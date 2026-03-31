El baile inesperado de una concursante en Miss Grand Thailand se vuelve viral

Darathorn Yoothong, quien representó a la provincia de Kalasin, sorprendió al público con pasos de hip-hop durante las preliminares.

Durante la reciente edición del certamen Miss Grand Thailand 2026, varias participantes captaron la atención del público por sus presentaciones en las rondas preliminares, destacando por distintos motivos.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue protagonizado por Darathorn Yoothong, quien representó a la provincia de Kalasin. Con 18 años, Yoothong se presentó en escenario vistiendo únicamente un bikini rojo y plateado.

Durante la rutina que incluía a todas las participantes, la modelo ejecutó una serie de movimientos de baile de estilo hip-hop, acompañados de expresiones exageradas, que rápidamente llamaron la atención de los espectadores en línea.

En el video de la presentación, compartido en plataformas sociales, se observa cómo la joven mantiene un ritmo enérgico mientras sus compañeras de concurso observan desde el escenario.

Darathorn Yoothong se volvió viral por su forma de bailar. (Captura de video)

A pesar de la recepción positiva del público, la participante finalizó dentro del top 20 del certamen, quedando fuera de los puestos que le habrían permitido ganar el título.

Es así que el estilo de baile de Darathorn Yoothong ha sido denominado en redes sociales como el “Kalasin Strut”, destacando la combinación de energía, ritmo y expresión facial que mostró en su presentación. Algunos usuarios comentaron sobre la originalidad de su rutina.

Un internauta señaló: “Dios no permita que una chica haga lo que le gusta”, mientras que otro indicó: “Realmente parece divertida, es la fiesta”.

El certamen reunió a 77 concursantes de distintas provincias de Tailandia, quienes compitieron en diferentes categorías con la finalidad de obtener la corona que permitirá a la ganadora representar al país en la edición internacional del certamen, Miss Grand International 2026, que se celebrará en India.

La edición 2026 de Miss Grand International se celebrará en India. (Captura de video)

Este año, la ganadora fue Pattama Jitsawat, quien avanzará al evento internacional programado para octubre.

Concursante de Miss Grand Thailand hace bromas sobre sus carillas dentales

Kamolwan Chanago, protagonizó un incidente durante la fase preliminar del concurso el pasado 25 de marzo en Bangkok, cuando una parte de sus carillas dentales se desprendió mientras se encontraba en el escenario.

El hecho ocurrió durante su intervención oral en la competencia, momento en el que la joven de 18 años ofrecía su discurso ante el jurado y el público.

Según imágenes difundidas posteriormente, Chanago comenzó a presentar dificultades en la pronunciación cuando las carillas superiores se aflojaron en su boca, lo que afectó momentáneamente su dicción.

Las carillas de Kamolwan Chanago se salieron de su lugar mientras estaba en el escenario. (Captura del video)

Tras percatarse de la situación, la concursante se giró brevemente para ajustarlas antes de retomar su presentación. Acto seguido, continuó con la dinámica del certamen, que incluía su recorrido sobre la pasarela.

El video del momento, grabado en la capital tailandesa, muestra cómo Kamolwan Chanago completó su caminata, realizó giros y posó para las cámaras antes de retirarse del escenario. Durante su participación, el público presente reaccionó con aplausos.

Sin embargo, la modelo volvió a dar de que hablar durante la final realizada en el MGI Hall de Bangkok, el 28 de marzo de 2026, pues se burló de su incidente mientras se presentaba.

La concursante subió al escenario, levantó sus carillas dentales con una sonrisa y se las volvió a colocar en la boca frente al público. Luego continuó su presentación como si nada hubiera pasado.

Kamolwan Chanago se burló de su propio incidente. (Captura de video)

El episodio durante las preliminares generó diversas reacciones entre los espectadores. De acuerdo con testimonios recogidos, una persona señaló: “Manejó esto mejor que la mayoría de nosotros manejaría un mal día de cabello. ¿Es este el momento más icónico en la historia de los certámenes”.

Otro asistente expresó: “Qué vergonzoso. Yo me moriría. Es muy impresionante que haya seguido como si nada hubiera pasado”.

Un portavoz de la organización Miss Grand International se refirió a lo sucedido en declaraciones posteriores.

Un portavoz de la organización Miss Grand International elogió el profesionalismo de Kamolwan Chanago. (Créditos: Miss Grand Thailand)

“Durante su presentación en el escenario, Kamolwan Chanago experimentó un incidente menor e inesperado en el que sus carillas dentales se desprendieron. Manejó la situación con profesionalismo y compostura, y el evento continuó sin problemas y sin interrupciones”, expresó.