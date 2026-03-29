Fuego, vandalismo y accidentes casi letales: los trágicos sucesos que marcaron la saga de ‘Harry Potter’

El rodaje de "Harry Potter" estuvo marcado por una serie de incidentes que incluyeron accidentes, situaciones inesperadas y episodios personales que afectaron a parte del elenco y equipo técnico (Warner Bros.)

A lo largo de más de una década de producción, la franquicia cinematográfica de Harry Potter estuvo acompañada por una serie de incidentes que trascendieron la pantalla.

Aunque las películas se consolidaron como un fenómeno global, el rodaje estuvo marcado por accidentes, situaciones inesperadas y episodios personales que afectaron tanto al elenco como al equipo técnico.

El doble de acción de Daniel Radcliffe quedó paralizado

Uno de los episodios más graves ocurrió el 28 de enero de 2009 durante el rodaje de Harry Potter y las reliquias de la muerte. El doble de acción de Daniel Radcliffe, David Holmes, sufrió un accidente mientras ensayaba una escena que incluía una explosión controlada.

Durante la práctica, Holmes debía ser impulsado hacia atrás mediante un sistema de cables. Sin embargo, un fallo provocó que fuera lanzado de forma descontrolada contra el suelo. El impacto le causó una fractura en el cuello que derivó en parálisis permanente.

Holmes, que había trabajado como doble desde la primera película, continuó vinculado al entorno del cine tras el accidente. También mantuvo relación con miembros del elenco, especialmente con Daniel Radcliffe y Tom Felton, quienes lo han apoyado públicamente.

El accidente de David Holmes, doble de acción de Daniel Radcliffe, causó una parálisis permanente en pleno rodaje de "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte" (HBO)

Un incendio durante el rodaje de la batalla final

Durante la filmación de Harry Potter y las reliquias de la muerte, otro incidente afectó la producción. Un incendio se desató en el set mientras se grababa una escena de batalla que incluía efectos pirotécnicos.

El fuego fue provocado por un efecto especial que se salió de control y alcanzó parte de la escenografía. Según los reportes, alrededor de 100 miembros del equipo se encontraban en el lugar, aunque ninguno de los actores principales estaba presente.

El incendio fue controlado en aproximadamente 40 minutos. Las llamas afectaron una estructura diseñada para la escena, pero no causaron daños en el set principal.

El error bajo el agua de Daniel Radcliffe

Durante el rodaje de Harry Potter y el cáliz de fuego, Daniel Radcliffe participó en escenas subacuáticas que requerían entrenamiento especializado en buceo.

En una de las sesiones, el actor confundió las señales manuales utilizadas por los buzos. El gesto que realizó fue interpretado por el equipo como una señal de emergencia que indicaba falta de oxígeno.

Ante la posibilidad de riesgo, el equipo de seguridad reaccionó de inmediato y sacó al intérprete del agua. Aunque no hubo consecuencias físicas, el incidente evidenció los protocolos estrictos que se seguían durante el rodaje de escenas de mayor complejidad.

Las estrictas medidas de seguridad en escenas subacuáticas impidieron una emergencia cuando Radcliffe confundió señales durante el rodaje de "El Cáliz de Fuego" (Warner Bros.)

La muerte de la mascota de Emma Watson

Durante la filmación de Harry Potter y la piedra filosofal, Emma Watson atravesó un momento personal complicado tras la muerte de su hámster, Millie.

Años más tarde, en 2014, la actriz recordó el episodio durante un discurso recogido en los premios BAFTA. En esa intervención explicó que el animal murió a causa de un ataque cardíaco.

Watson relató que el equipo de producción construyó un pequeño ataúd de madera con interior de terciopelo para el animal. El objeto incluía una placa plateada con el nombre “Millie”.

En su discurso, la actriz cerró con la frase: “Descansa en paz, Millie. Esto es para ti”.

Velas reales que caían durante la filmación

Una de las escenas más reconocibles de Harry Potter y la piedra filosofal es la del Gran Comedor iluminado por velas flotantes.

Para lograr el efecto, el equipo de producción decidió utilizar velas reales suspendidas con hilos. El plan consistía en eliminar los soportes en posproducción.

Sin embargo, según explicó el director Chris Columbus en declaraciones a Entertainment Weekly, las velas comenzaron a quemar los hilos, lo que provocaba que cayeran sobre los actores.

