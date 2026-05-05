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La confesión de Noel Gallagher sobre uno de sus temas: “No me gusta. La escribí por error para el último álbum”

El desencanto del músico británico contrastó con el entusiasmo de su hermano y de los seguidores, quienes impulsaron la inclusión de la canción en la discografía oficial de la banda

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Noel Gallagher revela que nunca le gustó ‘Stay Young’ y asegura que la escribió por error durante las sesiones de ‘Be Here Now’ (Crédito: Oasis YouTube)

El músico británico Noel Gallagher sorprendió al admitir que “Stay Young”, incluida en la discografía de Oasis, nunca fue de su agrado: aunque la canción se grabó en Londres durante las sesiones de “Be Here Now” en 1997 y fue lanzada primero como lado B, su inclusión posterior en el recopilatorio The Masterplan respondió más al entusiasmo de su hermano Liam Gallagher y de los seguidores que a una convicción personal del compositor, según detalló el medio especializado Indie Hoy.

Los motivos detrás del desencanto de Noel Gallagher

Noel Gallagher profundizó en su distanciamiento con “Stay Young” en diversas entrevistas concedidas a medios británicos. En diálogo con Melody Maker en 1998, citado por Indie Hoy, el compositor afirmó: “No me gusta. La escribí por error para el último álbum. No me gusta el solo de guitarra. No me gusta el sonido tampoco. Fue uno de los primeros temas que grabamos para Be Here Now”. Esta declaración ilustra el escaso entusiasmo con el que afrontó tanto la composición como la grabación, elementos que consideró alejados de la identidad que pretendía para la banda.

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Noel Gallagher afirmó que prefería otras canciones como ‘Magic Pie’, pero la presión interna dentro del grupo pesó para que el tema fuera rescatado (REUTERS/Temilade Adelaja)
Noel Gallagher afirmó que prefería otras canciones como ‘Magic Pie’, pero la presión interna dentro del grupo pesó para que el tema fuera rescatado (REUTERS/Temilade Adelaja)

El artista señaló que, durante la selección de temas para el disco, su preferencia se inclinaba hacia otras piezas como “Magic Pie”. Por eso, “Stay Young” fue relegada, aunque finalmente obtuvo un espacio en el sencillo D’You Know What I Mean? como lado B, antes de su reincorporación en el recopilatorio The Masterplan.

De descarte a recopilatorio: el recorrido de “Stay Young”

Después de quedar fuera de la edición final de “Be Here Now”, la canción encontró su primer espacio como cara B del sencillo “D’You Know What I Mean?” en 1997. Más adelante, el grupo decidió sumarla al recopilatorio The Masterplan, editado el 2 de noviembre de 1998, junto a otras canciones como “Talk Tonight” y “Half the World Away”. Este proceso mostró cómo, pese a la falta de entusiasmo de Noel Gallagher, el tema logró consolidarse en la historia del grupo.

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La canción ‘Stay Young’ fue grabada en Londres en 1997 y relegada inicialmente como lado B del sencillo ‘D’You Know What I Mean?’ de Oasis (Zak Hussein/Europa Press)
La canción ‘Stay Young’ fue grabada en Londres en 1997 y relegada inicialmente como lado B del sencillo ‘D’You Know What I Mean?’ de Oasis (Zak Hussein/Europa Press)

La decisión de incluir “Stay Young” en el recopilatorio se debió principalmente a la insistencia de Liam Gallagher, vocalista de Oasis. Según relató Noel en una entrevista con la revista británica NME, “Él quería que estuviera porque le gusta. Pero a mí no. [...] Si a otra gente le gusta, y si a Liam le gusta, entonces tiene que entrar. Y entró”.

El papel de Liam Gallagher y la dinámica interna de Oasis

La inclusión definitiva de “Stay Young” en The Masterplan evidenció la influencia de Liam Gallagher dentro de la banda y cómo su entusiasmo influyó en la toma de decisiones musicales. Noel Gallagher reconoció que el respaldo de otros miembros y la valoración de los seguidores fueron determinantes para que el tema se mantuviera vigente, a pesar de su propio desapego.

Liam Gallagher
El entusiasmo de Liam Gallagher y los seguidores resultó clave para que ‘Stay Young’ fuera incluida luego en el recopilatorio ‘The Masterplan’ (REUTERS/Mario Anzuoni)

El hecho de que la canción haya sido rescatada para el recopilatorio muestra el peso específico de la opinión de Liam y de la base de admiradores, quienes vieron en “Stay Young” un aporte distintivo dentro del repertorio de Oasis. Así, la dinámica de negociación interna permitió que una pieza originalmente accidental se convirtiera en un clásico inesperado.

La posición actual de Noel Gallagher respecto a “Stay Young”

A pesar de su circulación y reconocimiento, Noel Gallagher continúa distanciado de “Stay Young”. El compositor ha reiterado en diferentes entrevistas que la canción no corresponde a su visión artística ni a sus preferencias musicales. Según reseñó Indie Hoy, para Gallagher, la pieza permanece como una excepción en la trayectoria de Oasis, y no figura entre las obras que elige interpretar o escuchar.

Noel Gallagher
El distanciamiento de Noel Gallagher con ‘Stay Young’ se vio reflejado en entrevistas donde reafirmó que la canción no encaja en su visión artística

La historia de “Stay Young” ilustra cómo, en ocasiones, la voluntad de los intérpretes y la recepción del público pueden divergir, y cómo una canción puede alcanzar notoriedad incluso en contra de la opinión de su autor principal.

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