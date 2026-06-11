“Siempre me pareció irónica la crítica a Cassie y cómo hacen lo mismo conmigo”: Sydney Sweeney reflexionó sobre el final de Euphoria

Sydney Sweeney afirmó que el regreso a Euphoria fue como volver a casa y que ganó participación en el proceso creativo de la serie

El final de Euphoria dejó a miles de fans reflexionando sobre la travesía de Cassie Howard, mientras que Sydney Sweeney no termina de soltar al personaje. La actriz, ya nominada al Emmy por la segunda temporada en 2022, profundizó aún más en el rol durante la tercera y última entrega de la serie, y confiesa que todavía piensa en qué más podría hacer Cassie.

En diálogo con Variety, compartió sus emociones tras despedirse de un personaje que marcó un hito en su carrera y reavivó el debate sobre la sexualización en la televisión. Sweeney reconoció que cerrar el ciclo de Cassie supuso un proceso emocional intenso y lleno de matices. Señaló que el personaje le permitió explorar límites creativos y personales, y subrayó el peso que la polémica y la exposición pública tuvieron en su desarrollo.

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Sydney Sweeney dijo que el final de Euphoria la dejó con la sensación de que la historia de Cassie Howard todavía tiene más para contar - REUTERS/Mario Anzuoni

A lo largo de la serie, la actriz nunca tuvo certeza sobre una siguiente temporada y por eso cada final significaba una despedida agridulce. “Cada temporada, nunca sabíamos si íbamos a hacer una siguiente, así que al final de la primera o segunda, siempre vivía este momento de decirle adiós a Cassie cada vez”, relató. Los saltos temporales entre temporadas representaron un reto adicional: “Vuelves al mismo personaje, pero en un lugar distinto de su vida. Llenar esos vacíos fue un desafío increíble, y esta tercera despedida me da la sensación de que a la tercera va la vencida”.

El regreso a Euphoria se transformó para Sweeney en una especie de regreso a casa. Fue su primer gran proyecto televisivo —aunque antes tuvo papeles recurrentes en The Handmaid’s Tale y Sharp Objects— y la confianza que construyó a lo largo de los años le permitió involucrarse de manera más activa en la creación. “Gané confianza en mí misma y en mi trabajo, y eso me permitió estar en el set y ser más parte del proceso”, aseguró.

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Escenas emblemáticas y controversias en “Euphoria”

Una de las escenas más recordadas de la última temporada muestra a Cassie como una figura gigante sobre Los Ángeles, con una referencia directa a Attack of the 50 Foot Woman. Sweeney la describió como “salvaje y divertida” y explicó que refleja el deseo desmedido de Cassie por ser admirada: “Hay un aspecto de Cassie que es casi de otro mundo, donde hace grandes gestos. Ves un accidente, pero es un accidente hermoso, hilarante y emotivo, y todo el mundo está ahí para vivirlo. La mujer de 50 pies es una metáfora de dónde está Cassie en su vida. Va a destruir todo a su alrededor para volverse famosa, aunque eso la rompa por completo. Lo que verdaderamente quiere es amor, y que la gente la admire. ¿Lo consigue de las maneras equivocadas? Sí. Pero fue una forma divertida y creativa de mostrar en qué punto estaba Cassie”.

Sweeney cuestionó que la sexualización de Cassie en Euphoria sea criticada en la ficción mientras ella recibe el mismo trato en la vida real y en redes sociales - (HBO Max)

El debate sobre la sexualización del personaje y la percepción pública de la propia actriz es una conversación que no abandona a Euphoria. Sweeney lo formuló así: “Siempre me ha parecido muy interesante cómo la gente cuestiona la forma en que tratan a Cassie en la serie, y luego hacen lo mismo conmigo en la vida real. No hay conciencia de que los personajes sexualizan a Cassie en la pantalla, pero van a hacer lo mismo en la vida real”.

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Y añadió: “A veces es difícil, pero espero que quizás dentro de algunos años, cuando la gente esté separada de la locura y el clickbait de las redes sociales, alguien que se siente a verlo todo y haga un repaso profundo piense: ‘Huh, tal vez todos lo teníamos muy mal’”.

