Fue el doble de Harry Potter, un accidente le cambió la vida y Daniel Radcliffe visibilizó su caso con un documental

David Holmes, doble de Harry Potter, quedó paralizado tras un accidente en el rodaje de la saga (foto: Captura de pantalla/HBO)

El rodaje de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 no solo representó la adaptación cinematográfica de uno de los capítulos más emocionantes de la saga, sino que también fue un período de profundos desafíos y dificultades. Esta película, que debutó en noviembre de 2010 como el sexto y penúltimo capítulo de la historia del joven mago, fue parte de un ambicioso proyecto que decidió dividir el último libro de J.K. Rowling en dos partes para capturar todos los matices de la narrativa original.

En el proceso de dar vida a este mundo mágico en la pantalla grande, la producción hizo uso extensivo de efectos especiales y escenas de alto riesgo. David Holmes, quien había sido el doble de acción de Daniel Radcliffe desde el inicio de la saga con “La Piedra Filosofal”, desempeñó un papel crucial durante el desarrollo de estas escenas complejas y peligrosas.

El accidente

El accidente que cambió la vida de David Holmes ocurrió durante un ensayo para una escena de vuelo en 2009, en el set de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1. La secuencia, que requería una explosión controlada, resultó en un desenlace inesperado y trágico. El plan era simple a nivel técnico: lanzar a Holmes hacia atrás como parte de la escena, pero una falla en la ejecución provocó que se estrellara contra una pared, seguido de una colisión en el suelo.

Luego de la brutal caída, Holmes estaba consciente y pudo hablar con sus compañeros de trabajo de inmediato. En esos momentos iniciales, dijo una frase que reflejó la gravedad de su situación: “No puedo sentir las piernas”, señaló a The Mirror.

Los informes sobre el accidente se mantuvieron en reserva, con pocas declaraciones públicas aduciendo respeto hacia Holmes y su familia. Un portavoz del estudio Warner Bros. comentó en aquel momento: “Podemos confirmar que un miembro de la producción de Harry Potter resultó herido en un accidente. Estamos esperando más noticias. Por respeto a la familia no podemos hacer más comentarios".

Tras el accidente, Holmes fue llevado inmediatamente al Hospital Royal National Orthopaedic en Stanmore, al norte de Londres. Este centro es reconocido por su especialización en lesiones de columna vertebral. Allí, los médicos confirmaron lo más temido: Holmes estaba paralizado desde el pecho hacia abajo, con movimientos limitados en brazos y manos.

El impacto físico del accidente

Además de devastador, este hecho también implicó un cambio radical en la carrera de Holmes como doble de acción y gimnasta, una profesión en la que había destacado gracias a su habilidad y precisión.

“Golpeé la pared y luego aterricé en la colchoneta. Mi coordinador de acrobacias me agarró la mano y dijo: ‘Aprieta mis dedos’. Podía mover el brazo para tomar su mano, pero no podía apretarle los dedos. Lo miré a los ojos y fue entonces cuando me di cuenta de que lo que pasó era grave. Recuerdo pasar de estar consciente a no estarlo debido al dolor. Me había roto un hueso antes, así que al reconocer esa sensación extraña en todo mi cuerpo, desde la punta de los dedos a los pies, supe que me había hecho daño de verdad”, recordó Holmes sobre el hecho en declaraciones a The Mirror.

El documental 'David Holmes: The Boy Who Lived' narra la historia de superación del doble de Daniel Radcliffe (foto: IMDb)

Cómo fue su rehabilitación

Holmes pasó seis meses en la unidad de rehabilitación del hospital donde, poco a poco, comenzó a adaptarse a su nueva condición, un proceso que no solo demandó fortaleza física, sino también emocional. Durante este tiempo, recibió el apoyo incondicional de Daniel Radcliffe y otros colegas, como Tom Felton (quien personificó a Draco Malfoy), quienes no solo lo visitaron, sino que también se convirtieron en un sostén en este difícil capítulo de su vida.

Holmes mostró una resiliencia notable. En lugar de dejarse abatir por su condición, adoptó una perspectiva positiva sobre su nueva vida. En 2020, lanzó un podcast titulado “Cunning Stunts”, donde entrevistaba a otros dobles de acción para crear conciencia sobre los riesgos y desafíos de su profesión. “No he dejado que mi accidente afecte a mi perspectiva de la vida y todavía soy positivo. Tampoco he dejado que eso me detenga y todavía disfruto de los días en que circulo con mi coche, yendo de vacaciones con mis amigos y ahora estoy deseando comenzar una nueva carrera”, declaró.

La relación entre Holmes y Radcliffe se fortaleció tras el accidente (Captura de pantalla/HBO)

La cercanía con Daniel Radcliffe

Tras el accidente, la relación entre Radcliffe y Holmes se fortaleció aún más, mostrando un inquebrantable apoyo hacia su amigo. “Tengo una relación con Dave que se remonta a muchos años atrás y odiaría que la gente nos viera a mí y a Dave y dijera: ‘Oh, ahí está Daniel Radcliffe con una persona en silla de ruedas’. Porque nunca, ni por asomo, querría que asumieran que Dave no es otra cosa que una persona increíblemente importante en mi vida“, afirmó el actor.

Esta relación se materializó de manera tangible en el documental “David Holmes: The Boy Who Lived”, estrenado en 2023, donde Radcliffe asumió el rol de productor ejecutivo. Este proyecto narrativo, creado en colaboración con Sky y HBO Documentary Films, refleja no solo la experiencia de Holmes tras el accidente, sino también los temas universales que se desprenden de su historia: adversidad, crecimiento personal e importancia de los lazos afectivos.