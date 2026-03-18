BTS: cuándo sale el álbum ARIRANG, horarios y todo lo que debes saber sobre el regreso de la boyband

El grupo surcoreano lanzó otro avance previo al estreno en streaming (X/@NetflixLAT)

El regreso de BTS ya es una realidad. Tras más de tres años sin lanzar un álbum de estudio como grupo completo y luego de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, el septeto prepara el estreno de ARIRANG, proyecto que abre una nueva etapa artística para la boyband.

La expectativa por el nuevo material de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook es tan alta que los preparativos han alcanzado una escala sin precedentes para el grupo: eventos multitudinarios en Seúl y una alianza con Netflix para la transmisión global de su primera actuación en directo. El disco también los llevará a recorrer el mundo en los próximos meses con una ambiciosa gira de conciertos.

Un regreso histórico tras el servicio militar

El camino hacia ARIRANG comenzó tras la pausa grupal iniciada en diciembre de 2022, cuando los integrantes comenzaron a enlistarse en el ejército. El último en completar su servicio fue Suga, en junio de 2025, lo que abrió oficialmente la puerta al reencuentro musical.

El anuncio del nuevo álbum y la gira llegó el 1 de julio de 2025 durante una transmisión en Weverse, donde los siete miembros aparecieron juntos por primera vez desde 2022. Según datos de HYBE citados por Teen Vogue, el directo superó los 7,3 millones de visualizaciones en tiempo real.

Los siete integrantes de BTS participaron en la creación de ARIRANG, un disco con 14 canciones y fuerte carga introspectiva. (Créditos: BIGHIT)

¿Cuándo se lanza ARIRANG?

La discográfica HYBE confirmó que ARIRANG, el quinto álbum de estudio de BTS, se lanzará el 20 de marzo de 2026. El proyecto contará con 14 canciones y fue desarrollado durante la segunda mitad de 2025, con participación activa de todos los integrantes.

El título ARIRANG hace referencia a una tradicional canción folclórica coreana, lo que anticipa un enfoque conceptual centrado en la identidad, las raíces y la evolución del grupo.

El álbum ha sido descrito como “una obra profundamente reflexiva que explora su identidad y sus raíces”, en línea con una narrativa más madura tras años de carrera global. La producción también destaca por su ambición internacional: incluye colaboraciones con figuras como Mike WiLL Made-It, Flume, Diplo, Ryan Tedder y Kevin Parker de Tame Impala, entre otros.

La campaña 'What is your love song?' de BTS, en colaboración con Arirang, se presenta con una llamativa combinación visual de carteles rojos y un casete con los nombres de los miembros. ((X/@whresjk//Captura de pantalla))

Tracklist completo de ARIRANG

El 3 de marzo se reveló la lista oficial de canciones, compuesta por 14 temas:

“Body to Body” “Hooligan” “Aliens” “FYA” “2.0” “No. 19” (interlude) “SWIM” (sencillo principal) “Merry Go Round” “NORMAL” “Like Animals” “they don’t know ‘bout us” “One More Night” “Please” “Into the Sun”

Cabe resaltar que todos los integrantes cuentan con créditos en distintas pistas.

“SWIM”, el sencillo principal y su videoclip

La boyband surcoreana alista su regreso musical con "Swim", el sencillo principal de su álbum ARIRANG (BIGHIT)

El tema principal del álbum es “SWIM”, una canción liderada en su escritura por RM. Según Forbes, el sencillo aborda “la determinación de seguir avanzando a pesar de las olas turbulentas de la vida” y propone que “en lugar de resistir la corriente, la decisión de avanzar a tu propio ritmo es una forma de amor por la vida”.

El videoclip de “SWIM” se estrenará el 20 de marzo de manera simultánea con el lanzamiento del álbum. Como adelanto, el martes 17 se publicó un teaser en el que no aparecen los integrantes, sino una mujer misteriosa recorriendo el Museu de Marinha en Lisboa.

Horarios de lanzamiento de ARIRANG

El esperado lanzamiento de ARIRANG, el nuevo álbum de BTS, está programado para el 20 de marzo a la 1:00 p.m. (KST). Debido a la diferencia horaria, en varios países de América Latina el estreno estará disponible desde la noche del 19.

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 22:00 (19 de marzo)

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 23:00 (19 de marzo)

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 00:00 (20 de marzo)

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 01:00 (20 de marzo)

Netflix y gira mundial: el regreso más ambicioso

BTS presentará su nueva era con un evento en vivo transmitido globalmente a través de streaming.(Netflix)

El comeback de BTS no se limita al álbum. El grupo también ha cerrado una alianza con Netflix que incluye dos grandes proyectos.

El primero es BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, un evento en vivo que se transmitirá el sábado 21 de marzo, un día después del lanzamiento del disco. El espectáculo tendrá lugar en Gwanghwamun, uno de los espacios más emblemáticos de Seúl, y ha sido descrito como “una actuación en vivo histórica” que presentará oficialmente la nueva era del grupo.

El segundo es el documental BTS: el regreso, que se estrenará el 27 de marzo y ofrecerá un acceso inédito al proceso creativo detrás del álbum.

A esto se suma la gira BTS WORLD TOUR ARIRANG, que comenzará en abril en Corea del Sur y recorrerá Asia, América del Norte, Europa y América Latina.