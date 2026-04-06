Johnny Depp lanzó su marca de ron caribeño y se suma al negocio de bebidas espirituosas

La nueva firma de bebidas espirituosas surge de la colaboración con Bobby DeLeon en República Dominicana y destaca por un proceso de añejamiento dual y un diseño de botella con elementos personales y familiares - REUTERS/Agustin Marcarian

Johnny Depp ingresó al mercado de bebidas destiladas con Three Hearts, un ron caribeño creado junto a su amigo Bobby DeLeon en República Dominicana. En la última década, figuras de la música y el cine optaron por diversificar sus inversiones mediante el desarrollo de productos alcohólicos propios, una tendencia marcada en la industria internacional. El lanzamiento incluye una botella diseñada por el propio Depp, que fusiona elementos personales y símbolos familiares.

Según la revista económica Forbes, la bebida se elabora en una destilería de República Dominicana, con un proceso de envejecimiento que utiliza barricas de bourbon durante cinco años y barricas de coñac por dos años adicionales. El actor de sesenta y dos años explicó que este ron refleja la historia y la cultura de las islas caribeñas, con especial atención en la tradición artesanal: “El ron encierra la historia de las islas. Lo moldean las manos de las personas que cultivan la caña, fermentan la bebida y la dejan envejecer con el tiempo”.

Además, la botella exhibe una calavera, un rayo y tres corazones en relieve, que representan a Vanessa Paradis y a sus dos hijos, Lily-Rose y Jack Depp. El diseño incluye dibujos originales de Depp y un amuleto colgante con el lema “Sin miedo, sin malicia, sin envidia”, grabado en la base del envase.

Características del producto y detalles del proceso

El lanzamiento del ron destilado en República Dominicana responde a la tendencia creciente de figuras públicas que desarrollan productos artesanales y refuerzan su marca a través de símbolos e historias propias

Desde su propuesta inicial, el ron apunta a diferenciarse en el mercado de bebidas espirituosas de alta gama. La bebida utiliza caña de azúcar cultivada en el Caribe, que luego fermenta y se destila bajo estándares tradicionales. El producto envejece en barricas previamente utilizadas para bourbon, lo que aporta notas de caramelo, madera y especias al perfil final.

De acuerdo con la entrevista de DeLeon para Forbes, el ron ofrece aromas de naranja confitada, vainilla y toffee, con un acabado suave y equilibrado. El proceso de trasiego a barricas de coñac durante los últimos dos años permite integrar matices adicionales y mayor complejidad al sabor.

La marca se apoya en prácticas artesanales y en una narrativa ligada a la identidad caribeña. Depp participó activamente en todo el desarrollo, desde la selección de la mezcla hasta el diseño del envase. Los símbolos tatuados en la botella refuerzan el mensaje personal y familiar que el artista busca transmitir con este emprendimiento.

Tendencia entre celebridades y contexto de la industria

La marca liderada por el actor incorpora procesos tradicionales de envejecimiento, caña de azúcar cultivada en el Caribe y una narrativa vinculada a la identidad familiar y cultural de su creador - REUTERS/Marcelo del Pozo

El surgimiento de marcas propias de bebidas alcohólicas por celebridades se consolidó en los últimos años como parte de la evolución del sector global. Además de Johnny Depp, artistas como Beyoncé, Margot Robbie, Brad Pitt, Ryan Reynolds y George Clooney invirtieron en productos como whisky, gin y tequila respectivamente.

La visibilidad de personalidades reconocidas facilita la llegada de nuevas etiquetas a mercados internacionales. El caso de este ron caribeño se inserta en un fenómeno creciente, con la autenticidad y la narrativa personal como diferenciadores entre producto y consumidor. Depp sostuvo en declaraciones recientes que su vínculo con el Caribe inspiró la creación de la bebida y definió cada detalle de la marca.

En este contexto, los analistas de la industria de bebidas alcohólicas consideran que la volatilidad del sector impulsará la llegada de nuevas figuras públicas, ampliando la oferta de productos artesanales. La combinación de estrategias de marketing, relato individual y calidad en la elaboración resulta clave para captar la atención de consumidores exigentes.

Impacto comercial y perspectivas de Three Hearts

La aparición de este ron de origen dominicano responde a la transformación del mercado global, donde la autenticidad y la innovación impulsan el interés de consumidores exigentes (Crédito: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

El lanzamiento de este ron dominicano ocurre en un momento de alta competencia en el segmento de bebidas espirituosas de alta gama. La destilación en República Dominicana y el uso de barricas seleccionadas buscan distinguir la marca en un mercado nutrido de opciones. El diseño y la historia que rodean el producto aspiran a consumidores tanto del entorno de Depp como de los aficionados a estas bebidas.

La industria de bebidas alcohólicas valora la autenticidad y la innovación, factores que esta marca busca a través de la participación directa de su fundador. Los expertos en marketing indican que la colaboración con una figura como Depp aporta visibilidad y fortalece el posicionamiento internacional.

Johnny Depp se incorpora así al grupo de personalidades que llevan su nombre al sector de bebidas, con un anclaje en la tradición caribeña y la historia familiar. La evolución de Three Hearts en el mercado será observada de cerca por consumidores y críticos especializados.