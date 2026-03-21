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La última película de Chuck Norris será la más extraña: zombis a bordo de un avión

Con un elenco que incluye a Vanilla Ice, Ice-T y Sophie Monk, la última aparición de Chuck Norris mezcla celebridades, espionaje y muertos vivientes en una historia fuera de lo común

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Chuck Norris grabó escenas para
Chuck Norris grabó escenas para la película "Zombie Plane" (Radioactive Pictures)

La muerte de Chuck Norris, a los 86 años, marcó el cierre de una de las carreras más emblemáticas del cine de acción. Sin embargo, en medio del duelo por su partida, se ha revelado que el famoso actor todavía tiene una película inédita por estrenar: se trata de una propuesta excéntrica en la que el enemigo es una horda de zombies dentro de un avión.

Según informó TMZ, la última película de Chuck Norris se llama Zombie Plane, una coproducción australiana. La historia se ambienta en un vuelo entre Sídney y Los Ángeles que ha sido invadido por zombies, situación que obliga a los pasajeros a unirse para “salvar a la humanidad”. En el grupo de viajeros se encuentran algunas celebridades que, dentro del universo del filme, llevan una doble vida como agentes secretos.

En el centro de esta disparatada ficción aparece el rapero Vanilla Ice, quien se interpreta a sí mismo en una versión ficticia: un músico cuya carrera funciona como fachada para su verdadera identidad como agente encubierto. Su mentor es nada menos que Norris, quien aparece como comandante de la organización secreta que combatirá la amenaza.

Vanilla Ice se interpreta a
Vanilla Ice se interpreta a sí mismo como un agente encubierto cuya carrera musical funciona como fachada.(Radioactive Pictures)

El elenco incluye además a figuras como Sophie Monk, Brian Austin Green y Ice-T, además de nombres como Bob Geldof y Cody Simpson. La combinación de estrellas de distintas áreas (música, televisión y cine) refuerza el tono de parodia del proyecto.

Según reportó TMZ, la producción de Zombie Plane se desarrolló principalmente en Australia, aunque las escenas de Norris fueron filmadas de manera independiente en su propio rancho en Texas. El productor Shaked Berenson reveló que el actor rodó su participación aproximadamente un año antes de su muerte, lo que permitirá su aparición póstuma en la pantalla grande.

El proyecto, dirigido por Lav Bodnaruk y Michael Mier, fue anunciado originalmente en octubre de 2023 y finalizó su rodaje en junio de 2025. Actualmente se encuentra en fase de postproducción, con un estreno previsto entre finales de 2026 y comienzos de 2027, aunque sin fecha exacta confirmada.

Los productores describieron a Zombie Plane como “un viaje salvaje”. En declaraciones recogidas por TMZ, señalaron: “Vanilla Ice está en su elemento como agente secreto y que Chuck Norris lo haya entrenado es excelente y simplemente funciona”. Además, destacaron que la película utiliza “la comedia, el género zombie y la nostalgia de los años 90 como vehículo para comentar la cultura pop”.

Chuck Norris se despidió del
Chuck Norris se despidió del cine con un papel que parodia su propia imagen de héroe invencible.(Radioactive Pictures)

Respecto al protagonista de Walker, Texas Ranger, Berenson agregó que fue una alegría trabajar con él y que siempre fue un absoluto profesional. También subrayó su sentido del humor, señalando que Norris “podía reírse de sí mismo”, algo que resultó “perfecto para el tono de la película”.

El adiós de una leyenda de acción

Chuck Norris murió el 19 de marzo de 2026 a los 86 años. Su familia confirmó el fallecimiento el viernes 20 a través de un comunicado en redes sociales: “Con el corazón encogido, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y en paz”.

El actor, referente del cine de acción desde los años setenta, construyó una carrera que incluyó títulos emblemáticos como The Way of the Dragon y Fuerza Delta.

Admiradores del campeón de artes
Admiradores del campeón de artes marciales le rinden homenaje en el Paseo de la Fama de Hollywood (REUTERS/Caroline Brehman)

En sus últimos años, Norris redujo su actividad en pantalla, aunque continuó realizando cameos esporádicos. Su último gran papel había sido en Los indestructibles 2 (2012), lo que convierte a Zombie Plane en un cierre inesperado para su filmografía.

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