Entretenimiento

Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un año lleno de estrenos

La actriz confirmó que se alejará temporalmente de la actuación en 2026, luego de participar en cuatro grandes producciones, incluyendo el regreso de “Euphoria” y el estreno de “Dune: Parte Tres”

Guardar
Zendaya confirma pausa en su carrera tras el lanzamiento de cuatro grandes proyectos en 2026

Zendaya ha anunciado que hará una pausa en su carrera tras el estreno de cuatro grandes producciones en 2026, incluyendo el muy esperado regreso de Euphoria, según informó Entertainment Weekly. La actriz reveló que planea “desaparecer por un tiempo” debido al ritmo vertiginoso de su agenda ese año.

La intérprete decidió apartarse temporalmente de la actuación porque su presencia será constante tanto en cine como en televisión durante todo 2026, lo que podría generar saturación en el público. Tras cumplir con estos compromisos, su objetivo es alejarse de los focos y tomar un periodo de descanso.

Proyectos clave de Zendaya en 2026

El calendario profesional de Zendaya para 2026 es inusualmente intenso. Estrenará The Drama, una comedia negra de A24 junto a Robert Pattinson, el 3 de abril. Una semana después, el 12 de abril, volverá como Rue en la tercera temporada de Euphoria, más de cuatro años después de la anterior entrega, de acuerdo con Entertainment Weekly.

Zendaya afronta un 2026 lleno de proyectos con estrenos cinematográficos y televisivos destacados (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Zendaya afronta un 2026 lleno de proyectos con estrenos cinematográficos y televisivos destacados (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Durante julio, llegará a las pantallas en dos superproducciones: The Odyssey y Spider-Man: Brand New Day. Finalmente, el año culminará con Dune: Parte Tres que debutará el 18 de diciembre de 2026, consolidando un año repleto de estrenos destacados.

En declaraciones a Fandango recogidas por Entertainment Weekly, la actriz expresó: “Solo espero que no se cansen de mí este año”. Más adelante, enfatizó: “Después de esto, voy a desaparecer por un tiempo. Tendré que ocultarme”.

“The Drama”

The Drama - Zendaya
El estreno de "The Drama", comedia negra de A24 protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, está previsto para el 3 de abril de 2026 (A24)

Días antes de la boda, una serie de inesperadas y oscuras revelaciones sobre el pasado de los protagonistas altera por completo la relación de la pareja central. Zendaya y Robert Pattinson interpretan a los futuros esposos en esta historia dirigida por Kristoffer Borgli.

La producción de A24 combina elementos de comedia y drama para explorar cómo una relación aparentemente feliz puede fracturarse ante secretos ocultos.

“The Odyssey”

Matt Damon junto a Zendaya, quien da vida a Atenea en 'La Odisea'
Zendaya protagoniza en julio "The Odyssey", consolidando su presencia en la pantalla

Penélope resiste la presión de los pretendientes que intentan apoderarse de su hogar en Ítaca, en ausencia de Odiseo. La película, bajo la dirección de Christopher Nolan y con Matt Damon como protagonista, reinterpreta el poema épico de Homero, centrado en el peligroso periplo de 10 años que emprende el héroe para regresar a su patria tras la Guerra de Troya, enfrentando tanto a dioses como a criaturas míticas.

“Spider-Man: Brand New Day”

Spider-Man: Brand New Day
"Spider-Man: Brand New Day" marca el regreso de Zendaya a la saga en uno de los estrenos más esperados del año (Sony Pictures/Marvel Studios)

La aparición de una nueva y compleja red de crímenes en Nueva York obliga a Peter Parker a confrontar secretos peligrosos de su pasado.

Cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home, Spider-Man: Brand New Day presenta a un Peter Parker adulto y solitario que actúa como héroe anónimo, entregado por completo a la protección de la ciudad.

“Dune: Parte Tres”

Duna: Parte Tres (Captura de tráiler oficial)
"Dune: Parte Tres" cierra un año de éxitos cinematográficos con su debut anunciado para diciembre de 2026 (Captura de tráiler oficial)

La relación entre Paul Atreides y Chani se complica a medida que la presencia de Paul le impone nuevas cargas, mientras distintos enemigos políticos y la Bene Gesserit traman conspiraciones en su contra.

