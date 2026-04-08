“No estaba listo para ser padre”: Eric Roberts se sincera sobre cómo reconstruyó el lazo con Emma tras años de distancia

Eric Roberts confesó que la paternidad a los 20 años impactó profundamente su vida personal y profesional

En una entrevista reciente, Eric Roberts reconoció que la llegada de su hija cuando tenía apenas veinte años transformó de manera irreversible su perspectiva personal y profesional.

El actor, que hoy disfruta de una relación fortalecida con Emma Roberts, admitió que la paternidad temprana lo obligó a cuestionar sus prioridades y replantear su forma de transitar la vida, según detalló a la revista People.

El impacto temprano de la paternidad en Eric Roberts

El actor relató que ser padre joven lo sorprendió en un momento de gran incertidumbre. “Me convertí en padre cuando tenía 20 años y no estaba listo para eso”, expresó Roberts en diálogo con People.

El actor Eric Roberts vivió desafíos para equilibrar el crecimiento en su carrera artística y el compromiso familiar con su hija Emma Roberts (Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Esta etapa inicial estuvo marcada por la confusión y la sensación de vulnerabilidad, ya que enfrentó el desafío de criar a su hija mientras intentaba construir una carrera en el mundo del espectáculo.

Esa falta de preparación, según explicó, generó una ansiedad persistente y lo llevó a sentir que su vida había cambiado de manera permanente.

Roberts reconoció que, en varias ocasiones, el peso de la responsabilidad lo sobrepasó, aun comprendiendo la importancia de estar presente para Emma. La conciliación entre el crecimiento profesional y el compromiso familiar resultó especialmente compleja en sus primeros años como actor.

Desafíos profesionales y personales

La distancia inicial entre Eric Roberts y Emma Roberts marcó una etapa compleja, matizada por ausencias debido a compromisos laborales (@reinadelsurtv)

Compaginar los inicios de su carrera artística con las exigencias de la paternidad fue una tarea ardua para Roberts, quien admitió que, en más de una oportunidad, priorizó sus proyectos laborales sobre el tiempo compartido con su hija. Esta elección, según relató a People, le generó sentimientos encontrados y una sensación constante de pérdida ante los momentos que no pudo vivir junto a Emma.

En declaraciones a la revista, el actor explicó que su dedicación al trabajo se tradujo en una presencia limitada durante la infancia de su hija. Sin embargo, esta distancia inicial fue el punto de partida para futuras reflexiones sobre el valor de la familia y la necesidad de reconstruir lazos afectivos con el tiempo. Roberts también subrayó que, durante esos años, el apoyo de su entorno profesional y personal fue un factor crucial para sobrellevar las dificultades.

La reconstrucción del vínculo familiar

Eric Roberts destacó el valor de reconstruir los lazos familiares mediante la honestidad y el aprendizaje junto a Emma Roberts (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

A lo largo de los años, el vínculo entre Eric y Emma Roberts evolucionó hasta consolidarse en una relación más sólida y satisfactoria. El actor manifestó sentirse orgulloso de la mujer en la que se ha convertido su hija, destacando que compartir la misma industria les permitió establecer una conexión única. “Hoy valoro cada oportunidad de acercamiento”, afirmó Roberts, quien asume que la madurez y el tiempo han permitido sanar antiguas distancias.

El hecho de que ambos se desempeñen en el ámbito artístico ha sumado matices singulares a la relación, facilitando espacios de diálogo y comprensión mutua. Este proceso de reconstrucción familiar, según el propio Roberts, se sostuvo sobre la honestidad y el aprendizaje compartido. Además, el público ha seguido de cerca la trayectoria de ambos, lo que ha añadido presión, pero también gratificación al vínculo entre padre e hija.

Reflexión sobre la paternidad y el crecimiento personal

Para Eric Roberts, la superación de los desafíos familiares y la conexión actual con su hija Emma es uno de sus mayores logros personales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Actualmente, Eric Roberts reconoce que su experiencia como padre joven fue determinante para su desarrollo personal y profesional. El actor, que hoy mantiene una relación basada en el respeto y la sinceridad con Emma, comparte que el tránsito por momentos de vulnerabilidad resultó esencial para forjar una conexión auténtica con su hija.

Roberts concluye que, aunque la distancia y los desafíos marcaron su historia familiar, el camino recorrido le permitió valorar el tiempo presente y la importancia de los vínculos construidos día a día. La superación de etapas difíciles y la reconstrucción del lazo con Emma Roberts constituyen, según el actor, uno de los logros más valiosos de su vida.