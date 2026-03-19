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Joseph Duggar, exestrella de ’19 Kids and Counting’, ha sido arrestado por abuso sexual infantil

La detención del exmiembro de la familia Duggar reaviva la polémica en torno al clan televisivo. El hermano mayor fue condenado en el pasado por un delito similar

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Joseph Duggar permanece bajo custodia
Joseph Duggar permanece bajo custodia en el condado de Washington (Washington County Sheriff Department)

El exintegrante del reality familiar 19 Kids and Counting, Joseph Duggar, fue arrestado el 18 de marzo de 2026 en Arkansas, en el marco de una investigación por presunto abuso sexual infantil ocurrido en 2020. De acuerdo con reportes publicados por People y otros medios locales, el hombre de 31 años enfrenta cargos por conducta lasciva y actos sexuales indebidos contra una menor de edad.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Bay (BCSO), Duggar fue acusado de “comportamiento lascivo y libidinoso — abuso de una víctima menor de 12 años” y de “conducta lasciva realizada por una persona mayor de 18 años”. Las autoridades sostienen que los hechos se remontan a 2020, cuando la presunta víctima tenía apenas nueve años.

La investigación se inició tras el testimonio de una adolescente de 14 años, quien relató a las autoridades lo que habría vivido durante unas vacaciones familiares en Panama City Beach, Florida. En ese momento, la menor habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de Duggar.

Las autoridades alegan que el acusado “pidió a la víctima que se sentara en su regazo antes de abusar sexualmente de ella”. Además, conforme avanzaron los días, la conducta habría escalado.

Desde la cancelación de 19
Desde la cancelación de 19 Kids and Counting, el apellido Duggar ha estado vinculado a diversos escándalos judiciales y controversias públicas. (TLC)

“También le pidió que se sentara a su lado en un sofá y los cubrió con una manta. Durante este tiempo, Duggar manipuló la ropa interior de la víctima y rozó sus genitales. También continuó frotando sus manos en sus muslos”, indicó la oficina del sheriff en un comunicado recogido por el medio.

Las autoridades también señalaron que, tras los hechos, Duggar pidió disculpas a la menor, y luego los incidentes se detuvieron.

El caso tomó un giro decisivo cuando el padre de la víctima confrontó directamente a Duggar. Según la BCSO, el acusado “admitió sus acciones al padre y a un detective en Tontitown”, lo que derivó en su posterior arresto.

El acusado fue detenido en Arkansas y trasladado al centro de detención del condado de Washington, en Fayetteville, alrededor de las 4:00 p. m. del mismo día, según registros oficiales. Su foto al ser fichado fue difundida públicamente pocas horas después.

Joseph Duggar y su esposa
Joseph Duggar y su esposa Kendra (TLC)

Actualmente, Duggar permanece bajo custodia y está a la espera de ser extraditado al condado de Bay, en Florida, donde enfrentará formalmente los cargos. De acuerdo con registros judiciales, tiene programada una comparecencia ante el tribunal el 20 de marzo, aunque no se ha detallado aún el calendario completo del proceso.

De la fama televisiva al escándalo

Joseph Duggar alcanzó notoriedad como parte de la numerosa familia protagonista de 19 Kids and Counting, un reality emitido por la cadena TLC entre 2008 y 2015. El programa seguía la vida cotidiana de Jim Bob y Michelle Duggar junto a sus 19 hijos, en el contexto de una estricta educación religiosa y valores conservadores. Joseph se casó con Kendra Caldwell en 2017 y es padre de cuatro hijos.

La serie, que comenzó originalmente como 17 Kids and Counting, se convirtió en uno de los mayores éxitos del canal. Sin embargo, el programa fue cancelado en 2015 tras el escándalo que involucró al hijo mayor de la familia, Josh Duggar.

Un antecedente delicado

El arresto de Joseph se
El arresto de Joseph se suma al historial judicial de su hermano Josh Duggar, condenado en 2022 a más de 12 años de prisión (Washington County Sheriff)

Josh Duggar fue condenado en 2022 a más de 12 años de prisión por posesión de material de abuso sexual infantil.

Además, previamente había sido acusado de abusar sexualmente de cinco menores, entre ellas algunas de sus propias hermanas, en hechos ocurridos antes del estreno del reality. Este escándalo fue determinante en la cancelación de 19 Kids and Counting y marcó un quiebre en la imagen pública de la familia.

En 2015, el propio Joseph Duggar se había referido al caso de su hermano en el programa Jill & Jessa: Counting On, expresando sorpresa por lo ocurrido. “No creo que ninguno de nosotros pudiera haber sabido que mi hermano llevaba una vida tan secreta. Me rompió el corazón”, declaró en ese entonces.

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