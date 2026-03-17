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Elton John respalda a Brooklyn Beckham con una invitación VIP a su fiesta de los Oscar

En medio de las tensiones familiares, Brooklyn Beckham asistió junto a Nicola Peltz a la exclusiva gala benéfica

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Nicola Peltz y Brooklyn Beckham
Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se mostraron cercanos durante la velada, informaron los tabloides británicos (REUTERS/REUTERS)

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz estuvieron presentes en una de las fiestas más exclusivas de la noche de los Oscar. Según informó The Sun, Elton John los convirtió en invitados VIP del tradicional evento benéfico organizado por el cantante británico en West Hollywood. Tal gesto ha sido interpretado por varias fuentes como una clara muestra de apoyo en medio de la tensión familiar que atraviesa el hijo mayor de David y Victoria Beckham.

“Invitarlo a él y a Nicola a la fiesta fue una muestra pública de respaldo”, señaló un insider del tabloide. “Elton ha visto a Brooklyn algo perdido sin su familia biológica y ha dado un paso adelante por él”, agregó.

El icónico artista es una de las personas más cercanas a Brooklyn, ya que es su padrino desde que nació. En medio del distanciamiento actual entre el joven y sus padres, Elton John habría adoptado un rol más activo como figura de contención.

Quiere cuidar de ellos en su papel de ‘asesor espiritual’ como padrino. Es un rol que se toma en serio”, aseguró otra fuente citada por el medio británico.

La fiesta organizada por Elton
La fiesta organizada por Elton John no solo reúne celebridades, sino que también recauda fondos para su fundación contra el VIH/SIDA (REUTERS/Aude Guerrucci)

La fiesta organizada por la Elton John AIDS Foundation es una de las más esperadas tras la ceremonia de los Premios Oscar. Además de su carácter benéfico por la recaudación de aportes para la fundación contra el VIH/SIDA, el evento reúne a una amplia constelación de celebridades cada año.

De acuerdo con Daily Mail y The Mirror, entre los asistentes estuvieron Dua Lipa y su prometido Callum Turner, Sharon Osbourne junto a su hijo Jack, así como artistas como Yungblud y Lola Young, quien incluso ofreció una presentación en vivo durante la velada. También se sumaron nombres como Donatella Versace, Sara Sampaio, Dove Cameron, Keke Palmer, Tiffany Haddish y Sharon Stone.

Para la ocasión, Nicola Peltz destacó con un vestido negro ajustado, mientras que Brooklyn optó por un traje clásico del mismo color, en línea con el código elegante de la velada. Según Daily Mail, ambos “se mostraron muy unidos” durante la noche, en contraste con la tensión mediática que rodea actualmente al joven.

Durante la fiesta, según The Sun, la pareja “pasó un tiempo fantástico con Elton y David Furnish”, en un ambiente distendido. “Él solo quiere seguir adelante con su vida y está feliz de tener el apoyo de Elton y David, que siempre han velado por él”, afirmó una fuente.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz compartieron la noche con figuras como Dua Lipa y Callum Turner en la tradicional fiesta de Elton John (REUTERS/Aude Guerrucci)
Sharon Osbourne fue parte de
Sharon Osbourne fue parte de la fiesta de Elton John (REUTERS/Aude Guerrucci)

En los últimos meses, el vínculo de Brooklyn con sus padres, David y Victoria Beckham, se ha deteriorado notablemente, dando lugar a un conflicto familiar que ha trascendido a la esfera pública.

Fuentes citadas por The Sun aseguran que Elton John ha seguido de cerca la situación, aunque él intenta no intervenir directamente en la disputa.

“No quiere involucrarse en la pelea; para él, eso es entre Brooklyn, David y Victoria”, explicó un informante. Aun así, su cercanía con el joven se ha mantenido firme: “Brooklyn sabe que tiene el oído y el apoyo de Elton”.

La aparición de Brooklyn Beckham en la fiesta también se produjo pocas horas después de un episodio que reavivó la controversia familiar. El joven fue duramente criticado en Reino Unido por no dedicar ningún mensaje a su madre, Victoria Beckham, con motivo del Día de la Madre, una fecha especialmente significativa en ese país, que se celebró el 15 de marzo.

Brooklyn Beckham ignoró a Victoria
Brooklyn Beckham ignoró a Victoria en el día de la madre. En cambio, saludó a su suegra (Captura de Instagram)

En cambio, ese mismo fin de semana publicó un mensaje para su suegra, Claudia Peltz, quien había cumplido años el 12 de marzo. “Feliz cumpleaños a la mejor suegra. Te quiero mucho”, escribió en redes sociales. El gesto fue percibido como un desaire directo hacia la exintegrante de las Spice Girls.

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