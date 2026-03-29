Así fue como ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette’ encaró la “maldición Kennedy” en su final

"Love Story sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette" explora la llamada "maldición Kennedy" sin mencionarla explícitamente en su episodio final (Globe Photos/Mediapunch/Shutterstock/FX)

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, creada por Connor Hines y producida por Ryan Murphy, eligió no eludir uno de los temas más espinosos ligados a la dinastía política estadounidense.

Se trata de la llamada “maldición Kennedy”, ese mito construido a lo largo de décadas sobre la base de muertes trágicas, accidentes y desgracias que han golpeado repetidamente a la familia.

El episodio final de la producción original de FX (emitida en streaming por Hulu y Disney+) aborda el asunto de manera directa, aunque sin pronunciar jamás la palabra “maldición”.

La familia Kennedy sufrió, entre otras tragedias, los asesinatos del presidente John F. Kennedy y del senador Robert F. Kennedy, sobredosis de drogas, muertes infantiles, enfermedades terminales y accidentes insólitos, como la muerte en 1997 de Michael LeMoyne Kennedy al chocar contra un árbol mientras esquiaba.

Los accidentes aéreos fueron especialmente recurrentes: Joseph P. Kennedy Jr. murió en 1944, Kathleen Kennedy en 1948, los padres de Ethel Kennedy en 1955, y el propio JFK Jr. en 1999. El senador Ted Kennedy sobrevivió a un accidente de aviación en 1964 que mató a otras dos personas.

En el episodio final de la serie, es el personaje de Caroline Kennedy, interpretado por Grace Gummer, quien enfrenta el tema de frente.

El accidente aéreo del 16 de julio de 1999, en el que murieron JFK Jr., Carolyn Bessette y Lauren Bessette, es reconstruido en la serie (Zuma Press/The Grosby Group)

En una conversación con Ann Marie Messina, madre de Carolyn y Lauren Bessette —interpretada por Constance Zimmer—, Caroline relata un episodio real de 1975 en el que estuvo a punto de morir en una explosión en la residencia de un miembro del Parlamento británico.

Tenía 17 años y sobrevivió únicamente porque llegó tarde al automóvil bajo el que había sido colocada la bomba.

“Me atormenté por eso durante muchos años. No podía entender por qué tantas cosas malas les habían pasado a las personas de mi familia, pero por alguna razón yo me salvé ese día en que explotó una bomba”, se le escucha decir en la escena.

“Lo único que realmente saqué de esa experiencia fue que no hay rima ni razón para por qué algunos de nosotros podemos quedarnos un poco más. Todo lo que sabemos es que el tiempo no nos pertenece. Nada está prometido”.

Más adelante en el episodio, Ethel Kennedy (Jessica Harper) le ofrece palabras de consuelo a Caroline, reflexionando sobre el peso de sobrevivir a pérdidas repetidas y en el ojo público.

La serie enfatiza los riesgos asumidos por los Kennedy, según expertos y testimonios, como un factor clave detrás de sus frecuentes tragedias (FX)

“No es suficiente con que tengamos que sobrevivir a todas estas pérdidas. Tenemos que asegurarnos de no ser definidas por ellas. Es agotador”, señala ella.

Y agrega en el mismo diálogo: “La privacidad no siempre garantiza la paz. Si fuera así, yo habría desaparecido hace mucho tiempo. Somos mujeres Kennedy, y seguimos aquí. Y eso no puede ser para nada”.

Fuera de la ficción, los miembros reales de la familia han sido históricamente reacios a hablar del tema. En una entrevista de 2009 en Larry King Live, tras la muerte de Ted Kennedy por cáncer cerebral, sus hijos Ted Jr. y Patrick rechazaron la idea de una maldición.

“La familia Kennedy ha tenido que soportar estas cosas de una manera muy abierta. Pero nuestra familia es igual que cualquier otra familia en Estados Unidos en muchos sentidos”, declaró Ted Jr.

El historiador Steve Gillon fue más tajante en el libro JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, recogido por la revista People: “No existe tal cosa como la maldición Kennedy. Asumen riesgos que la mayoría de las personas no asumiría”.

Sobre la muerte de JFK Jr., Gillon afirmó: “John es el único responsable de la muerte de su esposa y su cuñada. Él carga con la responsabilidad de su imprudencia esa noche; fue su mal juicio”.

El episodio concluye con la emotiva ceremonia de dispersión de cenizas en el mar, reflejando el cierre de un capítulo doloroso para la familia Kennedy (Shutterstock/FX)

El accidente aéreo de los Kennedy en la serie

El noveno y último episodio de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette reconstruye los momentos previos al accidente del 16 de julio de 1999, cuando JFK Jr. pilotaba una pequeña avioneta monomotor desde Nueva Jersey hacia Martha’s Vineyard, Massachusetts, con Carolyn y su hermana Lauren a bordo.

La serie muestra a los tres personajes en la cabina, con la niebla dificultando la visibilidad. Sarah Pidgeon, quien interpreta a Carolyn, se traslada desde la parte trasera para sentarse junto a Paul Anthony Kelly, quien da vida a JFK Jr.

Cuando él comienza el descenso y crece su nerviosismo, ella le dice con calma: “Solo respira”. La escena concluye con primeros planos de los tres personajes acompañados de música instrumental, y un corte a negro. El impacto nunca se muestra ni se escucha.

La búsqueda del avión desaparecido, notificada al Guardacostas estadounidense en la madrugada del 17 de julio, se aborda en la siguiente secuencia.

El episodio cierra con una ceremonia en la que los familiares dispersan las cenizas de John, Carolyn y Lauren desde un buque de la Marina en el océano.

El drama biográfico llegó a su fin el pasado 27 de marzo con su noveno episodio (Disney+)

La serie de los Kennedy puede verse a través de Hulu en Estados Unidos y Disney+ para América Latina. El final de temporada se estrenó el pasado 27 de marzo.