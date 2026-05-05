Anses: todos los beneficios y descuentos para jubilados y pensionados en supermercados y comercios

La iniciativa de Anses alcanza a más de 7.000 comercios adheridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) impulsa un programa de beneficios que abarca más de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el país, con el objetivo de ofrecer descuentos automáticos a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones mediante la utilización de la tarjeta de débito previsional.

En mayo, la iniciativa de Anses alcanza a más de 7.000 comercios adheridos, entre los que figuran las principales cadenas de supermercados y locales de cercanía.

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El esquema contempla reintegros y descuentos directos desde el 10% en supermercados, sin tope de devolución en determinadas cadenas, lo que facilita un ahorro proporcional al monto total gastado. Para productos de perfumería y limpieza, el descuento asciende al 20%, de acuerdo a los datos relevados por Infobae.

El esquema contempla reintegros y descuentos directos desde el 10% en supermercados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a estos beneficios, los titulares deben realizar sus compras con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la que perciben haberes previsionales o asignaciones sociales. El descuento se efectúa de manera automática al momento del pago en caja o bien se acredita el reintegro en la cuenta bancaria correspondiente.

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Las entidades bancarias también presentan beneficios adicionales, complementarios a los generales de Anses. El Banco Nación (BNA), por ejemplo, otorga un reintegro adicional del 5% para quienes cobran sus haberes en esa entidad, tanto con tarjeta de débito como de crédito, siempre que la compra se realice a través de la aplicación BNA+ utilizando la modalidad MODO.

Uno por uno los descuentos del programa (ANSES)

Este beneficio aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, y posee un tope semanal de $5.000, acumulando hasta $20.000 mensuales por usuario.

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Por su parte, Banco Galicia permite a jubilados y pensionados que operan en esa entidad obtener hasta un 25% de ahorro y financiar compras en tres cuotas sin interés, tanto con tarjetas de débito como de crédito vinculadas a la seguridad social. El tope mensual de reintegro es de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

El Banco Supervielle estructura sus promociones en días concretos y por rubro. Los días martes, quienes cobran sus haberes en ese banco acceden a un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás.

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El descuento se efectúa de manera automática al momento del pago en caja o bien se acredita el reintegro en la cuenta bancaria correspondiente. REUTERS/Agustin Marcarian

Si el pago se efectúa con tarjeta de débito física, el tope de devolución es de $25.000; al usar el sistema de código QR, el límite es de $15.000. Además, la entidad brinda 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% en combustibles.

Para quienes perciben sus haberes en el Banco Provincia de Buenos Aires, el beneficio se implementa por medio de la billetera digital Cuenta DNI.

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Los usuarios reciben un 5% de descuento en compras en Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini, tanto si abonan con código QR como con Clave DNI. El tope semanal es de $5.000 por persona, y este descuento puede acumularse con otras promociones de supermercados o del banco.

El programa de Anses también abarca a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo y titulares del programa Progresar.

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La forma en que se aplica el descuento depende del acuerdo entre cada comercio y el organismo: algunos efectúan la rebaja directamente en el ticket; otros depositan el monto del descuento en la cuenta bancaria del titular dentro de los 7 días hábiles posteriores a la compra.

Anses subraya que no existe un límite en la cantidad de operaciones que puede realizar cada beneficiario, siempre que se respeten los topes fijados por cada banco. La red de comercios participantes integra tanto a grandes cadenas como a supermercados regionales y negocios de proximidad.

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Los usuarios pueden consultar la lista de comercios adheridos en los canales oficiales, donde se detalla qué locales participan y las condiciones de cada promoción según el día y el medio de pago utilizado.