La canción de Los Beatles que marcó la carrera de Bruce Springsteen y nunca olvidó

Bruce Springsteen reconoce que Twist and Shout de Los Beatles marcó el inicio de su carrera musical y su estilo artístico inconfundible

Bruce Springsteen nunca ocultó que Twist and Shout de Los Beatles fue la primera que aprendió a tocar, convirtiéndose en el cimiento de su trayectoria artística y en el punto de inflexión que orientó su carrera.

Twist and Shout representó para Springsteen no solo su primer encuentro significativo con el instrumento, sino también un antes y un después en su vida como artista. Al enfrentarse a sus primeros acordes, el músico estadounidense descubrió la energía que le definiría a lo largo de años, y el grupo británico fue determinante en su formación y en la dirección que tomó su camino profesional.

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Influencias musicales de Bruce Springsteen

Durante su juventud, Bruce Springsteen no solo se inspiró en Los Beatles. También admiraba a Chuck Berry, Little Richard y Bob Dylan, figuras clave que expandieron su horizonte en el rock y el soul.

La interpretación de Twist and Shout en el Ed Sullivan Show se convirtió en un momento decisivo en la formación musical de Springsteen, quien tomó a Los Beatles como referencia (REUTERS/Jaimi Joy)

El propio Springsteen comentó a la revista musical británica Far Out Magazine que aprendió parte de sus trucos observando las manos de Keith Richards interpretar canciones de The Rolling Stones.

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Aunque Dylan revolucionó la escena musical, fue la fuerza de Los Beatles lo que definió a toda una generación, incluido Springsteen. Tanto el público de Estados Unidos como el de Reino Unido experimentó transformaciones influidas por el impacto de estos artistas, quienes lograron que nuevas generaciones de músicos aspiraran a un estándar artístico diferente.

La huella de John Lennon y Los Beatles en el Boss

La interpretación de Twist and Shout por Los Beatles en el Ed Sullivan Show, con la voz inconfundible de John Lennon, dejó una huella indeleble en Springsteen. Aunque esta canción ya era conocida por la versión de The Isley Brothers en 1963, la adaptación británica y el particular estilo vocal de Lennon le ofrecieron al joven estadounidense una nueva perspectiva sobre el rock.

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Los Beatles, y en especial John Lennon, dejaron una huella imborrable en la evolución artística de Bruce Springsteen y en toda una generación de músicos

Cuando Lennon fue asesinado en 1980, Springsteen rememoró la influencia de la canción en sus inicios y destacó ante Far Out Magazine que la primera grabación que interpretó en la guitarra fue justamente Twist and Shout de Los Beatles.

En sus palabras, “interpretar este tema por vez primera constituyó una experiencia fundacional y una lección artística” para él y para muchos otros artistas que reconocieron el mismo punto de partida. Springsteen enfatizó que sin Lennon, la vida de numerosas figuras del espectáculo —incluyéndose— habría transitado un camino muy distinto.

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Aunque Lennon llegó a expresar dudas sobre su interpretación de la canción, esa grabación abrió la puerta a músicos como Springsteen y contribuyó de modo decisivo al desarrollo de su voz distintiva. No existió un vínculo personal estrecho entre ambos artistas, pero el respeto y legado profesional permanecen como un sello incontestable en la historia del rock.

El legado de una canción en la carrera musical de Springsteen

Springsteen destaca que la música fue siempre un refugio y que el legado de Los Beatles lo acompañó en momentos de dificultad personal y profesional (EFE/Albert Olivé)

Las enseñanzas absorbidas por Bruce Springsteen en esos primeros años siguen reflejándose en el conjunto de su obra. Cada vez que regresa a los acordes de Twist and Shout, revive la experiencia original que orientó el sentido de su vida artística y profesional.

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En momentos de dificultad, Springsteen resalta que la música ofrece un refugio y una razón para seguir adelante. La huella de Los Beatles, en particular la figura de Lennon, permanece viva tanto en su propio trabajo como en el de toda una generación de músicos, tal como lo recopila la crónica de la revista musical británica Far Out Magazine.

La conexión que Springsteen mantiene con Twist and Shout trasciende el simple homenaje. En sus conciertos, incluir este clásico representa un acto de gratitud hacia los artistas que lo influenciaron y una manera de compartir con su público la emoción que sintió en sus primeros años, reafirmando ese vínculo generacional.

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