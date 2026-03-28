Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un año lleno de estrenos

Zendaya confirma pausa en su carrera tras el lanzamiento de cuatro grandes proyectos en 2026

Zendaya ha anunciado que hará una pausa en su carrera tras el estreno de cuatro grandes producciones en 2026, incluyendo el muy esperado regreso de Euphoria, según informó Entertainment Weekly. La actriz reveló que planea “desaparecer por un tiempo” debido al ritmo vertiginoso de su agenda ese año.

La intérprete decidió apartarse temporalmente de la actuación porque su presencia será constante tanto en cine como en televisión durante todo 2026, lo que podría generar saturación en el público. Tras cumplir con estos compromisos, su objetivo es alejarse de los focos y tomar un periodo de descanso.

Proyectos clave de Zendaya en 2026

El calendario profesional de Zendaya para 2026 es inusualmente intenso. Estrenará The Drama, una comedia negra de A24 junto a Robert Pattinson, el 3 de abril. Una semana después, el 12 de abril, volverá como Rue en la tercera temporada de Euphoria, más de cuatro años después de la anterior entrega, de acuerdo con Entertainment Weekly.

Zendaya afronta un 2026 lleno de proyectos con estrenos cinematográficos y televisivos destacados (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Durante julio, llegará a las pantallas en dos superproducciones: The Odyssey y Spider-Man: Brand New Day. Finalmente, el año culminará con Dune: Parte Tres que debutará el 18 de diciembre de 2026, consolidando un año repleto de estrenos destacados.

En declaraciones a Fandango recogidas por Entertainment Weekly, la actriz expresó: “Solo espero que no se cansen de mí este año”. Más adelante, enfatizó: “Después de esto, voy a desaparecer por un tiempo. Tendré que ocultarme”.

“The Drama”

El estreno de "The Drama", comedia negra de A24 protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, está previsto para el 3 de abril de 2026 (A24)

Días antes de la boda, una serie de inesperadas y oscuras revelaciones sobre el pasado de los protagonistas altera por completo la relación de la pareja central. Zendaya y Robert Pattinson interpretan a los futuros esposos en esta historia dirigida por Kristoffer Borgli.

La producción de A24 combina elementos de comedia y drama para explorar cómo una relación aparentemente feliz puede fracturarse ante secretos ocultos.

“The Odyssey”

Zendaya protagoniza en julio "The Odyssey", consolidando su presencia en la pantalla

Penélope resiste la presión de los pretendientes que intentan apoderarse de su hogar en Ítaca, en ausencia de Odiseo. La película, bajo la dirección de Christopher Nolan y con Matt Damon como protagonista, reinterpreta el poema épico de Homero, centrado en el peligroso periplo de 10 años que emprende el héroe para regresar a su patria tras la Guerra de Troya, enfrentando tanto a dioses como a criaturas míticas.

“Spider-Man: Brand New Day”

"Spider-Man: Brand New Day" marca el regreso de Zendaya a la saga en uno de los estrenos más esperados del año (Sony Pictures/Marvel Studios)

La aparición de una nueva y compleja red de crímenes en Nueva York obliga a Peter Parker a confrontar secretos peligrosos de su pasado.

Cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home, Spider-Man: Brand New Day presenta a un Peter Parker adulto y solitario que actúa como héroe anónimo, entregado por completo a la protección de la ciudad.

“Dune: Parte Tres”

"Dune: Parte Tres" cierra un año de éxitos cinematográficos con su debut anunciado para diciembre de 2026 (Captura de tráiler oficial)

La relación entre Paul Atreides y Chani se complica a medida que la presencia de Paul le impone nuevas cargas, mientras distintos enemigos políticos y la Bene Gesserit traman conspiraciones en su contra.

Doce años han pasado desde que Paul Atreides asumió el trono imperial, periodo en el que ha intentado frenar la yihad religiosa que se ha expandido bajo su nombre. Dune: Parte Tres, dirigida por Denis Villeneuve y basada en El Mesías de Dune, explora la lucha de Paul por mantener el control frente a una galaxia convulsionada por la violencia y la traición.

Zendaya y Tom Holland comparten pantalla y rumores

La relación sentimental entre Zendaya y Tom Holland sigue generando interés tanto en el ámbito personal como profesional (Photo © 2026 Alamy/The Grosby Group)

La colaboración profesional y la relación personal entre Zendaya y Tom Holland recibirán atención renovada, ya que ambos compartirán reparto en The Odyssey y Spider-Man: Brand New Day.

Holland, pareja sentimental y coprotagonista de Zendaya, está vinculado a estos lanzamientos clave, lo que ha propiciado rumores sobre un posible matrimonio, según recogió Entertainment Weekly.

Este vínculo despierta expectación no solo por lo que supone para sus carreras, sino también por su vida privada, que continúa generando interés entre seguidores y prensa.

Zendaya volverá a la pantalla con “Shrek 5″

Aunque la actriz tomará un descanso después de 2026, su retorno al cine está asegurado. Según Entertainment Weekly, Zendaya formará parte del reparto de Shrek 5 en 2027, donde será la hija de los personajes Shrek y Fiona.

Con este proyecto animado, la intérprete se prepara para reencontrarse con el público y dar comienzo a una nueva etapa en su carrera lejos de los dramas y superproducciones que marcaron el año anterior.