Lazos de Cassie: matrimonio, amistad y lecciones de amor

El matrimonio de Cassie con Nate (Jacob Elordi) fue un punto de inflexión fundamental. “Lamentablemente, no sabe realmente qué es el amor. Tuvo un mal ejemplo con su padre, no creció con una idea de cómo es una relación sana. Luego, a lo largo del colegio, los chicos la tratan terriblemente —es solo un objeto—. Aprende que lo único que quieren de ella es su cuerpo, y eso genera que no se respete a sí misma y que no busque las cosas correctas en los chicos, porque ellos tampoco las buscan en ella”, analizó la actriz.

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Sobre si Cassie amó a Nate, Sweeney fue directa: “¿Creo que lo amó a su manera? Sí. ¿Creo que fue por las razones correctas? Sí y no. Estaba tan metida en todo que no sabía cómo salir”.

Tras Euphoria, Sydney Sweeney aseguró que rechazó papeles similares a Cassie para evitar el encasillamiento y buscar personajes que la desafíen - (HBO)

El episodio de la boda mostró la distancia entre los sueños de Cassie y su realidad. “Hay una yuxtaposición donde se supone que debe ser feliz, y la idea de esa relación que iba a tener es completamente falsa. Y como siempre le importó lo que la gente pensara de ella, la idea de que todo se desmoronara a su alrededor fue aún más catastrófica”, relató. Aun así, la actriz fue clara: “Creo que Cassie y Nate fueron muy buenos amigos. ¿Fueron el mejor marido y la mejor esposa? Probablemente no. Pero al final del día, realmente se preocuparon el uno por el otro”.

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Respecto a Maddy (Alexa Demie), la actriz no dudó: “Cassie necesita a su Maddy y Maddy necesita a su Cassie. Esa es la versión más real del amor que tiene Cassie en su vida”. Y bromeó: “Toda rubia necesita su morena”.

La muerte de Rue (Zendaya), aunque ajena al arco de Cassie, dejó una huella profunda en el elenco. “Todos sabíamos desde hace mucho tiempo que Rue iba a morir, pero no teníamos idea de cómo ni cuándo. Así que cuando lo vi junto al resto del reparto, fue la primera vez que descubrí qué iba a pasar. Terminé llorando”, expresó Sweeney.

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La actriz sostuvo que Cassie no comprende qué es el amor porque creció sin un modelo de relación sana y fue tratada como un objeto por los chicos - (HBO Max)

Críticas, sexualización y nuevos desafíos

Euphoria marcó un antes y un después en el camino profesional de Sweeney, lo que la llevó a rechazar papeles similares a Cassie en busca de “personajes que la desafíen”. “Luché mucho para evitar repetir papeles como Cassie. Todo el mundo dice que estoy encasillada, que eso es todo lo que hago. Pero si alguien mira lo que hice entre temporadas de Euphoria —Reality, Christy, The Housemaid, Eden, Anyone But You— encontrará géneros y personajes radicalmente distintos, sin ninguna similitud con Cassie”, remarcó.

“No me divierte hacer mi trabajo si no supone un desafío”, sostuvo. Y anticipó que junto a su productora planea seguir en esa línea: “Tendrán que esperar para ver”.

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Sobre Sam Levinson, creador de la serie, destacó una lección que llevará consigo: “Siempre quiero contar la verdad, pero empujando los límites. Sam siempre encontró esa línea tan interesante de ser muy fiel a lo que pasa a puerta cerrada en una generación, pero también empujando los límites sobre cómo la gente está acostumbrada a percibir o a digerir ciertos temas. Espero encontrar personajes que incomoden a la gente o que cuestionen su postura, porque eso es lo que debe hacer el arte”.

Sydney Sweeney señaló que la relación entre Cassie y Maddy representa la forma más real de amor en la vida del personaje dentro de Euphoria - (HBO)

Sweeney confiesa que la historia de Cassie aún le genera inquietudes. “No creo que me sienta satisfecha con el final de Cassie, simplemente porque sé que hay más que contar de su historia. Pero me pasa lo mismo con muchos de mis proyectos. A veces me despierto y pienso: me pregunto si podríamos volver todos. No creo que esa sensación desaparezca. Siempre me preguntaré qué estará haciendo Cassie en el universo de Euphoria”.

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En la escena final de la serie, Cassie aparenta fortaleza ante su hermana Lexi (Maude Apatow), pero tras su partida se queda sola frente a una fotografía suya junto a Nate, con una lágrima en el rostro. Para Sweeney, el significado es claro: “Está atrapada en su propia casa de muñecas. Obtuvo todo lo que aparentemente quería, pero está de vuelta en el mismo lugar donde empezó. Y Lexi la dejó ahí”.