Doce años han pasado desde que Paul Atreides asumió el trono imperial, periodo en el que ha intentado frenar la yihad religiosa que se ha expandido bajo su nombre. Dune: Parte Tres, dirigida por Denis Villeneuve y basada en El Mesías de Dune, explora la lucha de Paul por mantener el control frente a una galaxia convulsionada por la violencia y la traición.

Zendaya y Tom Holland comparten pantalla y rumores

Zendaya y Tom Holland
La relación sentimental entre Zendaya y Tom Holland sigue generando interés tanto en el ámbito personal como profesional (Photo © 2026 Alamy/The Grosby Group)

La colaboración profesional y la relación personal entre Zendaya y Tom Holland recibirán atención renovada, ya que ambos compartirán reparto en The Odyssey y Spider-Man: Brand New Day.

Holland, pareja sentimental y coprotagonista de Zendaya, está vinculado a estos lanzamientos clave, lo que ha propiciado rumores sobre un posible matrimonio, según recogió Entertainment Weekly.

Este vínculo despierta expectación no solo por lo que supone para sus carreras, sino también por su vida privada, que continúa generando interés entre seguidores y prensa.

Zendaya volverá a la pantalla con “Shrek 5″

Aunque la actriz tomará un descanso después de 2026, su retorno al cine está asegurado. Según Entertainment Weekly, Zendaya formará parte del reparto de Shrek 5 en 2027, donde será la hija de los personajes Shrek y Fiona.

Con este proyecto animado, la intérprete se prepara para reencontrarse con el público y dar comienzo a una nueva etapa en su carrera lejos de los dramas y superproducciones que marcaron el año anterior.

Temas Relacionados

Zendaya2026Industria CinematográficaSeries de TelevisiónEntertainment WeeklyNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Murió James Tolkan, el inolvidable Sr. Strickland de “Volver al futuro”

El actor estadounidense, que también fue parte de la franquicia “Top Gun”, falleció a los 94 años en Nueva York

Murió James Tolkan, el inolvidable Sr. Strickland de “Volver al futuro”

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

El malagueño ha explicado lo que los productores le pedían y ofrecían cuando empezó su carrera fuera de España

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

La sorprendente revelación de Steve Carell: “El piloto de The Office fue el episodio peor evaluado de toda la historia de NBC”

El contraste entre la reacción inicial y el fenómeno posterior desafió a los protagonistas y redefinió el destino de la comedia estadounidense

La sorprendente revelación de Steve Carell: “El piloto de The Office fue el episodio peor evaluado de toda la historia de NBC”

‘Love Story’: todo lo que la serie cambió de la relación de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Desde escenas cotidianas hasta momentos clave, la producción introduce cambios respecto a los registros conocidos

‘Love Story’: todo lo que la serie cambió de la relación de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

La actriz se mostró agradecida por el cariño del público y desmintió cualquier polémica económica, anticipando nuevas aventuras en la exitosa franquicia animada de Disney

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas
DEPORTES
Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Perdía 0-2 a 62 segundos para el final, metió cuatro goles y ganó con dos tantos desde mitad de cancha: “Remontada histórica”

La alegría de Pierre Gasly tras clasificar 7° en el GP de Japón de la Fórmula 1: los cambios que hizo Alpine en su auto y su “guiño” a Colapinto

“El auto es inmanejable”: el enojo de Max Verstappen tras su decepcionante clasificación con Red Bull en el GP de Japón de la F1

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

TELESHOW
Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Silvina Chediek: “Cantar es un derecho, no importa cómo lo hagas”

Roberto Edgar: “No quería vivir, pero pensé en mis hermanitos”

Lizy Tagliani brilla en Annie, la obra que refleja su historia de adopción: “Me conmueve criar a mi hijo con la verdad”

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano a días de su reingreso al reality: la preocupación de sus compañeros

INFOBAE AMÉRICA

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

Entre la ciencia y la música, la vida cotidiana de dos niños con altas capacidades en El Salvador

El ejército de Irán dijo que atacó un buque estadounidense cerca del puerto de Omán

Cómo los habitantes de Kiev sobrevivieron al “invierno negro” bajo los bombardeos rusos: “Esto nos unió aún más”

“Invierno Negro”: cómo Rusia combinó los bombardeos con una campaña de desinformación para culpar a Kiev de los apagones