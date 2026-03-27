BTS revolucionó al Guggenheim: así fue la presentación de “SWIM” y “2.0”

La banda surcoreana BTS regresa a los escenarios tras cuatro años, protagonizando un espectáculo inmersivo transmitido por The Tonight Show

BTS eligió el Museo Guggenheim de Nueva York para interpretar sus nuevos sencillos “SWIM” y “2.0” en una presentación exclusiva, marcando su regreso a los escenarios tras cuatro años de ausencia.

El evento, grabado previamente, formó parte de un espectáculo inmersivo que combinó creatividad renovada y actuaciones inéditas, dirigido a miles de seguidores ansiosos por la experiencia en vivo de la banda surcoreana.

Kpop boy band BTS perform onstage during a comeback concert at Gwanghwamun Square on March 21, 2026 in Seoul, South Korea. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY

La actuación en el Guggenheim incluyó la interpretación en directo de “SWIM” y “2.0”, con los siete integrantes descendiendo por la rampa central del museo, rodeados de esculturas de la artista estadounidense Carol Bove, antes de reunirse en un escenario circular.

La presentación fue transmitida por el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, marcando el regreso del grupo después de la pausa forzada por el servicio militar obligatorio desde 2022.

En ese sentido, la boyband surcoreana BTS confirmó más detalles sobre los conciertos del ARIRANG World Tour en Sudamérica. La gira mundial del grupo de K-pop promociona su nuevo material discográfico ARIRANG, recientemente lanzado en plataformas digitales.

La canción 'SWIM' de BTS resalta la evolución personal y colectiva del grupo, con un mensaje de resiliencia y madurez para sus seguidores - REUTERS/Kim Soo-hyeon

El significado de “SWIM” y el regreso creativo de BTS

El sencillo “SWIM” fue presentado por la banda como una muestra de su evolución personal y colectiva, con un mensaje centrado en la resiliencia y la madurez.

El videoclip muestra a los integrantes vestidos de marineros a bordo de un velero, en una metáfora visual sobre la capacidad de afrontar adversidades. RM detalló en un especial de Spotify que el álbum “Arirang” busca expresar emociones universales como la alegría, la melancolía y la resistencia.

“Esperamos que nuestras nuevas canciones sean universales, como Arirang”, afirmó el líder del grupo.

Siete marineros, una rampa icónica y un show global: el ritual de BTS en Nueva York, el mensaje de resiliencia y la fiebre de entradas en Latinoamérica - (Cortesía de Songzio)

Jin subrayó que las letras de “SWIM” contienen un significado profundo, mientras que Jungkook sostuvo que la canción transmite la importancia de avanzar a pesar de las dificultades.

Ambos destacaron los arreglos de batería y guitarra como elementos que aportan energía renovada al sencillo, y señalaron que los tonos oscuros del videoclip contrastan con éxitos anteriores como Dynamite o Butter. La producción musical de “SWIM” estuvo a cargo de Tyler Spry, Leclair y RM.

BTS presenta sus nuevos sencillos 'SWIM' y '2.0' con una actuación exclusiva en el Museo Guggenheim de Nueva York - (Créditos: BIGHIT)

Según el CEO de Hybe, Lee Jae-sang, citado por la agencia EFE, el regreso del grupo fue posible tras una etapa de proyectos individuales y la finalización del servicio militar.

Los catorce temas del disco reflejan una colaboración inédita en la trayectoria de BTS, marcando una nueva perspectiva artística y colectiva.

La gira mundial 'Arirang' de BTS incluye más de 80 conciertos en 34 países, con paradas confirmadas en México, España, Argentina y Australia

Detalles de la gira y la demanda global

La gira “Arirang” incluirá más de 80 conciertos en 34 países, entre ellos México, España y Australia, con un diseño escénico de 360 grados que ubicará a los fanáticos en el centro de la experiencia. En América Latina, además de Argentina, BTS se presentará en Bogotá (2 y 3 de octubre), Lima (9 y 10), Santiago de Chile (16 y 17) y São Paulo (28, 30 y 31). La producción local estará a cargo de DF Entertainment.

BTS ofrecerá dos conciertos en Argentina los días 23 y 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata, con preventa exclusiva para miembros del club ARMY - REUTERS

La demanda regional se incrementó tras agotarse más de 2,4 millones de entradas para las primeras 41 fechas de la gira global, lo que impulsó la incorporación de nuevas ciudades como Tampa, Stanford y Las Vegas al itinerario.

La banda, compuesta por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, reafirma así su vigencia y capacidad de convocatoria a nivel internacional.

En cuanto a los países latinoamericanos que BTS visitará en 2026 son México, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina. El recorrido por la región comenzará en Bogotá, el 2 y 3 de octubre, seguirá por Lima, Santiago y Buenos Aires, y finalizará en São Paulo a fines de mes.

La canción 'SWIM' de BTS resalta la evolución personal y colectiva del grupo, con un mensaje de resiliencia y madurez para sus seguidores - REUTERS/Kim Soo-hyeon

Para participar de la preventa exclusiva para fans ARMY, se requiere una membresía activa en Weverse Shop y completar el pre-registro en la plataforma hasta el 2 de abril. Los boletos se venderán a través de Ticketmaster en la mayoría de los países, mientras que en Argentina estarán disponibles por All Access.

Vale destacar que BTS confirmó dos conciertos en la Argentina para el 23 y 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Según informaron medios internacionales, la preventa de entradas —exclusiva para miembros del club de fans ARMY registrados en la plataforma Weverse— comenzará el 7 de abril a las 10.00, mientras que la venta general se habilitará el 10 de abril. El registro para la preventa estará disponible hasta el 2 de abril. Este mecanismo también se realizará en cada uno de los países donde se presentarán.