Tras el primer intento, el equipo optó por abandonar el uso de velas reales y recrear el efecto mediante tecnología digital.

El uso de velas reales en el Gran Comedor provocó incidentes de seguridad en el set, obligando a recrear el efecto digitalmente desde "Harry Potter y la Piedra Filosofal" (Warner Bros.)

El golpe de Emma Watson a Tom Felton

Durante el rodaje de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, una escena entre Hermione y Draco Malfoy terminó con un incidente físico.

Según relató Tom Felton, el guion indicaba que su personaje debía recibir una bofetada. Sin embargo, Emma Watson terminó golpeándolo con mayor fuerza de la prevista.

El actor comentó posteriormente que la actriz tenía un “gancho fuerte”, lo que le provocó molestias tras la toma.

La lesión de Matthew Lewis durante una escena

Otro incidente ocurrió durante el rodaje de Harry Potter y las reliquias de la Muerte, cuando Helena Bonham Carter lesionó accidentalmente a Matthew Lewis.

En declaraciones recogidas por Entertainment Weekly, la actriz explicó: “Pensé que podría usar la varita como si fuera un bastoncillo de algodón y limpiarle el oído”.

El movimiento provocó que la varita perforara el tímpano de Lewis, quien sufrió sangrado interno. Según la propia actriz, el actor no le informó de la gravedad hasta días después. El daño no fue permanente y Lewis se recuperó posteriormente.

Helena Bonham Carter causó accidentalmente la perforación del tímpano de Matthew Lewis durante una escena de "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte" (Warner Bros.)

El vandalismo del Hogwarts Express

El tren utilizado como Hogwarts Express fue objeto de actos vandálicos en al menos dos ocasiones, en 2003 y 2007.

En el primer incidente, un grupo de jóvenes pintó grafitis en uno de los vagones mientras el tren se encontraba estacionado en un depósito en Scarborough.

En 2007, el ataque fue más grave. Según informó el medio especializado The Leaky Cauldron, varios jóvenes rompieron ventanas del tren utilizando martillos de emergencia.

Diez menores de entre 12 y 14 años fueron arrestados. Los daños fueron estimados entre 50.000 y 75.000 libras.

Intentos de robo de utilería en el set

Algunos incidentes involucraron al propio elenco. Jason Isaacs reveló en una entrevista con Bang Showbiz que intentó llevarse un ejemplar del periódico ficticio Daily Prophet.

“Una vez intenté quedarme con un ejemplar del Profeta Diario porque había miles”, declaró. Sin embargo, el personal de seguridad le indicó que debía devolverlo. “Fue muy vergonzoso”, añadió.

Otros reportes, recogidos por CinemaBlend, indican que el actor Alan Rickman también tomó objetos del set durante los primeros días de rodaje.

Durante la producción, algunos actores intentaron quedarse con objetos del set, lo que obligó a reforzar los controles de seguridad sobre la utilería (Warner Bros.)

Risas fuera de control durante escenas clave

Durante la filmación de Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1, una escena entre Daniel Radcliffe y Emma Watson se vio interrumpida por la reacción de Rupert Grint.

Según declaraciones recogidas por Digital Spy, Grint no pudo contener la risa durante el rodaje de un beso entre sus compañeros. La situación obligó al equipo a pedirle que abandonara el set temporalmente.

El propio Daniel Radcliffe señaló que su compañero estaba “riéndose a carcajadas fuera de cámara”.

Problemas sanitarios durante el rodaje

La presencia de numerosos niños en el set generó desafíos logísticos. Durante la filmación de Harry Potter y la cámara secreta, el equipo implementó controles para prevenir la propagación de piojos.

Según la biografía de Daniel Radcliffe, los actores debían someterse a revisiones frecuentes antes de comenzar las jornadas de rodaje.

Dichas medidas buscaban evitar brotes que pudieran afectar la continuidad de la producción.

El equipo implementó revisiones constantes entre los actores infantiles para prevenir brotes de piojos durante el rodaje de "Harry Potter y la cámara secreta" (Warner Bros.)

Cambios en la voz de Daniel Radcliffe

Durante el rodaje de Harry Potter y la cámara secreta, Daniel Radcliffe experimentó cambios en la voz debido a la pubertad.

De acuerdo con la biografía del actor, la producción recurrió a un doble de voz para algunas líneas del personaje. El sustituto fue Joe Sowerbutts, cuya voz resultaba similar a la del protagonista.