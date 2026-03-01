La verdadera historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: realidad y ficción en la nueva serie

"Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette" mezcla hechos reales y ficción para explorar la vida de la famosa pareja de los años 90 (Shutterstock/FX)

La serie Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, creada por Ryan Murphy, es objeto de discusión por la forma en que equilibra hechos históricos y licencias dramáticas al abordar la vida de una de las parejas más observadas de los años 90.

En el centro de la controversia está la pregunta: ¿dónde termina la realidad y comienza la ficción en la historia de John y Carolyn?

Mucho antes de conocer a Carolyn Bessette, la vida amorosa de John F. Kennedy Jr. ya era materia de especulación.

La serie plantea que entre sus relaciones estuvo Madonna, pero el propio Robert Littell lo relativizó en el libro JFK Jr.: An Intimate Oral Biography: “Madonna fue totalmente una aventura. Nada más. Apenas una aventura, de hecho”.

La asistente de Kennedy, RoseMarie Terenzio, aportó otro detalle: “John tenía la idea de que Madonna posara en la portada [de su revista George] como su madre”, pero la cantante rechazó la propuesta con humor:

“Querido Johnny boy, gracias por pedirme ser tu madre, pero temo que no podría hacerle justicia. Mis cejas no son lo suficientemente gruesas”.

Las relaciones previas de John F. Kennedy Jr., incluidas figuras como Madonna y Daryl Hannah, son abordadas con matices documentados por biógrafos (Disney+/FX)

Así, la serie se apoya en hechos reales, aunque los matiza con guiños de ficción. Poe ejemplo, el modo en que la pareja se conoció es uno de los aspectos donde la ficción interviene.

En la serie, el diseñador Calvin Klein actúa de intermediario en un evento benéfico, pero la autora Elizabeth Beller expone en su libro que fue durante una prueba de sastrería en Calvin Klein cuando comenzó el vínculo.

“Calvin —junto a su esposa, Kelly Klein, y... la asistente MJ Bettenhausen— decidió que debía ser [Carolyn], la persona más efervescente en el piso de ventas, quien mostrara a John la selección de ropa", señala Beller.

El resultado: trajes nuevos y el número de Carolyn en la agenda de Kennedy. No obstante, el productor Brad Simpson indicó que al preparar la serie recibieron versiones contradictorias y optaron por la más recurrente: la del encuentro en el evento:

“Recibimos narrativas rivales sobre cómo se conocieron, así que nos inclinamos por la más común”.

El inicio del romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette presenta versiones diferentes entre fuentes y dramatización televisiva (Globe Photos/Mediapunch/Shutterstock)

Las relaciones previas y la influencia de Jackie Kennedy

La relación entre Daryl Hannah y Kennedy aparece en la serie vinculada al rechazo de Jackie Kennedy, pero las memorias de familiares y allegados aportan matices a ese retrato.

Randy Taraborrelli escribió: “Si su madre aprobaba, John dudaba. Si su madre desaprobaba, como con Daryl Hannah, John se aferraba aún más”.

Jim Hart, amigo de Jackie, sostuvo que no existía animadversión: “No es que odiara a Daryl en absoluto. Solo no quería que su hijo se casara con una actriz, era así de simple”.

La serie potencia ciertos conflictos para acentuar el drama, aunque la realidad fue más discreta.

La historia del perro de Daryl Hannah, cuya muerte y funeral aparecen en la serie, corresponde a un hecho real.

Sasha Chermayeff recordó: “Mientras estaba allá para enterrar al perro, su madre tuvo una recaída dramática. John estaba profundamente resentido de que Daryl lo llevara a un funeral cuando su madre moría de cáncer”.

La influencia de Jackie Kennedy en las decisiones amorosas de su hijo es un tema recurrente en la adaptación y en los testimonios citados (John F Kennedy Library/Zuma Wire/Shutterstock)

También se incluye la anécdota del supuesto cultivo de marihuana en la casa Kennedy.

Según Kathy McKeon, asistente de Jackie, “él y los agentes del Servicio Secreto arrancaron las plantas esa misma tarde”.

La serie atribuye el episodio a Caroline, aunque en la vida real ambos hermanos eran demasiado pequeños para ser responsables.

El matrimonio y los últimos días de la pareja

El desenlace de John y Carolyn se mantiene rodeado de versiones contradictorias.

Mientras la serie expone una separación inminente, Beller relató: “Una semana después del 4 de julio de 1999, John dijo a varios amigos que él y Carolyn se estaban separando. Sin embargo, otros notaron que parecían muy felices juntos, incluso el fin de semana anterior”.

La autora añadió: “Carolyn necesitaba un respiro; sentía que ya había cumplido con suficientes eventos Kennedy”.

El reencuentro se produjo cuando Bessette aceptó acudir al último evento familiar, lo que marcó una “tregua de algún tipo”.

Carole Radziwill, amiga cercana de la pareja, rechazó la idea de una crisis terminal: “Decir que su matrimonio estaba en la cuerda floja es simplemente inexacto”.

Para Taraborrelli, autor de The Kennedy Heirs, “Ellos estaban trabajando en su relación cuando murieron. Creían tener todo el tiempo del mundo para resolverlo”.

Las versiones contradictorias sobre los últimos días del matrimonio de John y Carolyn reflejan la dificultad para separar la realidad de la ficción (Disney+/FX)

Propuestas, anillos y tradiciones familiares

El episodio de la propuesta matrimonial también entrelaza hechos y elementos ficticios.

McNeil y Terenzio relataron que Kennedy preguntó a Carolyn: “Cuando vas a pescar, siempre es mejor con un compañero. ¿Quieres ser mi compañera?”

La respuesta de ella, según Beller, fue sincera: “Lo pensaré”.

Una amiga del entorno recordó: “Ella pospuso la respuesta unas tres semanas, lo cual solo hizo que John estuviera más decidido a casarse”.

El anillo, otro símbolo destacado, fue diseñado a partir del “anillo de natación” de Jackie Kennedy, pero no era el original.

McNeil y Terenzio detallaron: “John le dio a Carolyn dos anillos. Uno era el ‘anillo de natación’ de su madre... El de compromiso, de Maurice Tempelsman, tenía diamantes y zafiros alrededor de una banda”.

Los detalles de la propuesta matrimonial, el diseño de los anillos y las costumbres familiares de los Kennedy enriquecen la narrativa de la producción (Disney+/FX)

La adaptación también incorpora las costumbres de los Kennedy, como los cuestionarios de Ethel Kennedy en la mesa.

Kathleen Kennedy Townsend confirmó: “Nos enseñaban valores, pero también nos exigían mucho. Nos hacían preguntas sobre política e historia durante la cena”.

Taraborrelli destacó el esfuerzo de Bessette por integrarse: “Carolyn intentó encajar, y eso habla de su tenacidad y su deseo de agradar a John”.

La relación entre Ethel y Carolyn, lejos de lo hostil, fue de proximidad. Tras una pelea pública, Ethel la invitó a su casa y le confesó: “La única forma de sobrevivir en esta familia es mirarte al espejo y decir ‘¿Sabes qué? Soy suficiente.’ Eventualmente lo creerás y nadie podrá quitártelo. Ni siquiera los Kennedy".

En palabras de la matriarca, “Creo que eres más fuerte que cualquier otra mujer con la que John haya estado”.