rue iba a morir, pero no teníamos idea de cómo ni cuándo. Así que cuando lo vi junto al resto del reparto, fue la primera vez que descubrí qué iba a pasar. Terminé llorando”, expresó Sweeney.

Euphoria, fotos oficiales de la temporada 3
La actriz sostuvo que Cassie no comprende qué es el amor porque creció sin un modelo de relación sana y fue tratada como un objeto por los chicos - (HBO Max)

Críticas, sexualización y nuevos desafíos

Euphoria marcó un antes y un después en el camino profesional de Sweeney, lo que la llevó a rechazar papeles similares a Cassie en busca de “personajes que la desafíen”. “Luché mucho para evitar repetir papeles como Cassie. Todo el mundo dice que estoy encasillada, que eso es todo lo que hago. Pero si alguien mira lo que hice entre temporadas de Euphoria Reality, Christy, The Housemaid, Eden, Anyone But You— encontrará géneros y personajes radicalmente distintos, sin ninguna similitud con Cassie”, remarcó.

“No me divierte hacer mi trabajo si no supone un desafío”, sostuvo. Y anticipó que junto a su productora planea seguir en esa línea: “Tendrán que esperar para ver”.

Sobre Sam Levinson, creador de la serie, destacó una lección que llevará consigo: “Siempre quiero contar la verdad, pero empujando los límites. Sam siempre encontró esa línea tan interesante de ser muy fiel a lo que pasa a puerta cerrada en una generación, pero también empujando los límites sobre cómo la gente está acostumbrada a percibir o a digerir ciertos temas. Espero encontrar personajes que incomoden a la gente o que cuestionen su postura, porque eso es lo que debe hacer el arte”.

Así fue la escena más discutida de Sydney Sweeney en “Euphoria”: ¿la serie cruzó la línea?
Sydney Sweeney señaló que la relación entre Cassie y Maddy representa la forma más real de amor en la vida del personaje dentro de Euphoria - (HBO)

Sweeney confiesa que la historia de Cassie aún le genera inquietudes. “No creo que me sienta satisfecha con el final de Cassie, simplemente porque sé que hay más que contar de su historia. Pero me pasa lo mismo con muchos de mis proyectos. A veces me despierto y pienso: me pregunto si podríamos volver todos. No creo que esa sensación desaparezca. Siempre me preguntaré qué estará haciendo Cassie en el universo de Euphoria”.

En la escena final de la serie, Cassie aparenta fortaleza ante su hermana Lexi (Maude Apatow), pero tras su partida se queda sola frente a una fotografía suya junto a Nate, con una lágrima en el rostro. Para Sweeney, el significado es claro: “Está atrapada en su propia casa de muñecas. Obtuvo todo lo que aparentemente quería, pero está de vuelta en el mismo lugar donde empezó. Y Lexi la dejó ahí”.

Temas Relacionados

EuphoriaSydney SweeneyCassie HowardNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘La familia Ingalls’ vuelve a la pantalla tras 42 años: Netflix presenta tráiler oficial de su nueva versión

El clásico que marcó a millones de espectadores entre los años 70 y 80 regresa con nuevos protagonistas y una mirada más amplia sobre la vida en la frontera estadounidense

‘La familia Ingalls’ vuelve a la pantalla tras 42 años: Netflix presenta tráiler oficial de su nueva versión

El álbum de Rakim reunirá otra vez a Jay-Z y a Eminem tras 25 años

Los dos raperos aparecerán juntos en una pista del próximo trabajo colaborativo con Kurupt y Masta Killa, cuyo lanzamiento está programado para el 28 de agosto de 2026

El álbum de Rakim reunirá otra vez a Jay-Z y a Eminem tras 25 años

De Taylor Swift a Kylie Jenner: los famosos que celebraron el triunfo de los Knicks en una noche histórica

El partido de las Finales de la NBA reunió a una multitud de celebridades que reaccionaron con euforia a la tensa victoria de Nueva York sobre San Antonio

De Taylor Swift a Kylie Jenner: los famosos que celebraron el triunfo de los Knicks en una noche histórica

Sting explicó por qué The Last Ship es un proyecto muy personal: “Estuve escribiendo las canciones para este musical toda mi vida”

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el artista británico reflexionó sobre el largo recorrido de la obra, su conexión con Newcastle, el impacto de la memoria familiar en su trabajo y los desafíos contemporáneos que mantienen vigente la historia

Sting explicó por qué The Last Ship es un proyecto muy personal: “Estuve escribiendo las canciones para este musical toda mi vida”

Qué significa “Dai, dai” de la canción de Shakira para el Mundial 2026: la letra completa

La cantante colombiana vuelve a la escena mundialista con un tema multilingüe que fusiona ritmos y mensajes de aliento para todas las selecciones participantes, destacando el valor de la diversidad, la superación y el trabajo en equipo en el torneo de fútbol más importante del planeta

Qué significa “Dai, dai” de la canción de Shakira para el Mundial 2026: la letra completa

DEPORTES

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: gran expectativa en el Estadio Azteca a minutos del inicio de la fiesta

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: gran expectativa en el Estadio Azteca a minutos del inicio de la fiesta

“Apenas corre y ya no presiona”, el llamativo análisis sobre Messi en el ranking de los 50 mejores jugadores del Mundial 2026

La Fórmula 1 admitió un error en el Gran Premio de Mónaco y Alpine batalla por recuperar el podio de Pierre Gasly

Impacto en Boca Juniors: Ander Herrera negocia la salida del club seis meses antes de terminar su contrato

Se conocieron detalles del diálogo de Messi con el hijo de su ex compañero tras la victoria de Argentina: “Le pregunté si tenía alguna camiseta para mí”

TELESHOW

La insólita reacción de Benjamín Vicuña tras su gesto contra Mauro Icardi

La insólita reacción de Benjamín Vicuña tras su gesto contra Mauro Icardi

Marcelo Benedetto abandonó un móvil en vivo para sacarse una foto con Shakira: “La voy a buscar”

El contundente mensaje de Marta Fort tras sus dichos sobre las cirugías estéticas

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans que interpretará a Turandot en la Argentina

Lali Espósito reveló el origen de su homenaje al Indio Solari en River: “Fue el doble de emocionante”

INFOBAE AMÉRICA

Leonardo da Vinci sorprende en Astaná con una exposición interactiva y tecnología de vanguardia

Leonardo da Vinci sorprende en Astaná con una exposición interactiva y tecnología de vanguardia

Estados Unidos cancela más de 600 visas por fraude vinculado al turismo de nacimiento

Panamá protege al marlín y al pez vela al limitar su captura a la pesca deportiva

14% de la energía renovable generada en República Dominicana no llega al sistema eléctrico

“Será el mundial más caro de la historia”: El periodista salvadoreño Fernando Palomo brinda novedades del Mundial 2026