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HBO lanza el primer tráiler de la serie “Harry Potter” y confirma su fecha de estreno

La serie basada en los libros de J.K. Rowling ofrece un primer vistazo oficial a los nuevos Harry, Ron, Hermione y al majestuoso castillo de Hogwarts

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Una nueva era de Hogwarts comienza. La serie original de HBO, Harry Potter y la Piedra Filosofal, estrena esta Navidad. #HarryPotterHBO

Este miércoles, HBO compartió el primer adelanto de la adaptación televisiva de Harry Potter. En esta ambiciosa apuesta, la historia del joven mago será contada en formato de serie con un nuevo reparto.

En el clip se aprecia al famoso “trío de oro” integrado por Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron).

La plataforma también confirmó que la primera temporada enfocada en el libro de Harry Potter y la piedra filosofal se estrenará en Navidad de 2026.

HBO lanza el primer tráiler de la serie “Harry Potter”
El esperado reboot televisivo de la saga revela imágenes oficiales del trío central (HBO Max)

El teaser reconstruye los primeros pasos de la historia con una narrativa conocida para los fans. Las imágenes iniciales muestran a Harry viviendo en condiciones precarias en la casa de los Dursley, como su habitación bajo la escalera, los abusos de su primo Dudley y la frialdad de su tía Petunia, quien le insiste en que “no es especial”.

La historia da un giro con la llegada de la carta de Hogwarts, pieza que detona el descubrimiento del mundo mágico. A partir de ahí, el avance muestra momentos icónicos: el encuentro con Hagrid, la revelación sobre sus padres, la carrera hacia el andén 9¾ y el primer viaje en el Expreso de Hogwarts.

En el tren aparece el núcleo central de la historia: Harry, Ron y Hermione, quienes comienzan a forjar su amistad. El adelanto también incluye un montaje con escenas dentro de Hogwarts: clases, exploraciones del castillo, la ceremonia del Sombrero Seleccionador y primeros vistazos a personajes clave como Dumbledore, Snape, Draco Malfoy y el fabricante de varitas Ollivander.

La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales
Así luce el actor Paapa Essiedu como Severus Snape, profesor de pociones en Hogwarts (HBO Max)

La serie está pensada como una adaptación fiel de los siete libros, con una temporada dedicada a cada uno para profundizar en aspectos que las películas no pudieron desarrollar. La primera entrega llevará por título Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter y la piedra filosofal) y contará con ocho episodios, centrados en el primer año del joven mago en Hogwarts.

La nueva adaptación de la saga literaria no ha estado exenta de críticas. Cabe mencionar que la serie llegará apenas 12 años después del final de las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, lo que ha alimentado el debate sobre si era necesario producir un nuevo reboot tan pronto.

A favor está el argumento de explorar con mayor detalle el universo mágico que albergaban los libros. “Hay mucho más que ver… puedes ver a todos los profesores en sus habitaciones, puedes ver a Draco en casa”, adelantó el actor Lox Pratt en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.

La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales
Lox Pratt encarna a Draco Malfoy, antagonista de Harry Potter (HBO Max)

¿Quiénes forman el reparto de la serie?

El elenco está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Otros actores confirmados son John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

También forman parte del reparto Paul Whitehouse, Luke Thallon, Lox Pratt, Bel Powley, Daniel Rigby y Katherine Parkinson, entre otros.

Además, se han confirmado nombres como Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan) y Rory Wilmot (Neville Longbottom), ampliando el universo estudiantil de Hogwarts.

Un detalle que aún genera expectativa es la ausencia de un actor confirmado para interpretar a Voldemort, papel que en el cine estuvo a cargo de Ralph Fiennes. Aunque se ha especulado con Cillian Murphy, el propio actor ha negado su participación

No obstante, la producción dispone de tiempo suficiente para evaluar este casting con calma, ya que el personaje no adquiere su forma física más conocida hasta los eventos del cuarto libro de la saga.

La serie "Harry Potter" lanza su primer tráiler e imágenes oficiales
Arabella Stanton releva a Emma Watson como Hermione Granger (HBO Max)

La fecha de estreno de la serie de “Harry Potter”

La serie comenzó su rodaje en julio de 2025 en los estudios Leavesden, en el Reino Unido, los mismos donde se filmaron las películas originales. Está liderada por la showrunner Francesca Gardiner y cuenta con la dirección de varios episodios a cargo de Mark Mylod, conocido por su trabajo en Succession.

J.K. Rowling participa como productora ejecutiva junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, este último también vinculado a las películas originales.

Los fans de la saga solo tendrán que esperar unos meses para ver la temporada 1. Segun el comunicado de prensa, el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal está fijado para esta Navidad en HBO y HBO Max.

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