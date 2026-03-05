Entretenimiento

BTS regresa con ARIRANG: Fecha y hora de estreno del concierto en vivo desde Seúl

La banda lanzará su esperado álbum de 14 canciones el 20 de marzo y ofrecerá un concierto en vivo transmitido por Netflix

La banda lanzará su esperado álbum de 14 canciones el 20 de marzo y ofrecerá un concierto en vivo transmitido por Netflix

BTS anunció su regreso a los escenarios con un concierto en vivo titulado BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, que se transmitirá en exclusiva por Netflix el 21 de marzo de 2026.

El evento se realizará en la histórica Plaza Gwanghwamun, en Seúl, y marca el lanzamiento de su esperado nuevo álbum de larga duración, ARIRANG.

El concierto contará con la participación de los siete miembros del grupo: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. La producción estará a cargo de HYBE y BIGHIT MUSIC, con dirección de Hamish Hamilton y producción ejecutiva de Guy Carrington, Garrett English y Kevin Hermanson.

Netflix trasmitirá el concierto en vivo del regreso de BTS a los escearios. (Netflix)

La casa productora Done + Dusted será responsable de la realización del evento en vivo, que será seguido por miles de fanáticos en todo el mundo a través de la plataforma de streaming.

Horarios de estreno para Latinoamérica

BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG se transmitirá en los siguientes horarios para América Latina:

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica: 05:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 06:00 a.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 07:00 a.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 08:00 a.m.

Cabe destacar que el disco ARIRANG, que se lanzará oficialmente el 20 de marzo de 2026, incluye 14 canciones que reflejan la trayectoria del grupo desde su debut en junio de 2013.

Según BIGHIT MUSIC, el álbum simboliza las raíces de BTS y las emociones que los miembros experimentaron durante el último año, integrando sus vivencias personales y profesionales en cada canción.

La lista de temas comienza con “Body to Body”, seguida de “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0”, “No. 29” y el sencillo principal “SWIM”. El álbum continúa con “Merry Go Round”, “NORMAL”, “Like Animals”, “they don’t know ‘bout us”, “One More Night”, “Please” y concluye con “Into the Sun”.

Cada integrante tuvo un rol activo en la creación del álbum, contribuyendo a la dirección creativa y a la incorporación de su estilo personal en las canciones.

RM figura en los créditos de todas las canciones, excepto el interludio. SUGA y J-Hope participaron en varias canciones, incluyendo “Body to Body”, “Merry Go Round” y “NORMAL”, mientras que Jimin colaboró en “they don’t know ‘bout us” e “Into the Sun”.

V estuvo presente en “2.0” e “Into the Sun”, y Jung Kook contribuyó en cuatro canciones, entre ellas “Hooligan”.

Durante la producción del álbum, BTS trabajó en Los Ángeles con productores y compositores de renombre mundial, incluyendo Mike WiLL Made-It, Flume, El Guincho, JPEGMAFIA, Diplo y Ryan Tedder de One Republic.

Diplo calificó el disco como “el más loco de todos los tiempos”, mientras que Tedder destacó la experiencia de trabajar con el septeto y afirmó que el talento de los integrantes fue notable.

ARIRANG representa el primer álbum de larga duración del grupo desde Map of the Soul: 7, lanzado en 2020, que se convirtió en el álbum más vendido en la historia de Corea del Sur con más de 4 millones de pedidos anticipados.

Posteriormente, BTS lanzó Be en 2020 y Proof en 2022, este último compuesto por una selección de sencillos, demos, temas inéditos y cinco canciones nuevas. Tras tres años sin un álbum de larga duración, ARIRANG marca un regreso significativo para la agrupación.

Después del concierto de lanzamiento, BTS iniciará su gira mundial BTS WORLD TOUR: ARIRANG el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, con un recorrido por 34 ciudades y un total de 82 conciertos, estableciendo un nuevo récord para la mayor cantidad de fechas de gira de un artista de K-pop.

