Con Timothée Chalamet como su principal fan, Kylie Jenner da el gran salto y debuta en la pantalla grande

El debut cinematográfico de Kylie Jenner lanza una nueva etapa de su trayectoria empresarial y mediática en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

El debut de Kylie Jenner en Hollywood abre una nueva etapa para la empresaria de cosméticos y estrella de las redes sociales. Su aparición en la colosal pantalla coincide con el liderazgo de su empresa de belleza, cuyo valor se estima en más de USD 1.000 millones. Esta incursión la pone en el eje de la conversación mundial sobre el entretenimiento moderno, análisis que subraya la revista Vanity Fair.

La trayectoria de Jenner combina exposición mediática desde la infancia con la consolidación de Kylie Cosmetics. La empresaria utilizó activamente la gestión de imagen y la diversificación de intereses para fortalecer su posición en Hollywood y en la cultura digital contemporánea, además de separar intencionalmente su recorrido empresarial de su primer papel en el cine. Ahora, con su pareja Timothée Chalamet como su principal fan, da el gran salto al debutar en Hollywood.

El camino empresarial de Kylie Jenner en la industria de los cosméticos

La carrera de Kylie Jenner arrancó a los nueve años con sus primeras participaciones en televisión, que establecieron el vínculo inicial con el público y una exposición continua. Desde temprana edad, Jenner mantuvo una relación directa con sus seguidores en internet y redes sociales, lo que aumentó rápidamente la atención sobre sus apasionadas decisiones de maquillaje, principalmente el delineado de labios.

Kylie Jenner consolida su posición en Hollywood al unir éxito en cosméticos, influencia digital y primeras incursiones en el cine

En 2014, invirtió USD 250.000 de sus ahorros en lanzar una línea propia de cosméticos enfocada en kits de labios. Su madre y representante, Kris Jenner, recordó el escepticismo inicial sobre el potencial de ventas, que fue ampliamente superado: Kylie anunció el lanzamiento en Instagram y no recurrió a campañas publicitarias tradicionales.

En apenas 18 meses, la empresa alcanzó USD 420 millones en ventas. El crecimiento de Kylie Cosmetics fue tan acelerado que en 2019 la multinacional Coty adquirió el 51% de la firma por USD 600 millones, valorando el total en USD 1.200 millones.

Estos hitos situaron a Jenner entre las empresarias más influyentes de la industria. Tiene una base internacional de seguidores en redes sociales que, por su magnitud, supera los unos 330 millones. Esta cifra es mayor que la población de Estados Unidos, lo que recalca su extraordinario alcance digital y capacidad de influencia a nivel global.

La estrategia de imagen de Kylie Jenner combina su liderazgo en Kylie Cosmetics, con más de USD 1.000 millones, y su poder en redes sociales (Goff Photos/The Grosby Group)

“Kylie Jenner siempre fue hábil en redes sociales y comprende lo que su audiencia espera de ella”, observó Kendall Jenner en una entrevista para Vanity Fair. El poder de alcance de Kylie también se manifestó en la moda: en 2023, durante la Semana de la Moda de París, lució un diseño de la casa italiana Schiaparelli, generando un valor publicitario estimado en USD 2.100.000, según el mismo medio.

A partir de entonces, Jenner amplió su presencia profesional y mediática a esferas que trascienden la cosmética y la moda, acompañada por una comunidad internacional de seguidores.

De la influencia digital al primer papel en una película

El ingreso de Jenner al cine se produjo con su participación en The Moment, una película de falso documental dirigida por Aidan Zamiri y que tiene como protagonista a Charli XCX.

Desde los nueve años, Kylie Jenner conecta con una audiencia global de más de 330 millones a través de televisión y plataformas digitales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Zamiri relató a Vanity Fair que, cuando la empresaria manifestó su interés en actuar, no sabía qué nivel de compromiso esperar, pero finalmente ella se mostró entusiasta y profesional durante la producción.

En la película, Jenner interpreta una versión aumentada de sí misma, explorando facetas sobre la fama y la cultura de la celebridad. Al ser consultada por el medio sobre esta experiencia, admitió: “Ya recibí algunos guiones, nada que me convenza todavía, pero quiero hacer más. Me gusta la comedia, creo que soy buena en eso”.

Este salto al cine ocurre después de años dedicados a construir su imagen mediante el uso estratégico y profesional de plataformas digitales.

La relación de Kylie Jenner con Timothée Chalamet y su papel de madre subrayan su enfoque en equilibrar vida personal y desarrollo profesional (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/REUTERS)

Zamiri resaltó: “En lo personal, Kylie es muy centrada y tranquila, pero como figura representa algo casi mítico y moderno”. Su forma de construir identidad influye de manera directa en una generación orientada principalmente a la conectividad y al consumo instantáneo de contenidos.

Dinámica familiar y relación con Timothée Chalamet

Expuesta desde la niñez al escrutinio mediático, primero en televisión y después en redes sociales, Jenner se formó en un ambiente familiar de alta visibilidad, donde la gestión de la intimidad y las controversias moldeó su carácter.

Kris Jenner puntualizó: “Kylie es única. Tiene una visión artística y una creatividad especial”. El entorno Kardashian-Jenner ideó estrategias de manejo de la fama en las que la protección de aspectos de la vida privada frente al interés público ocupó un lugar central.

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet acaparó la atención mediática, marcada por la discreción pese a la notoriedad (REUTERS/Carlos Barria)

En los años recientes, la relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet captó la atención de los medios. Ambos mantuvieron la discreción pese a la notoriedad.

Durante la gala del Festival de Cine de Venecia, el actor agradeció públicamente a Jenner tras recibir un premio, mientras que ella respondió con gestos recogidos por Vanity Fair. Este equilibrio entre exposición y privacidad es esencial en la conducción de su vida personal y su carrera.

Madre de dos hijos con su expareja Travis Scott, Jenner consolidó aún más su perfil de empresaria. En sus palabras: “En los últimos años de mis 20, quiero concentrarme en mí, mis empresas, mi trabajo, viajar con mis hijos y disfrutar de ellos...”, dijo a Vanity Fair.