“Nunca quise ser una estrella de rock”: Sting habló sobre su rechazo al estereotipo del rockstar

Sting rinde homenaje a la clase obrera en Newcastle a través de la obra The Last Ship, inspirada en su propia infancia y la cultura industrial británica (EFE/EPA/SANDER KONING)

En una conversación con el programa televisivo estadounidense CBS Sunday Morning, Sting (nombre real: Gordon Sumner) reflexionó sobre el sentido de su obra teatral The Last Ship, un homenaje a sus raíces en Newcastle y la comunidad trabajadora que marcó su infancia.

Para el músico británico, la incertidumbre era el motor esencial del arte. Consideraba que solo mediante el riesgo y la búsqueda de la sorpresa podían surgir la verdadera creatividad y la autenticidad artística, principios que guiaron tanto su carrera como la obra teatral que nació de su deseo de honrar sus orígenes y desafiar lo esperado.

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The Last Ship ocupaba un lugar especial en la vida y pensamiento de Sting. “Me gustaría que sea parte de mi legado”, confesó en la entrevista con CBS Sunday Morning. Explicó que se trataba de una pieza profundamente personal, conectada con su historia y con la cultura obrera de su ciudad natal. El músico rechazó la etiqueta de celebridad y prefirió definirse como un trabajador con una historia que contar.

El origen familiar y el legado obrero de Sting

La creatividad y la incertidumbre artística marcan la carrera de Sting, quien declara que el riesgo es esencial para lograr autenticidad en la música (REUTERS/Leah Millis)

Sting recordó su infancia en una familia obrera y las alternativas laborales que ofrecía Newcastle: “No quería trabajar en el astillero ni en la mina, ni ser lechero como mi padre”. Destacó la importancia de la educación en su vida, aunque reconoció la dificultad de dejar atrás a sus amigos al obtener una beca para un colegio diferente. “Fue una separación dolorosa para ambos lados, pero me abría a un mundo más amplio”.

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El regreso a su comunidad a través del arte funcionaba, según informó el programa televisivo estadounidense CBS Sunday Morning, como un puente para sanar esa distancia: “Contar la historia de mi gente es una forma de acercarme nuevamente a ellos”.

Precisó: “No me gusta la palabra nostalgia. Prefiero llamar a The Last Ship una elegía por una forma de vida desaparecida, una representación honorable de lo que supimos ser y de lo que significó para quienes lo vivimos”.

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Creatividad, incertidumbre y proceso artístico

Sting afirma que The Last Ship es parte fundamental de su legado personal y representa una elegía por una forma de vida desaparecida en su comunidad natal (REUTERS)

Para Sting, la creatividad florecía bajo la presión de lo desconocido. “Sin incertidumbre, no hay arte”, aseguró durante la conversación con CBS Sunday Morning. Explicó que solo enfrentando situaciones incómodas se podía crear algo novedoso: “Busco la sorpresa constantemente. La esencia del arte es sorprender”.

Ese afán por lo inesperado atravesaba tanto su proceso creativo como su forma de vivir la música: “Quiero escuchar una pieza y, si después de cuatro compases no me sorprende, me aburro y busco otra cosa”.

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Sting destacó que la obra The Last Ship representó un desafío alejado de producciones comerciales convencionales. “No sentí fracaso cuando abrió la obra y no fue aclamada universalmente. Es parte del proceso. Lo que hago es difícil, no hay un público garantizado. Aprendí mucho y hoy la veo como un éxito, porque todo forma parte del viaje”.

Trabajo, ética y transmisión de valores

El trabajo y la ética laboral destacan como valores centrales para Sting, quien rechaza la etiqueta de celebridad y se define como trabajador creativo (REUTERS/Mario Anzuoni)

El músico resaltó que el trabajo tenía un valor central para su identidad. “La clase obrera trabaja y quiere trabajar. El trabajo me define. Amo trabajar y me llena tener oportunidades para hacerlo”, afirmó Sting. Admitió que, en ocasiones, se exigía demasiado porque no conocía otra forma de vida.

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También subrayó su persistencia: “Si creo en algo, soy tenaz. Jamás confundo éxito comercial con verdadera excelencia o calidad”.

La transmisión de la ética laboral era fundamental en su vida familiar. “Creo que lo peor para un hijo es decirle que no hace falta trabajar. Eso es una forma de abuso que me esforcé por evitar. Todos mis hijos heredaron ese valor, sea por su ADN o porque lo escucharon siempre. Deben forjar su propio camino”.

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Repertorio, interpretación y legado musical

Sting considera todo su repertorio como una narrativa unificada, tanto en The Police como en su carrera solista

Tanto con The Police como en su carrera solista, Sting encontraba una línea creativa unificadora en todo su repertorio. “No distingo mis canciones como entes separados; son parte de una misma narrativa. No tengo una favorita, como no se puede elegir entre los hijos”, comentó en CBS Sunday Morning.

En cuanto a Every Breath You Take, señaló la ambigüedad que permite diferentes interpretaciones: “Algunos la ven como una canción de amor, otros creen que habla de un acosador. Es ambas cosas”.

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En los conciertos, muchos asistentes solicitaban clásicos como Roxanne. “Me deleita cantar Roxanne cada noche. Mi tarea es interpretarla como si acabara de escribirla esa mañana, manteniendo la curiosidad y buscando pequeños cambios y ajustes”. Comparó ese proceso con el jazz: “Empiezas con la pieza reconocible y luego exploras nuevas posibilidades. Siempre hallo algo diferente, aunque solo lo notemos mis músicos y yo”.

La famosa canción 'Every Breath You Take' recibe interpretaciones diversas, desde una declaración de amor hasta la perspectiva de un obsesivo (YouTube/The Police)

Esta búsqueda de novedad también se reflejaba en sus giras actuales y en sus diferentes formaciones. “Toqué en grandes bandas y ahora regreso al formato trío, como en The Police. Despojar las canciones revela su verdadera fuerza, y eso me resulta muy satisfactorio”.

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Influencias, formación y amplitud musical

La música representaba para Sting un espacio universal e integrador. “La música es mi iglesia”, afirmó. Su formación se nutrió de la radio y de la colección de discos de su madre, pianista aficionada y seguidora de los grandes musicales. “En la emisora pública británica BBC podía escuchar desde Beethoven hasta The Beatles. Así concebí la música, como un espectro total de experiencias”.

Desde niño, se sintió atraído por musicales como My Fair Lady, Carousel u Oklahoma, aunque nunca había visto un espectáculo en vivo.

Sting definió la música como un espacio universal e integrador, destacando su importancia como su verdadera iglesia personal (Europa Press)

Antes de mudarse a Londres a los 23 años junto a su familia para buscar sobrevivir como músico profesional, ejerció varios oficios. “Nunca quise ser una estrella de rock; solo quería vivir de la música. Así me sigo definiendo”.

La independencia creativa, el aprendizaje constante y la valoración de la diversidad musical eran elementos centrales en su identidad. Afirmó que sus hijos heredaron esa fortaleza y que debían abrirse camino por sí mismos.

El vínculo de Sting con la interpretación permanecía vigente. “Mientras tenga fuerza para trabajar, seguiré haciéndolo”, aseguró en el tramo final de la entrevista con CBS Sunday Morning.